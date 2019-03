LIVE MotoGP, GP Qatar 2019 in DIRETTA: prove libere 4 e qualifiche, Valentino Rossi parte dalla Q1

Yamaha MotoGP's Valentino Rossi of Italy competes in the second practice session at Losail track in Doha on March 8, 2019 ahead of the season's start at Qatar MotoGP grand prix on March 10. (Photo by GIUSEPPE CACACE / AFP)

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere 3 del GP del Qatar, sede del primo round del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato di Losail si andranno a definire gli ultimi assetti in vista delle qualifiche che decideranno la griglia di partenza della classe regina in questo appuntamento nel deserto, sotto le luci artificiali.

Non c’è trucco, non c’è inganno: la Honda e Marc Marquez vanno forte e per gli avversari c’è da preoccuparsi. Da questo concetto si parte per presentare le qualifiche del primo GP del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul circuito qatariano, il sei volte campione del mondo ha fatto vedere di aver superato definitivamente i suoi problemi fisici e guida da Dio la RC213V. La moto nipponica, tra le mani del “93”, vola letteralmente lungo il circuito nel deserto e l’1’53″380 delle PL2 rappresenta qualcosa di più che un bel tempo.

Proveranno ad ostacolarlo Maverick Vinales e le Ducati. Il “Top Gun” del Motomondiale è stato il primo degli “umani”, abbattendo anch’egli il muro dell’1’54” (1’53″854) e mettendo in mostra una buona costanza di rendimento. La Yamaha è veloce con lui in sella ma manca ancora qualcosa in termini di accelerazione. Per quanto concerne le Rosse, il migliore è stato l’australiano Jack Miller (terzo) sulla GP19 del Team Pramac (1’53″908) ma appare chiaro che gli occhi erano tutti puntati su Danilo Petrucci (quarto) e Andrea Dovizioso (sesto) nelle libere. I 6 ed 8 decimi di distacco da Marquez sono tanti, specie su una pista che sulla carta dovrebbe essere favorevole alla moto di Borgo Panigale. Forse entrambi i centauri nostrani non hanno mostrato tutto il loro potenziale ma replicare il tempo dello spagnolo sembra essere complicato anche per loro. Pertanto, servirà qualcosa di speciale per cambiare le carte in tavola.

Lo sarà a maggior ragione per Valentino Rossi. Una prima giornata molto “strana” per il “Dottore”: eccellente nelle PL1 (1°) e deludente nelle PL2 (17°). Il campione di Tavullia è stato l’unico pilota a non migliorare il proprio riscontro delle libere 1 e questo attesta le sue difficoltà. Il set-up della Yamaha non gli dà sicurezza e il distacco di 1″668 dal vertice è mortificante. Ecco che, per essere parte della Q2, Valentino dovrà inventarsi qualcosa visto che le previsioni meteorologiche (tanto vento e pista sporca) non gli sorridono.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE delle prove libere 3 del GP del Qatar, sede del primo round del Mondiale 2019 di MotoGP: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Si comincerà alle 13.15 con le PL3, seguiranno le PL4 alle 17.20 e subito dopo le qualifiche. Buon divertimento! (Foto: Lapresse).

Il programma delle qualifiche del GP del Qatar – La presentazione delle qualifiche di MotoGP – La cronaca delle PL1 di MotoGP – La cronaca delle PL2 di MotoGP

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

17.03: Proveranno ad ostacolarlo Maverick Vinales e le Ducati. Il “Top Gun” del Motomondiale è stato il primo degli “umani”, abbattendo anch’egli il muro dell’1’54” (1’53″854) e mettendo in mostra una buona costanza di rendimento. La Yamaha è veloce con lui in sella ma manca ancora qualcosa in termini di accelerazione.

16.59: Resta il fatto che la Honda e Marquez hanno impressionato tutti: sul circuito qatariano, il sei volte campione del mondo ha fatto vedere di aver superato definitivamente i suoi problemi fisici e guida da Dio la RC213V. La moto nipponica, tra le mani del “93”, vola letteralmente lungo il circuito nel deserto e l’1’53″380 delle PL2 rappresenta qualcosa di più che un bel tempo.

