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L’apoteosi di Wout Van Aert: da eterno secondo a re di Roubaix battendo il migliore di sempre
Dopo tanti momenti difficili, la sfortuna spesso a colpirlo nel momento sbagliato, Wout van Aert è riuscito a sfatare quello che sembrava un vero e proprio tabù, il successo alla Parigi-Roubaix.
In una giornata thriller, ricca di colpi di scena, il belga della Visma | Lease a Bike è andato a prendersi quella che è, assieme alla Milano-Sanremo del 2020, la vittoria più bella della carriera.
Vincerla così vale doppio: mancava davanti il rivale di sempre Mathieu van der Poel, ma il belga si è tolto di ruota nello sprint finale nel Velodromo il due volte campione del mondo Tadej Pogacar.
Una volata per entrare nella storia, una vittoria cercata da anni e che, oltre a dare la soddisfazione oggi, rilancia nuovamente una carriera che in ogni caso è stata già eccezionale.