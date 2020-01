Australian Open 2020: Camila Giorgi si ferma al terzo turno. Sconfitta in tre set contro Angelique Kerber

Camila Giorgi saluta l’Australian Open 2020 con tanti rimpianti. La marchigiana si ferma al terzo turno dopo essere stata sconfitta in tre set dalla tedesca Angelique Kerber, testa di serie numero 17, con il punteggio di 6-2 6-7 6-3 dopo due ore e dieci minuti di gioco. Una partita che Giorgi poteva fare anche sua e che, invece, ha visto l’azzurra disunirsi completamente nel finale di terzo set, quando sembrava aver ritrovato il suo gioco. Resta comunque un torneo positivo per lei che aveva bisogno di ritrovarsi e da Melbourne deve partire la risalita in classifica mondiale.

Pessimo inizio di partita per Giorgi, che commette due doppi falli nel primo game e perde subito il servizio. Immediato, però, arriva il controbreak dell’azzurra, che pareggia i conti. Nel terzo gioco altri tre doppi falli per Camila, che regala in questo modo il break alla tedesca. La testa di serie numero 17 conserva il vantaggio e lo amplia poi nel settimo game, quando ottiene un altro break e sale sul 5-2. Servizio tenuto a zero da Kerber, che vince il set per 6-2.

Nel secondo set a sorpresa non si contano palle break e le due tenniste controllano agevolmente nei propri turni di servizio. La normale conseguenza è il tie-break. Kerber scappa sul 3-1, Giorgi rimonta e dal 4-4 è semplicemente eccezionale. Tre vincenti consecutivi (spettacolare lo scambio sul set point) permettono all’azzurra di chiudere 7-4 e di pareggiare il numero dei set vinti.

Giorgi parte bene ed il terzo game è quello dei grandissimi rimpianti per la marchigiana, che commette due errori di dritto gratuiti su un entrambe le palle break avute. Kerber si salva e con il totale aiuto dell’azzurra, che esce dalla partita, si trova addirittura sul 4-1. Sembra finita ed invece Camila recupera il break di svantaggio. Quando deve servire per pareggiare, però commette ancora qualche errore di troppo e concede nuovamente il break alla tedesca. Kerber ringrazia ancora e alla fine chiude per 6-3.