16.56: Tornando alla MotoGP, tiene banco il fatto che Valentino Rossi inizierà la propria avventura dalla Q1. Il “46”, dopo aver ottenuto il miglior crono nelle PL1, non è riuscito a trovare la quadra nelle PL2 ed ha visto vanificata la possibilità di essere nella top-10. Questo perché nel corso delle PL3, disputate in sessione diurna e con tanto vento, non era possibile ottenere tempi di un certo valore.

16.53: Si prospetta infatti una iniziativa particolare per Lewis Hamilton, che riguarda anche Valentino Rossi: il “46” potrebbe provare a fine anno la Mercedes mentre il britannico la Yamaha M1. Ne vedremo delle belle.

16.50: Nel frattempo c’è un ospite particolare, piuttosto interessato, nel box del Team Yamaha Petronas: Lewis Hamilton!

16.48: Si prospetta un turno importante nel quale le moto cercheranno di trovare la giusta messa a punto per la gara, visto che le condizioni e le temperature saranno simili.

16.46: Riprendiamo la nostra DIRETTA LIVE e alle 17.20, come detto, ci saranno le PL4 della MotoGP nelle quali i piloti testeranno le moto in condizioni da gara.

Grazie per averci seguito e un saluto dalla redazione di OA Sport. Appuntamento alle 17.20 per le PL4.

Marquez (1’54″677) conclude in vetta questo turno davanti ad uno splendido Bagnaia (+0″063) che sta trovando sempre di più la quadra con la Ducati. Valentino Rossi quarto (+0″421) ma fuori dalla Q2 per via di condizioni in queste PL3 poco propizie. Di seguito la classifica combinata:

POS # RIDER GAP 1 93 M. MARQUEZ 1:53.380 2 12 M. VIÑALES +0.474 3 43 J. MILLER +0.528 4 9 D. PETRUCCI +0.673 5 20 F. QUARTARARO +0.774 6 4 A. DOVIZIOSO +0.876 7 21 F. MORBIDELLI +0.895 8 42 A. RINS +0.940 9 41 A. ESPARGARO +0.987 10 36 J. MIR +1.022

BANDIERA A SCACCHI

14.00: 1’54″740 per Bagnaia che conferma il suo secondo posto a 0″063 in questo turno da Marquez mentre Rossi chiude quarto a 0″421 ma fuori dalla Q2

13.59: ATTENZIONE A BAGNAIA!!! 1’54″827 con una coppia di soft che si porta in seconda posizione 0″150 da Marquez.

13.58: 1’55″098 per Valentino Rossi che lo proietta in seconda posizione in questo turno ma non migliora il suo crono per entrare in Q2.

13.55: Giusto per ribadire il proprio strapotere, Marquez realizza un super giro: 1’54″677 per il n.93 con 465 millesimi di vantaggio Rins e 484 su Morbidelli. Nel frattempo Rossi è quinto entra in pista con una media e una soft.

13.54: Lorenzo è ancora al centro medico e dall’ambiente Honda filtra che le condizioni non siano particolarmente gravi però bisogna attendere l’ufficialità.

13.53: Quando mancano 7′ al termine nessuno sta migliorando i tempi della graduatoria combinata. Dovizioso gira con una coppia di medie sul passo dell’1’56″3 mentre Rossi con l’1’55″4

13.50: 1’55″303 per Valentino Rossi con una coppia di medie nuove. Migliora il “Dottore” ma è sempre terzo e non soprattutto va toccare il suo crono per scalare la classifica del combinato.

13.47: Entrano con una coppia di medie nuove Valentino Rossi che sembra quindi concentrarsi sulla messa a punto della moto, senza andare a cercare il tempo per qualificarsi alla Q2 quando mancano 13′ alla fine di questo turno.

