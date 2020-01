LIVE Civitanova-Budejovice, Champions League volley in DIRETTA: impegno morbido per i marchigiani contro i cechi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Orario, programma e streaming

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Civitanova-Budejovice, match della quarta giornata di Champions League 2019-20. Al momento la situazione nel Gruppo A è la seguente: la Lube è in testa con nove punti, Trento è seconda con cinque, mentre il Ceske Budejovice e il Fenerbahce sono rispettivamente terzo e quarto con due. Sulla carta quello di stasera dovrebbe essere un match senza storia, la formazione italiana è obiettivamente di un’altra caratura, sia dal punto di vista tattico, che da quello tecnico, nonostante ciò l’errore più grande che si possa fare è quello di sottovalutare l’avversario, sarà determinante non avere cali di concentrazione.

La Lube viene da una vittoria in Champions League che da tanta fiducia: domenica i ragazzi di Fefè De Giorgi hanno spazzato via, nel recupero della prima giornata, Trento (3-0), ci si aspettava un derby equilibrato, invece la superiorità dei marchigiani è stata schiacciante. Questo risultato, insieme alle vittorie per 3-1 contro il Fenerbahce e il Ceske Budejovice permettono a Civitanova di guidare il proprio girone e di guardare già con un occhio ai quarti di finale. La formazione ceca, invece, sembra ormai spacciata in ottica passaggio del turno, le vittoria al tie-break contro il Fenerbahce non basta, viste le due sconfitte contro le corazzate italiane. Ricordiamo che a raggiungere i quarti di finale saranno solo le prime dei rispettivi gruppi, più le tre migliori seconde.

Loading...

Loading...

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Civitanova-Trentino, match della quarta giornata di Champions League 2019-20: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 18:00.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI VOLLEY

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Foto LPS/Roberto Bartomeoli