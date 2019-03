LIVE Strade Bianche 2019 in DIRETTA: Alaphilippe e Van Avermaet favoriti, l’Italia punta su Nibali e Moscon

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Strade Bianche 2019, storica corsa ciclistica che si disputa nella campagna toscana e che costituisce uno dei primi grandi appuntamenti della stagione internazionale. Giunta alla sua tredicesima edizione, la classica italiana si è ormai consacrata come uno degli eventi più attesi non soltanto da parte di tifosi e appassionati, ma anche per gli stessi corridori. Il percorso infatti, caratterizzato dall’alternanza di impegnativi strappi e complicati tratti in sterrato, è ritenuto uno dei più affascinanti nel panorama ciclistico mondiale e raccoglie ogni anno autentici fuoriclasse della disciplina.

Tra le tantissime stelle che prenderanno il via quest’oggi impossibile non cominciare dal francese Julian Alaphilippe (Deceuninck-QuickStep) e dal belga Greg van Avermaet (CCC Team), principali favoriti per il successo finale. Candidati alla vittoria sono anche il belga Tiesj Benoot (Lotto Soudal), trionfatore lo scorso anno, il ceco Zdenek Stybar (Deceuninck-QuickStep) e il kazako Alexey Lutsenko (Astana). Le speranze azzurre sono riposte soprattutto in Vincenzo Nibali (Bahrain Merida) e in Gianni Moscon (Team Sky), che proveranno a regalare all’Italia il secondo successo nella corsa dopo quello ottenuto da Moreno Moser nel 2013.

La Strade Bianche 2019 si correrà oggi, sabato 9 marzo, con partenza in programma alle ore 10.45 e arrivo previsto tra le 15.15 e le 15.45 nella suggestiva cornice di Piazza del Campo a Siena. Seguite l’appuntamento con la DIRETTA LIVE testuale di OA Sport, con aggiornamenti in tempo reale per non perdervi neppure una pedalata di questa appassionante corsa. Buon divertimento! (Foto: Pier Colombo)

La descrizione del percorso – Tutti gli italiani in gara – Il borsino e la griglia di partenza dei favoriti – Gli outsider e le possibili sorprese – L’intervista ESCLUSIVA di OA Sport a Davide Cassani

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE