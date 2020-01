Perugia-Tours in tv, Champions League volley 2020: orario, programma e streaming

Mercoledì 29 gennaio Perugia tornerà in campo contro Tours sfida valevole per la quarta giornata di Champions League. I Block Devils vanno a caccia della quarta vittoria consecutiva nella massima competizione continentale. Nella sfida d’andata gli umbri hanno vinto con un netto 3-0 in terra francese.

La squadra guidata da coach Vital Heynen ha vinto l’ultima sfida di campionato contro Milano con una prestazione maiuscola. Perugia si affiderà come sempre alle stelle Wilfredo Leon e Aleksandar Atanasijevic per portare a casa una vittoria che avvicinerebbe la qualificazione ai quarti di finale, che in Champions League è riservata alle vincitrici dei cinque gironi e alle tre migliori seconde classificate.

Tra le due squadre ci sono cinque precedenti che hanno visto sempre vincente la squadra umbra. I favori del pronostico, infatti, sono tutti dalla parte della squadra di coach Heynen. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Perugia-Tours, match valido per la Champions League 2019-2020 di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN.

PERUGIA-TOURS, CHAMPIONS LEAGUE: PROGRAMMA, ORARIO D’INIZIO E TV

MERCOLEDÌ 29 GENNAIO:

20.30 Sir Sicoma Monini Perugia vs Tours VB

Diretta streaming su DAZN.

