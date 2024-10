MotoGP, Bezzecchi il più veloce in FP1 nel GP di Thailandia. Bagnaia appena dietro Martin

Calato il sipario sulla prima sessione di prove libere del GP di Thailandia, terzultimo appuntamento del Mondiale 2024 di MotoGP. Sul circuito di Buriram si è confermato il dominio delle Ducati, vista la presenza di ben sei moto di Borgo Panigale ai primi sei posti dell’ordine dei tempi della FP1.

Il migliore è stato Marco Bezzecchi. Il romagnolo, in sella alla GP23 del Team VR46, ha fermato i cronometri sul tempo di 1:30.492 a precedere di 0.038 il leader della classifica mondiale, Jorge Martin (Ducati Pramac), e di 0.200 Francesco Bagnaia (Ducati Factory). Un ottimo “Bezz“, che ha risposto così dopo il brutto incidente in Australia con Maverick Vinales e le polemiche annesse. Grande ritmo per lui sull’1:30 alto, alla stessa stregua di Martin e Bagnaia che sono apparsi sullo stesso livello e molto costanti.

Il Festival delle Ducati ha visto coinvolte anche le due GP23 del Team Gresini, con Marc Marquez quarto a 0.259 e Alex Marquez quinto a 0.357. Il Cabroncito si è molto concentrato sul lavoro di messa a punto della moto e c’è da scommettere che sarà della partita quando conterà. In sesta piazza troviamo l’altra Rossa ufficiale di Enea Bastianini, distanziato di 0.368 dal vertice, venuto fuori nel finale.

Una FP1 in cui Pedro Acosta, non al meglio della condizione fisica, è riuscito comunque a essere il primo pilota del gruppo “No Ducati”, settimo a 0.414 con la GasGas. Una top-10 in cui ci sono anche la KTM dell’australiano Jack Miller (+0.507), la Honda LCR del giapponese Takaaki Nakagami (+0.530) e la Yamaha del francese Fabio Quartararo (+0.648).

In casa Italia, da segnalare il 12° tempo di Franco Morbidelli (Ducati Pramac) a 0.679, il 13° di Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46) a 0.680, il 14° di Luca Marini (Honda ufficiale) a 0.694 e il 22° di Lorenzo Savadori (Aprilia Trackhouse Racing) a 2.088. Appuntamento alle 10.00 italiane per le pre-qualifiche.