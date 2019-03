MotoGP oggi in tv (10 marzo), GP Qatar 2019: orari e streaming. Diretta e differite su Sky e TV8

Il Motomondiale 2019 è pronto per emettere i primi verdetti. Oggi, domenica 10 marzo, saranno in scena i tre Gran Premi del Qatar sul tracciato di Losail che ci faranno capire quale pilota avrà approcciato nel migliore dei modi alla nuova stagione. Dopo i consueti 20 minuti di warm-up del primo pomeriggio italiano, Moto3, Moto2 e MotoGP saranno impegnate nella prima prova stagionale, con la luci della sera che saranno sempre più protagoniste.

Si inizierà alle ore 15.00 con la Moto3, quindi alle 16.20 toccherà alla classe mediana, prima del gran finale delle ore 18.00 con la MotoGP che ci permetterà di capire se Andrea Dovizioso sarà in grado di vincere ancora una volta in mezzo al deserto qatariota, se Marc Marquez vorrà iniziare dominando come nel finale della scorsa annata, o se la Yamaha con Valentino Rossi e Maverick Vinales piazzerà la grande sorpresa. Con Jorge Lorenzo, Alex Rins e Danilo Petrucci che non faranno certo da spettatori…

Di seguito la programmazione della domenica del GP del Qatar che vedrà la diretta televisiva esclusiva di Sky Sport (sui canali SkySport1 -201 e 382 del digitale terrestre e SkySport MotoGP – 208) e della differita di TV8 (canale 121 di Sky e 8 del digitale terrestre). In streaming su SkyGo su smartphone, pc e tablet. OA Sport, come ogni altro appuntamento del Motomondiale, vi proporrà le DIRETTE LIVE, per non perdersi nemmeno un istante del primo weekend del campionato!

PROGRAMMA GP QATAR MOTOMONDIALE 2019

ore 12.40-13.00 Warm-up Moto3

ore 13.10-13.30 Warm-up Moto2

ore 13.40-14.00 Warm-up MotoGP

ore 15.00 GARA MOTO3

ore 16.20 GARA MOTO2

ore 18.00 GARA MOTOGP

PROGRAMMA E ORARI DIFFERITE IN CHIARO SU TV8

Ore 18.00 GARA MOTO3

Ore 19.20 GARA MOTO2

Ore 21.00 GARA MOTOGP

alessandro.passanti@oasport.it

Twitter: @AlePasso

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Alex Rins Hafiz Johari / Shutterstock.com