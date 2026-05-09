Jorge Martin si conferma uno specialista della Sprint. Passi avanti e podio solido per Bezzecchi

Da ottavo a primo in tre curve. Jorge Martin si è inventato una partenza da capogiro nella Sprint del Gran Premio di Francia 2026, recuperando ben sette posizioni con una manovra straordinaria all’esterno della chicane Dunlop e ritrovandosi in testa al gruppo con strada libera per poter imporre il suo ritmo ed involarsi verso un insperato successo.

Il centauro spagnolo dell’Aprilia si conferma un vero specialista delle Sprint, trionfando anche sul circuito Bugatti di Le Mans dopo l’affermazione in rimonta ad Austin e centrando il diciottesimo sigillo della carriera nelle manche del sabato (record assoluto per la categoria, a +1 su Marc Marquez). Prosegue dunque il testa a testa tra Martinator ed il compagno di squadra Marco Bezzecchi, ormai sempre più stabilmente nelle prime due posizioni del campionato.

Il Bez, dopo essere rimasto a bocca asciutta in tre delle prime quattro Sprint della stagione, ha ottenuto il miglior risultato dell’anno nelle gare brevi del sabato portando a casa un solido terzo posto in condizioni non ideali e limitando i danni nonostante un feeling meno scintillante rispetto ad altre occasioni. Il Mondiale è ancora lungo ed i 7 punti raccolti oggi potranno tornare utili in futuro, soprattutto nel caso in cui le Ducati dovessero tornare alla riscossa.

Al momento tutto lascerebbe immaginare una sfida fratricida in casa Aprilia tra Bezzecchi e Martin per il titolo, anche considerando il buon vantaggio accumulato sugli inseguitori in classifica, ma le Desmosedici sono sempre competitive e nel momento in cui uno tra i vari Marc Marquez, Francesco Bagnaia, Alex Marquez o Fabio Di Giannantonio dovesse trovare continuità allora potrebbero riaprire nuovi scenari.