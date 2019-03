MotoGP, Risultati FP2 GP Qatar 2019: Marc Marquez fulmine nel deserto davanti a Vinales, 6° Dovizioso, solo 17° Rossi

Repsol Honda's Marc Marquez of Spain competes in the first practice session at Losail track in Doha on March 8, 2019 ahead of the season's start at Qatar MotoGP grand prix on March 10. (Photo by GIUSEPPE CACACE / AFP)

Dopo una prima sessione di prove libere del Gran Premio del Qatar 2019 della MotoGP nella quale si era nascosto, Marc Marquez ha deciso di forzare sul serio nella seconda, spaventando tutti i rivali. Il campione del mondo in carica, infatti, ha sbriciolato il record del tracciato di Losail, con il tempo di 1:53.380 (tre decimi esatti al di sotto del limite precedente fissato da Johann Zarco) sfruttando anche il traino di un Maverick Vinales (Yamaha) che, ad ogni modo, si è classificato in seconda posizione con un ritardo di ben 474 millesimi dal connazionale. Per il portacolori della Honda, comunque, la sensazione è quella di avere una moto già ora eccellente, con un nuovo motore che la spinge alla velocità record di 351.7kmh.

Terza posizione per l’australiano Jack Miller (Ducati Pramac) a 528, dopo diversi giri su tempi interessanti. Quarta posizione per un’altra Ducati, quella di Danilo Petrucci. Il pilota umbro ha chiuso in 1:54.053 a 673 millesimi dalla vetta, precedendo il francese Fabio Quartararo (Yamaha SIC Petronas) in 1:54.154 a 774 da Marquez. Sesta posizione per Andrea Dovizioso (Ducati) in 1:54.256 a 876 millesimi, dopo un turno nel quale non è apparso assolutamente ai suoi soliti livelli. In settima posizione troviamo un altro italiano, Franco Morbidelli che ha portato la sua Yamaha del team SIC Petronas a 895 millesimi dalla vetta (nonostante una spettacolare caduta in curva 1 ad inizio sessione), quindi ottavo lo spagnolo Alex Rins (Suzuki) in 1:54.320 a 940 millesimi, nono il suo connazionale Aleix Espargarò (Aprilia) a 987, mentre è decimo un ennesimo spagnolo, Joan Mir (Suzuki) a 1.022.

Si ferma in 11esima posizione Jorge Lorenzo (Honda) che quindi al momento sarebbe il primo che non approderebbe alla Q2 di domani, con un distacco di 1.048. 14esimo tempo complessivo per Francesco “Pecco” Bagnaia (Ducati Pramac) a 1.421, mentre è solamente 17esimo a 1.757 Valentino Rossi (Yamaha). Dopo una FP1 scintillante, il “Dottore” arretra, e non di poco, dopo aver provato nuove soluzioni aerodinamiche e, probabilmente, non aver tentato il time attack. 19esima posizione per Andrea Iannone (Aprilia) a 2.052 da Marquez, con una moto che, per il momento, non sente sua.

La MotoGP, a questo punto, tornerà in pista domani alle ore 13.15 con la FP3, quindi alle ore 17.20 la FP4, che precede le qualifiche delle ore 18.00.

RISULTATI E CLASSIFICA PROVE LIBERE 2 GP QATAR 2019 – MOTOGP

1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 351.7 1’53.380

2 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 337.1 1’53.854 0.474 / 0.474

3 43 Jack MILLER AUS Alma Pramac Racing Ducati 351.6 1’53.908 0.528 / 0.054

4 9 Danilo PETRUCCI ITA Mission Winnow Ducati Ducati 343.8 1’54.053 0.673 / 0.145

5 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 337.3 1’54.154 0.774 / 0.101

6 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Mission Winnow Ducati Ducati 349.1 1’54.256 0.876 / 0.102

7 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 343.1 1’54.275 0.895 / 0.019

8 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 341.2 1’54.320 0.940 / 0.045

9 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 346.9 1’54.367 0.987 / 0.047

10 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 346.1 1’54.402 1.022 / 0.035

11 99 Jorge LORENZO SPA Repsol Honda Team Honda 342.9 1’54.428 1.048 / 0.026

12 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 347.3 1’54.444 1.064 / 0.016

13 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 350.7 1’54.452 1.072 / 0.008

14 63 Francesco BAGNAIA ITA Alma Pramac Racing Ducati 343.2 1’54.801 1.421 / 0.349

15 53 Tito RABAT SPA Reale Avintia Racing Ducati 347.2 1’55.032 1.652 / 0.231

16 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 344.7 1’55.053 1.673 / 0.021

17 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 343.0 1’55.137 1.757 / 0.084

18 5 Johann ZARCO FRA Red Bull KTM Factory Racing KTM 341.4 1’55.412 2.032 / 0.275

19 29 Andrea IANNONE ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 343.1 1’55.432 2.052 / 0.020

20 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 345.0 1’55.635 2.255 / 0.203

21 17 Karel ABRAHAM CZE Reale Avintia Racing Ducati 342.0 1’55.654 2.274 / 0.019

22 55 Hafizh SYAHRIN MAL Red Bull KTM Tech 3 KTM 337.8 1’56.437 3.057 / 0.783

23 38 Bradley SMITH GBR Aprilia Factory Racing Aprilia 345.6 1’56.834 3.454 / 0.397

