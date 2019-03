Strade Bianche 2019, tutti gli italiani in gara. Nibali e Moscon le punte, contingente di 33 azzurri

Sabato alla partenza della Strade Bianche saranno presenti 33 corridori italiani. Nelle 12 edizioni finora disputate della classica toscana, c’è stato un solo successo azzurro, quello di Moreno Moser nel 2013, mentre l’ultimo italiano a salire sul podio è stato Gianluca Brambilla, terzo nel 2016.

I più attesi sono sicuramente Vincenzo Nibali e Gianni Moscon. Entrambi hanno fatto il loro esordio stagionale all’UAE Tour e proveranno ora ed essere protagonisti sugli sterrati senesi, anche se resta l’incognita legata alla loro condizione, che sembra essere inferiore rispetto ai principali favoriti. Lo Squalo sarà affiancato nella Bahrain Merida anche dal fratello Antonio e dal giovane Andrea Garosio, mentre nel Team Sky Moscon sarà supportato da Diego Rosa, Salvatore Puccio e Leonardo Basso.

Potranno poi lottare per un buon piazzamento Moreno Moser, Giovanni Visconti, Daniel Oss ed Enrico Battaglin. Andando nell’ordine, Moser cercherà di trovare il primo acuto stagionale nella Nippo Vini Fantini Faizanè, che potrà contare anche sulla qualità di Marco Canola e Nicola Bagioli, oltre a Giovanni Lonardi e Damiano Cima. Il quinto posto dello scorso anno dà ambizioni importanti a Visconti che guiderà la Neri Sottoli-Selle Italia-KTM, in cui vedremo anche Simone Velasco, Luca Raggio, Luca Pacioni, Liam Bertazzo e Giuseppe Fonzi. Dopo la prova brillante alla Omloop Het Nieuwsblad, proverà a dire la sua anche Oss, affiancato nella BORA – hansgrohe da Cesare Benedetti e Oscar Gatto, mentre Enrico Battaglin vorrà mettersi in luce con la nuova maglia della Katusha – Alpecin.

Nell’Astana ci saranno poi Davide Ballerini, Manuele Boaro e Dario Cataldo, che dovrebbero però lavorare tutti per i propri capitani. Ruolo da gregario anche per Eros Capecchi (Deceuninck – Quick Step), Alberto Bettiol (EF Education First) Edoardo Affini (Mitchelton-Scott), Simone Petilli e Roberto Ferrari (UAE-Team Emirates). Infine nella Trek – Segafredo vedremo in azione Matteo Moschetti, Nicola Conci e Fabio Felline, con quest’ultimo che potrebbe avere libertà d’azione. Di seguito l’elenco completo con tutti gli italiani in gara alla Strade Bianche 2019.

GLI ITALIANI IN GARA ALLA STRADE BIANCHE

Ballerini Davide Astana Pro Team Boaro Manuele Astana Pro Team Cataldo Dario Astana Pro Team Garosio Andrea Bahrain Merida Nibali Antonio Bahrain Merida Nibali Vincenzo Bahrain Merida Benedetti Cesare BORA – hansgrohe Oss Daniel BORA – hansgrohe Gatto Oscar BORA – hansgrohe Capecchi Eros Deceuninck – Quick Step Bettiol Alberto EF Education First Affini Edoardo Mitchelton-Scott Velasco Simone Neri Sottoli – Selle Italia – KTM Raggio Luca Neri Sottoli – Selle Italia – KTM Pacioni Luca Neri Sottoli – Selle Italia – KTM Bertazzo Liam Neri Sottoli – Selle Italia – KTM Fonzi Giuseppe Neri Sottoli – Selle Italia – KTM Visconti Giovanni Neri Sottoli – Selle Italia – KTM Lonardi Giovanni Nippo Vini Fantini Faizanè Bagioli Nicola Nippo Vini Fantini Faizanè Cima Damiano Nippo Vini Fantini Faizanè Moser Moreno Nippo Vini Fantini Faizanè Canola Marco Nippo Vini Fantini Faizanè Battaglin Enrico Team Katusha – Alpecin Moscon Gianni Team Sky Basso Leonardo Team Sky Puccio Salvatore Team Sky Rosa Diego Team Sky Conci Nicola Trek – Segafredo Moschetti Matteo Trek – Segafredo Felline Fabio Trek – Segafredo Petilli Simone UAE-Team Emirates Ferrari Roberto UAE-Team Emirates