13.46: Di seguito l’ordine dei tempi combinato:

POS # RIDER GAP 1 93 M. MARQUEZ 1:53.380 2 12 M. VIÑALES +0.474 3 43 J. MILLER +0.528 4 9 D. PETRUCCI +0.673 5 20 F. QUARTARARO +0.774 6 4 A. DOVIZIOSO +0.876 7 21 F. MORBIDELLI +0.895 8 42 A. RINS +0.940 9 41 A. ESPARGARO +0.987 10 36 J. MIR +1.022

13.44: In Ducati si lavora alacremente sulla moto, segno che Dovizioso non è ancora al 100% sulla moto.

🎙️ #AD04: "Track conditions were quite good today, as shown by the overall fast lap times, but the situation could still change come race time. At any rate, we're up there with our rivals and ready to put up a fight"#ForzaDucati #QatarGP #MissionWinnow pic.twitter.com/ljqTw6RGmp — Ducati Motor (@DucatiMotor) March 8, 2019

13.42: 1’56″288 (gomme usate) ed è 11° Marc Marquez. Tutti i piloti, più che lavorare sul time-attack, stanno cercando un buon set-up per la gara. E’ chiaro che con questi riscontri il combinato rimane immutato. E’ verosimile pensare che negli ultimi minuti, chi è attualmente fuori come Valentino Rossi dal Q2 cercheranno il time-attack.

13.41: Rossi sta girando con gomme usate sempre sull’1’55” alto. Stesso discorso per Vinales con la M1 che sembra mantenere un buon ritmo mentre Miller con la Ducati Pramac si porta in sesta piazza (1’55″832) in questo turno.

13.39: In questo momento tutti i piloti risentono del vento sul tracciato e si gira un passo piuttosto lento. In questo momento le due Yamaha di Vinales e Rossi stanno esibendo un passo sull’1’55″9.

13.37: Dovizioso gira sul passo dell’1’56″2 con una coppia di medie, quindi su tempi non eccezionali.

13.35: Lorenzo ha subito un brutto colpo alla schiena e fatica a respirare e quindi difficilmente lo rivedremo presto in sella alla Honda mentre Marquez è sul tracciato

13.33: Momento di stasi in questa fase in pista con Rins in vetta in questo turno (1’55″142) a precedere di 78 millesimi Vinales di e 593 millesimi Rossi. Crono, come detto, non sufficienti per migliorare quanto è stato fatto nei prcedenti turni.

13.30: Lorenzo, nel frattempo, va al centro medico per controllare le sue condizioni dopo la caduta di pochi minuti fa.

13.29: Fino ad ora i tempi che si stanno ottenendo non sono tali da migliorare quelli della graduatoria combinata.

13.28: Morbidelli ottiene il quarto tempo in queste PL3: 1’55″757 per il centauro della Yamaha Petronas.

13.26: Di seguito la classifica combinata

POS # RIDER GAP 1 93 M. MARQUEZ 1:53.380 2 12 M. VIÑALES +0.474 3 43 J. MILLER +0.528 4 9 D. PETRUCCI +0.673 5 20 F. QUARTARARO +0.774 6 4 A. DOVIZIOSO +0.876 7 21 F. MORBIDELLI +0.895 8 42 A. RINS +0.940 9 41 A. ESPARGARO +0.987 10 36 J. MIR +1.022

13.24: 1’55″220 per Vinales che si porta in seconda posizione a 78 millesimi da Rins con una hard sull’anteriore e una media sul posteriore. Rossi è terzo con la medesima combinazione mentre Petrucci e Dovizioso sono settimo e nono.

13.23: Rossi sale in seconda posizione con 629 millesimi da Rins che ha migliorato a propria volta il suo crono (1’55″142).

13.22: Nel frattempo si abbassano i crono: Rins in vetta con la Suzuki in 1’55″275 con un 0″531 su Crutchlow e 0″790 su Vinales. Segue Dovizioso a 0″892 mentre Rossi è sesto a 1″119.

13.21: ATTENZIONE!!!! Doppia caduta per le Honda: alla curva-6 brutto highside di Lorenzo che però non sembra avere conseguenze mentre alla curva-14 Marquez va giù per una chiusura d’anteriore.

13.20: Miglior crono di Valentino Rossi! Valentino parte molto forte in questo turno con il crono di 1’156″658 con 0″152 di vantaggio su Crutchlow e 0″417 su Rins.

