Percorso Strade Bianche 2019: tutti i tratti in sterrato e le salite. Una classica ormai nell’elite mondiale

Ormai una classica nell’elite mondiale, una delle più attese del circuito World Tour. Si corre sabato la Strade Bianche: uno scenario unico quello dei colli toscani sui tratti in sterrato che caratterizzano questa corsa davvero splendida. Che ci sia una giornata tranquilla o che arrivi il maltempo lo spettacolo è assicurato: ovviamente è il percorso a fare la differenza. Andiamo a scoprirlo nel dettaglio.

Sono 184 i chilometri previsti con partenza ed arrivo a Siena. Il gruppo prenderà il via nella città toscana e già nei primi 50 chilometri affronterà tre degli undici tratti in sterrato: non si farà la differenza, ma bisognerà stare attenti a non incappare in cadute o forature. Da lì in poi una grande alternanza tra asfalto e strade bianche: non ci saranno vere e proprie montagne da percorrere, ma tantissimi strappi brevi e duri che si faranno sentire nelle gambe dei corridori. Il momento decisivo sarà ovviamente sul finale: dopo 130 chilometri, a circa 50 dall’arrivo, il lunghissimo tratto di Monte Sante Marie, il più difficile. Lì sicuramente esploderà la corsa che si lancerà verso la gran conclusione: Monteaperti, breve ma durissimo, Colle Pinzuto e Le Tolfe. Dall’ultimo tratto all’arrivo mancano circa 10 chilometri: da sottolineare ovviamente la conclusione in Piazza del Campo, uno strappo nell’ultimo chilometro con pendenze costantemente oltre il 10%.

I settori in sterrato

# KM Settore Lunghezza 1. 17,6 Vidritta 2,1 km 2. 25,0 Bagnaia 5,8 km 3. 36,9 Radi 4,4 km 4. 47,6 La Piana 5,5 km 5. 75,8 Lucignano d’Asso 11,9 km 6. 88,7 Pieve a Salti 8 km 7. 111,7 San Martino in Grania 9,5 km 8. 130,0 Monte Sante Marie 11,5 km 9. 160,0 Monteaperti 0,8 km 10. 164,6 Colle Pinzuto 2,4 km 11. 171,0 Le Tolfe 1,1 km TOTALE 63 km

