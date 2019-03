Nuoto sincronizzato, World Series Parigi 2019: dominio del Giappone, arriva il bis di Yukiko Inui!

Seconda giornata di gare a Parigi, dove si sta svolgendo la prima tappa delle World Series 2019 di nuoto sincronizzato. L’appuntamento transalpino segna l’inizio del percorso di avvicinamento ai prossimi Mondiali, che si svolgeranno dal 12 al 18 luglio a Gwangju (Corea del Sud). Il programma di gara odierno prevedeva: programma libero del solo, programma libero del duo misto e la routine highlight. Non c’erano italiani al via, per assistere ad una gara con i colori azzurri impegnati si dovrà aspettare domani, quando Linda Cerruti e Costanza Ferro scenderanno in vasca per il programma libero del duo.

La prima gara di giornata, il programma libero del solo, è stata vinta dalla giapponese Yukiko Inui (91.7667). Il bronzo olimpico nel duo e nella gara a squadre, grazie al punteggio relativo all’impressione artistica, è riuscita a mettersi alle spalle l’argento iridato juniores in carica, l’ucraina Marta Fiedina (91.0000), bissando così il successo di ieri nel programma tecnico. Il podio è stato completato dalla transalpina Eve Planeix (84.9667), che ha pagato dazio su tutti i punteggi.

La seconda finale in programma è stata quella del programma libero del duo misto. I favori del pronostico vedevano il Giappone favorito davanti alla Spagna. Il duo nipponico, formato da Yumi Adachi e da Atsushi Abe, non ha deluso le aspettative e ha vinto la gara con uno score di 87.4667. Il secondo gradino del podio è stato occupato dagli iberici B. Ferreras e P. Ribes, che sono rimasti staccati quasi quasi quattro punti rispetto al Giappone (83.9667). Terzo posto per i brasiliani Giovana Sthephan e Renan Souza che hanno concluso la gara con 78.6333.

A completare la seconda giornata di gare parigine è stata la routine highlight, specialità che raramente viene disputata a livello internazionale. A spuntarla è stata la spagnola L. Abadia che con 89.9667 ha ampiamente staccato la francese M. Annequin (85.7000) e l’israeliana A. Chalemsky (81.7667).

Foto: Shutterstock.com