13.18: Ducati in cerca di un maggior equilibrio in percorrenza di curva.

13.17: Tutti in pista per sondare le condizioni della pista.

13.15: SEMAFORO VERDE!!!

The top ten riders for Q2 are about to be decided with some huge names under pressure!#MotoGP FP3 is coming up next! 🔥#QatarGP 🇶🇦 pic.twitter.com/2L3RqSB72G — MotoGP™ 🇶🇦 (@MotoGP) March 9, 2019

13.11: Vento piuttosto forte (da km/h) che potrebbe influenzare l’andamento dei piloti

13.08: Si preannuncia quindi un turno caldo non solo per le temperature.

It's qualifying day at a windy Losail! 💨 We're about to get the action started with #Moto3 FP3!#QatarGP 🇶🇦 pic.twitter.com/QOIhvpGzLB — MotoGP™ 🇶🇦 (@MotoGP) March 9, 2019

13.04: Anche Dovizioso vorrà un po’ risalire la china e capire qualcosa di più della propria Ducati.

13.00: 15′ all’inizio di queste PL3 particolarmente importanti per Valentino Rossi, al momento out dalla Q2 riservata ai migliori dieci della classifica combinata.

12.58: Condizioni meteo complicate quelle che si presentano in pista con un vento fastidioso che sta portando tanta sabbia in pista, rendendo complicato l’agire dei piloti.

12.54: “Sono molto felice, fiducioso e a mio agio con la moto. Abbiamo un sacco di potenziale. Possiamo essere competitivi“, le impressioni a caldo di Lorenzo

“I’m very happy, confident and comfortable with the bike. We have a lot of potential and we can arrive there. It’s a good sign, as was the ‘morning’, we were very fast but still need to understand the bike a bit more in colder conditions. We can be competitive.” #JL99 😈 #QatarGP pic.twitter.com/2UvkMwDRBh — Jorge Lorenzo (@lorenzo99) March 8, 2019

12.51: “La M1 è nata bene, ma dobbiamo ancora crescere in maniera notevole. Per esempio perdiamo molto a livello di velocità massima rispetto agli avversari, ma devo dire che la moto è eccellente in curva. Per questo motivo sono molto contento e domani dovremo lavorare in maniera intensa. Devo migliorare la percorrenza dell’ultima curva, soprattutto in termini di accelerazione. Dobbiamo crescere in quell’area, ora conosciamo il potenziale della nostra moto e dobbiamo continuare a lavorare sodo”, le parole di Maverick Vinales

12.48: “Il mio tempo è venuto un po’ per caso, ma non è l’aspetto più importante di questa giornata – getta acqua sul fuoco Marquez ai microfoni di Sky Sport – La cosa alla quale tenevo maggiormente era qualificarmi in anticipo per la Q2, e così è stato. In questo modo potrò concentrarmi sulla gara nella terza sessione di prove libere. L’altro aspetto importante è l’aver dimostrato che possiamo essere competitivi anche su una pista come Losail, sulla quale io e la Honda abbiamo sempre sofferto”.

That's Day One of 2019 done ✅#MM93🐜 🅿️1⃣ 1'53.380 ❗️New Record❗️#JL99😈 🅿️1⃣1⃣ with a 1'54.428 Now the planning for Saturday begins… 📋 pic.twitter.com/xA1q3Mus4u — Repsol Honda Team (@HRC_MotoGP) March 8, 2019

12.45: “È stata una giornata strana perché, a mio parere, non siamo eccezionali come visto questa mattina, ma non siamo così male nemmeno come visto questa sera. Nella FP2 non abbiamo stravolto in maniera particolare la moto, ma ho avuto diversi problemi con le gomme anteriori perché abbiamo perso il bilanciamento e ho sofferto molto, ed ero lento”, le parole di Valentino Rossi dopo la prima giornata.

12.43: Le condizioni sulla pista, visto che si girerà di giorno, sarà un po’ diverse da quelle delle qualifiche pertanto il comportamento delle moto potrebbe risultarne influenzato.

