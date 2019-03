LIVE MotoGP, GP Qatar 2019 in DIRETTA: prove libere 3. Valentino Rossi cerca la rimonta, Dovizioso all’attacco

Yamaha MotoGP's Valentino Rossi of Italy competes in the second practice session at Losail track in Doha on March 8, 2019 ahead of the season's start at Qatar MotoGP grand prix on March 10. (Photo by GIUSEPPE CACACE / AFP)

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere 3 del GP del Qatar, sede del primo round del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato di Losail si andranno a definire gli ultimi assetti in vista delle qualifiche che decideranno la griglia di partenza della classe regina in questo appuntamento nel deserto, sotto le luci artificiali.

Non c’è trucco, non c’è inganno: la Honda e Marc Marquez vanno forte e per gli avversari c’è da preoccuparsi. Da questo concetto si parte per presentare le qualifiche del primo GP del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato di Losail (Qatar), il sei volte campione del mondo ha fatto vedere di aver superato definitivamente i suoi problemi fisici e guida da Dio la RC213V. La moto nipponica, tra le mani del “93”, vola letteralmente lungo il circuito nel deserto e l’1’53″380 delle PL2 rappresenta qualcosa di più che un bel tempo.

Proveranno ad ostacolarlo Maverick Vinales e le Ducati. Il “Top Gun” del Motomondiale è stato il primo degli “umani”, abbattendo anch’egli il muro dell’1’54” (1’53″854) e mettendo in mostra una buona costanza di rendimento. La Yamaha è veloce con lui in sella ma manca ancora qualcosa in termini di accelerazione. Per quanto concerne le Rosse, il migliore è stato l’australiano Jack Miller (terzo) sulla GP19 del Team Pramac (1’53″908) ma appare chiaro che gli occhi erano tutti puntati su Danilo Petrucci (quarto) e Andrea Dovizioso (sesto) nelle libere. I 6 ed 8 decimi di distacco da Marquez sono tanti, specie su una pista che sulla carta dovrebbe essere favorevole alla moto di Borgo Panigale. Forse entrambi i centauri nostrani non hanno mostrato tutto il loro potenziale ma replicare il tempo dello spagnolo sembra essere complicato anche per loro. Pertanto, servirà qualcosa di speciale per cambiare le carte in tavola.

Lo sarà a maggior ragione per Valentino Rossi. Una prima giornata molto “strana” per il “Dottore”: eccellente nelle PL1 (1°) e deludente nelle PL2 (17°). Il campione di Tavullia è stato l’unico pilota a non migliorare il proprio riscontro delle libere 1 e questo attesta le sue difficoltà. Il set-up della Yamaha non gli dà sicurezza e il distacco di 1″668 dal vertice è mortificante. Ecco che, per essere parte della Q2, Valentino dovrà inventarsi qualcosa visto che le previsioni meteorologiche (tanto vento e pista sporca) non gli sorridono.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE delle prove libere 3 del GP del Qatar, sede del primo round del Mondiale 2019 di MotoGP: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Si comincerà alle 13.15 con le PL3, seguiranno le PL4 alle 17.20 e subito dopo le qualifiche. Buon divertimento! (Foto: Lapresse).

