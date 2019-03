Equitazione, Longines Global Champions Tour Doha 2019: nella gara regina quinto Alberto Zorzi, 21° Emanuele Gaudiano

Mostra grande costanza di rendimento ma ancora una volta non riesce a salire sul podio Alberto Zorzi nel Longines Global Champions Tour 2019: nella prima tappa del circuito internazionale di equitazione, terminata oggi a Doha, in Qatar, nella principale gara della manifestazione del salto ostacoli erano in pista 33 binomi in una competizione programmata su percorso base con seguente jump-off, e l’azzurro è giunto quinto dopo il doppio quarto posto dei giorni scorsi.

Percorso base particolarmente selettivo, dato che hanno ottenuto il percorso netto soltanto 5 binomi, ma purtroppo non ha brillato Emanuele Gaudiano, vincitore giovedì, che su Chalou non è andato oltre il 21° posto accusando otto penalità con il crono di 84.51. Qualificato al jump-off invece Alberto Zorzi su Contanga, con un netto in 82.19.

Al jump-off ha avuto la meglio il francese (terzo ieri e secondo giovedì) Julien Epaillard su Usual Suspect d’Auge, con un secondo netto in 40.11, andando a precedere il britannico Ben Maher su Explosion W, al netto in 40.55, ed il belga Nicola Philippaerts su H&M Chilli Willi, terzo con il crono di 43.43 (netto anche per lui). Quarto posto per l’olandese Frank Schuttert su Chianti’s Champion, con 4 penalità ed il tempo di 40.54, mentre quinta posizione per Alberto Zorzi su Contanga, con 4 penalità in 43.51.

Foto: Claudio Bosco LPS