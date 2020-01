Civitanova-Budejovice in tv, Champions League volley 2020: orairo, programma e streaming

Martedì 28 gennaio si giocherà Civitanova-Ceske Budejovice, match valido per la fase a gironi della Champions League 2020 di volley maschile. La Lube torna protagonista a due giorni di distanza dalla partita contro Trento e scenderà in campo di fronte al proprio pubblico con tutti i favori del pronostico, i Campioni d’Italia non dovrebbero avere problemi contro la modesta formazione ceca già travolta nell’incontro d’andata e vanno a caccia di una vittoria fondamentale per continuare a inseguire la qualificazione ai quarti di finale della massima competizione continentale riservata alle vincitrici dei cinque gironi e alle tre migliori seconde classificate.

I Campioni d’Europa e del Mondo vogliono chiudere rapidamente i conti e regalare una gioia ai tifosi per poi lanciarsi verso un mese di febbraio estremamente intenso e assolutamente da non perdere. Coach Fefé De Giorgi punterà come sempre sulle sue stelle Osmany Juantorena, Yoandy Leal, Bruninho anche se non sarebbe da escludere un po’ di turnover visto l’elevato ritmo in cui si sta giocando e considerando la bassa caratura degli avversari. Di seguito il calendario completo, la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Civitanova-Ceske Budejovice, match valido per la fase a gironi della Champions League 2020 di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su DAZN e in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

CIVITANOVA-BUDEJOVICE, CHAMPIONS LEAGUE: DATA, PROGRAMMA, ORARIO D’INIZIO

MARTEDÌ 28 GENNAIO:

20.30 Cucine Lube Civitanova vs Ceske Budejovice

CIVITANOVA-BUDEJOVICE, CHAMPIONS LEAGUE: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta streaming su DAZN.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Foto: CEV