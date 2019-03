MotoGP, Risultati FP1 GP Qatar 2019: Valentino Rossi è primo! Squillo Yamaha, 4° Andrea Dovizioso

Un Valentino Rossi superbo quello del primo turno delle prove libere 1 del GP del Qatar, sede del primo round del Mondiale 2019 di MotoGP. Il “Dottore” ha messo in riga tutti, ottenendo il miglior tempo di questa sessione in 1’55″058, dimostrando che la Yamaha è assai performante e con una coppia di medie il passo è decisamente buono. Lo aveva detto in conferenza stampa il campione di Tavullia che la M1 era migliorata e da queste prime battute i risultati si sono visti. Buono anche il passo dimostrato in ottica gara e quindi l’inizio è decisamente confortante per il fuoriclasse nostrano. Giusto ricordare che i piloti hanno girato in un turno diurno. Pertanto, le condizioni saranno diverse rispetto a quello che vivremo nelle qualifiche e nella gara, previste in notturna.

Alle spalle di Rossi troviamo le due Honda Respsol di Jorge Lorenzo e di Marc Marquez. Il maiorchino, ancora limitato dalla frattura allo scafoide del polso sinistro, è sembrato però già in grande confidenza con la RC213V, fermandosi a 0″079 da Valentino e mettendo in evidenza un buon passo. Lo stesso discorso vale per il campione del mondo. In testa per buona parte del turno, l’iberico ha terminato in terza piazza a 0″116 dal n.46, inanellando diversi giri con una hard sull’avantreno e una medium sul retrotreno, lavorando molto sulla costanza di rendimento e sulla ricerca del miglior assetto in configurazione gara. In questo senso, Marc può ritenersi soddisfatto visto che, anche per lui, i problemi alla spalla sembrano un brutto ricordo.

In quarta e quinta posizione vi sono le due Ducati di Andrea Dovizioso e di Danilo Petrucci, rispettivamente a 0″169 e 0″219 dal vertice, che hanno messo in mostra una configurazione aerodinamica innovativa e ben si sono comportate con una coppia di medie. In particolare il “Dovi” si è speso particolarmente in una preparazione sul long run e i dati raccolti sono stati confortanti. In sesta posizione, a 0″264 dal vertice, lo spagnolo della Yamaha Maverick Vinales, anch’egli performante sul passo gara e vicino a Valentino, dimostrando che nel weekend sarà tra gli osservati speciali. Completano la top-10 la Yamaha Petronas SRT di Franco Morbidelli (+0″276), la Ducati Pramac dell’australiano Jack Miller (+0″348), la Suzuki dello spagnolo Alex Rins (+0″361) e la Honda del giapponese Takaaki Nakagami (+0″448).

Per quanto concerne gli altri italiani, abbiamo Andrea Iannone (Aprilia) in quindicesima posizione a 0″780 e Francesco “Pecco” Bagnaia (Ducati Pramac) 16° a 0″787.

RISULTATI E CLASSIFICA PROVE LIBERE 1 GP QATAR 2019

1 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 336.2 1’55.048

2 99 Jorge LORENZO SPA Repsol Honda Team Honda 337.7 1’55.127 0.079 / 0.079

3 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 341.9 1’55.164 0.116 / 0.037

4 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Mission Winnow Ducati Ducati 342.3 1’55.217 0.169 / 0.053

5 9 Danilo PETRUCCI ITA Mission Winnow Ducati Ducati 341.8 1’55.267 0.219 / 0.050

6 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 332.9 1’55.312 0.264 / 0.045

7 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 331.3 1’55.324 0.276 / 0.012

8 43 Jack MILLER AUS Alma Pramac Racing Ducati 344.8 1’55.396 0.348 / 0.072

9 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 338.2 1’55.409 0.361 / 0.013

10 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 338.1 1’55.496 0.448 / 0.087

11 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 335.9 1’55.509 0.461 / 0.013

12 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 338.2 1’55.620 0.572 / 0.111

13 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 336.6 1’55.778 0.730 / 0.158

14 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 339.1 1’55.828 0.780 / 0.050

15 29 Andrea IANNONE ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 336.6 1’55.828 0.780

16 63 Francesco BAGNAIA ITA Alma Pramac Racing Ducati 337.0 1’55.835 0.787 / 0.007

17 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 346.1 1’55.869 0.821 / 0.034

18 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 336.1 1’56.061 1.013 / 0.192

19 5 Johann ZARCO FRA Red Bull KTM Factory Racing KTM 334.1 1’56.206 1.158 / 0.145

20 17 Karel ABRAHAM CZE Reale Avintia Racing Ducati 335.8 1’56.249 1.201 / 0.043

21 53 Tito RABAT SPA Reale Avintia Racing Ducati 340.1 1’56.289 1.241 / 0.040

22 55 Hafizh SYAHRIN MAL Red Bull KTM Tech 3 KTM 330.3 1’57.181 2.133 / 0.892

23 38 Bradley SMITH GBR Aprilia Factory Racing Aprilia 338.9 1’57.189 2.141 / 0.008

Foto: Hafiz Johari / Shutterstock.com