12.41: Lo sarà a maggior ragione per Valentino Rossi. Una prima giornata molto “strana” per il “Dottore”: eccellente nelle PL1 (1°) e deludente nelle PL2 (17°). Il campione di Tavullia è stato l’unico pilota a non migliorare il proprio riscontro delle libere 1 e questo attesta le sue difficoltà. Il set-up della Yamaha non gli dà sicurezza e il distacco di 1″668 dal vertice è mortificante. Ecco che, per essere parte della Q2, Valentino dovrà inventarsi qualcosa visto che le previsioni meteorologiche (tanto vento e pista sporca) non gli sorridono. Per il “46” quindi, quello che sembrava essere un weekend molto positivo si è trasformato in una specie di calvario

12.39: Per quanto concerne le Rosse, il migliore è stato l’australiano Jack Miller (terzo) sulla GP19 del Team Pramac (1’53″908) ma appare chiaro che gli occhi erano tutti puntati su Danilo Petrucci (quarto) e Andrea Dovizioso (sesto) nelle libere. I 6 ed 8 decimi di distacco da Marquez sono tanti, specie su una pista che sulla carta dovrebbe essere favorevole alla moto di Borgo Panigale. Forse entrambi i centauri nostrani non hanno mostrato tutto il loro potenziale ma replicare il tempo dello spagnolo sembra essere complicato anche per loro. Pertanto, servirà qualcosa di speciale per cambiare le carte in tavola.

🎙️ #AD04: "Track conditions were quite good today, as shown by the overall fast lap times, but the situation could still change come race time. At any rate, we're up there with our rivals and ready to put up a fight"#ForzaDucati #QatarGP #MissionWinnow pic.twitter.com/ljqTw6RGmp — Ducati Motor (@DucatiMotor) March 8, 2019

12.36: Ci proveranno Maverick Vinales e le Ducati. Il “Top Gun” del Motomondiale è stato il primo degli “umani”, abbattendo anch’egli il muro dell’1’54” (1’53″854) e mettendo in mostra una buona costanza di rendimento. La Yamaha è veloce con lui in sella ma manca ancora qualcosa in termini di accelerazione. Il vero problema della M1, a quanto pare, è l’eccessivo degrado della gomma posteriore e questo problema potrebbe acuirsi in gara.

12.33: Il nuovo record della pista firmato da Marquez (il primato precedente era l’1’53″680 del francese Johann Zarco) è impressionante per la facilità con la quale lo ha ottenuto. La Honda, molto precisa sull’avantreno, ha permesso all’iberico di seguire linee neanche contemplabili dagli altri, facendo la differenza soprattutto negli ultimi due settori della pista. E così gli inseguitori si ritrovano a notevole distanza e ci si chiede se e come sarà possibile arginare la “furia” del fuoriclasse nativo di Cervera.

"The lap was fast but the most important thing is our rhythm" @marcmarquez93 🐜 "We have a lot of potential" @lorenzo99 😈 📋 The #QatarGP🇶🇦 is only just beginning… https://t.co/1H4AVbWYzC pic.twitter.com/prhjtdOzfL — Repsol Honda Team (@HRC_MotoGP) March 8, 2019

12.30: Non c’è trucco, non c’è inganno: la Honda e Marc Marquez vanno forte e per gli avversari c’è da preoccuparsi. Da questo concetto si parte per presentare le qualifiche del primo GP del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul circuito qatariano, il sei volte campione del mondo ha fatto vedere di aver superato definitivamente i suoi problemi fisici e guida da Dio la RC213V. La moto nipponica, tra le mani del “93”, vola letteralmente lungo il circuito nel deserto e l’1’53″380 delle PL2 rappresenta qualcosa di più che un bel tempo.

12.28: Sul tracciato di Losail si andranno a definire gli ultimi assetti in vista delle qualifiche che decideranno la griglia di partenza della classe regina in questo appuntamento nel deserto, sotto le luci artificiali per il time-attack.

12.25: Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere 3 del GP del Qatar di MotoGP, prima prova del Mondiale 2019.