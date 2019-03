Strade Bianche 2019, il borsino e la griglia di partenza dei favoriti. Alaphilippe e Van Avermaet in prima fila, Nibali e Moscon speranze azzurre

L’attesa è finita! Prenderà il via tra poche ore la Strade Bianche 2019, storica corsa ciclistica che si svolge nella campagna toscana e che chiama ogni anno a raccolta le stelle del ciclismo mondiale. Il percorso, caratterizzato dall’alternanza di strappi durissimi e impegnativi tratti in sterrato, assicura sempre spettacolo e colpi di scena, per la gioia dei tifosi e degli appassionati italiani che affollano abitualmente le strade della corsa. Numerosi sono i corridori che si presentano alla partenza con ambizioni di vittoria. Abbiamo provato a schierare i principali favoriti in una ipotetica griglia di partenza, valutandone lo stato di forma e le possibilità di successo.

1. Julian Alaphilippe FRA (Deceuninck-QuickStep)

Nonostante si presenti al via per la prima volta nella corsa toscana, il fuoriclasse francese è senza dubbio il principale favorito della vigila. Già protagonista in questo inizio di stagione con tre successi di tappa tra Vuelta San Juan e Tour Colombia, il 26enne transalpino ha tutte le intenzioni di conquistare la sua prima vittoria in Italia e il percorso sembra adattarsi alla perfezione alle sue caratteristiche.

2. Greg van Avermaet BEL (CCC Team)

Il corridore belga, grande specialista delle classiche, sembra essere il più accreditato tra gli sfidanti. Una vittoria di tappa alla Volta Valenciana e un brillante secondo posto alla Omloop Het Nieuwsblad la scorsa settimana rappresentano il bottino raccolto sino ad ora in stagione dal 33enne di Lokeren.

3. Vincenzo Nibali ITA (Bahrain Merida)

Condizione tutta da valutare ma talento da vendere per il fuoriclasse italiano, reduce dall’esordio stagionale allo UAE Tour. L’impressione è che il vero obiettivo dello Squalo sia quest’anno il Giro d’Italia e che la forma migliore arriverà soltanto più avanti nel corso della stagione. La grinta e la classe infinita del siciliano però lo impongono di diritto tra i principali favoriti della vigilia.

4. Tiesj Benoot BEL (Lotto Soudal)

Il vincitore dello scorso anno si presenta all’appuntamento con diverse incognite. La più importante riguarda i postumi della brutta caduta rimediata alla Omloop Het Nieuwsblad, a causa della quale la sua presenza è stata in dubbio fino all’ultimo momento. Il corridore belga conosce sicuramente il percorso e proverà a ripetersi.

5. Tim Wellens BEL (Lotto Soudal)

Tra i grandi protagonisti di questa prima parte di stagione c’è sicuramente il 27enne di Sint-Truiden, capace di conquistare già tre vittorie al Trofeo de Tramuntana e alla Vuelta Andalucia e reduce da un positivo terzo posto in Belgio la scorso settimana.

6. Zdenek Stybar CZE (Deceunick-QuickStep)

Inizio di stagione scoppiettante per il ceco che si è confermato uomo da classiche con la vittoria alla Omloop Het Nieuwsblad la scorsa settimana e che ha già vinto la corsa toscana nel 2015.

7. Gianni Moscon ITA (Team Sky)

Più una speranza che una reale previsione. Il trentino ha vissuto un esordio piuttosto anonimo allo UAE Tour, ma potrà contare sull’appoggio della formazione britannica. Se la condizione dovesse essere quella giusta, l’azzurro potrà sicuramente provare a dire la propria.

8. Wout van Aert BEL (Team Jumbo Visma)

Il fuoriclasse del ciclocross ha chiuso sul terzo gradino del podio la passata edizione e cercherà di far valere il proprio talento sullo sterrato per migliorare quel piazzamento.

9. Geraint Thomas GBR (Team Sky)

Esordio alla Strade Bianche anche per il corridore britannico, vincitore del Tour de France 2018, che si candida al ruolo di possibile sorpresa in ottica successo finale.

10. Matteo Moschetti ITA (Trek Segafredo)

Un nome a sorpresa per la decima casella della nostra ipotetica griglia di partenza. Il 22enne lombardo ha sfiorato la vittoria di tappa allo UAE Tour e potrebbe far saltare il banco.

