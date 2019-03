LIVE Moto3, GP Qatar 2019 in DIRETTA: qualifiche, Romano Fenati sfida Canet per la pole

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del sabato del Gran Premio del Qatar, prima tappa della stagione del Mondiale Moto3. Il primo weekend di gara del campionato entra nel vivo con la terza e ultima sessione di prove libere e con le prime qualifiche della stagione con il nuovo formato diviso in due turni.

La lotta per la pole position nella classe più leggera sembra essere ristretta all’ascolano Romano Fenati e all’iberico Aron Canet, i quali hanno impressionato sia nei test sia nella prima giornata di prove ufficiali a Losail stampando degli ottimi tempi senza utilizzare scie. In chiave azzurra ci si attende molto specialmente in ottica gara da Lorenzo Dalla Porta, Niccolò Antonelli, Andrea Migno, Tony Arbolino e Dennis Foggia, protagonisti di un venerdì positivo anche in vista di un eventuale accesso diretto alla Q2. Come di consueto il gioco delle scie assumerà un valore molto importante nei tentativi decisivi di time-attack, perciò le sorprese sono dietro l’angolo con un folto gruppo di outsider che possono ambire alle posizioni di vertice.

Si comincia alle ore 11.25 con la terza sessione di prove libere, mentre le qualifiche inizieranno alle 15.30 con il Q1 e a seguire con il decisivo Q2. OASport vi propone la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale: buon divertimento!

15:28 Vedremo per la prima volta anche nelle serie cadette la doppia qualifica, scelta obbligata visti i trenini snervanti che si formavano negli ultimi 15 minuti.

15:24 I favoriti per la pole sono senza dubbio Fenati e Canet, occhio però agli outsider come i nostri Arbolino e Dalla Porta.

15:20 Mancano appena 10 minuti al semaforo verde delle qualifiche di moto3, a breve comincerà ufficialmente il motomondiale 2019!

15:17 L’alfiere azzurro dello Sky Racing Team Dennis Foggia, invece, si è qualificato per un pelo per la Q2

15:14 Questa la classifica cumulata delle tre sessioni di prove libere, tanti nomi noti dovranno partire dalla Q1

⏱️ @aroncanet44 stays on top of the combined standings with many big names set to go through Q1!#QatarGP 🇶🇦 pic.twitter.com/61fSF5C09Z — MotoGP™ 🇶🇦 (@MotoGP) March 9, 2019

15:10 Ben ritrovati a tutti gli appassionati di motomondiale, tra 20 minuti scatterà la prima parte delle qualifiche di moto3.

Grazie a tutti per averci seguito. Appuntamento alle ore 15.30 per le qualifiche.

12.10 La classifica delle FP3 di Moto3.

12.08 Questa la classifica combinata dei tempi dopo le prime tre sessioni di prove libere. Questi dieci minuti sono ammessi alla Q2.

POS # RIDER GAP 1 44 A. CANET 2:04.561 2 55 R. FENATI +0.595 3 23 N. ANTONELLI +0.679 4 16 A. MIGNO +0.814 5 19 G. RODRIGO +0.824 6 84 J. KORNFEIL +0.914 7 48 L. DALLA PORTA +0.919 8 14 T. ARBOLINO +0.929 9 22 K. MASAKI +0.961 10 75 A. ARENAS +0.962

12.07 Questa la classifica della FP3.

#QatarGP #Moto3 #FP3 🏁

1 Pérez 2:06.561 🇪🇸

2 Arbolino +0.092

3 Toba

4 #AlonsoLópez

5 Fenati

6 Kornfeil

7 Masaki

8 Canet

9 Arenas

10 Vietti

11 Can Öncü

12 Ramírez

25 #Yamanaka#Losail — Box_Repsol (@box_repsol) March 9, 2019

12.06 Fenati è rimasto imbottigliato nel traffico, quinto nella graduatoria della FP3.

12.05 BANDIERA A SCACCHI.

12.04 Kornfeil risale in quarta posizione a 0.439 dal leader, Dalla Porta dodicesimo a 0.934. Viettai decimo a 0.843, Fenati tredicesimo ma ora si lancia.

12.03 Ultimi due piloti, non ci sono miglioramenti di rilievo in pista. Sono tornati sull’asfalto anche Fenati e Arbolino.

12.02 In pista anche Foggia dopo la caduta.

12.00 Lopez si inserisce in terza posizione. Il pilota dell’Estrella Galicia è a 0.233 dal leader Perez, a un millesimo da Toba. Non è ammesso al Q2.

11.59 Ultimi sei minuti e si rilanciano anche Toba, Masaki, Arenas, Canet. Fenati e Arbolino sono ottavo e nono, sempre ai box.

11.58 Al momento non si sta migliorando nessuno. Poca attività in pista, Perez continua a girare per trovare il giusto passo gara. Girano anche Canet e Migno.

11.56 Rientrano Toba e Masaki, per il momento impressiona il passo gara di Perez. Kornfeil risale in sesta posizione davanti a Migno e Fenati.

11.55 Dieci minuti al termine della FP3.

11.53 Stanno girando Perez, Toba e Masaki (i primi tre della classifica del turno). Migno si rilancia insieme a Kornfeil, gli altri sono ai box.

11.52 Vola Masaki! Il giapponese è terzo a 0.553 da Perez che ha accedo dei caschi rossi nei due intermedi centrali ma poi non si è migliorato nel quarto.

11.50 Arbolino risale in ottava posizione: 2:07.637 per l’alfiere della Snipers a 1.076 da Perez. Fenati è già rientrato ai box.

11.49 Torna in pista anche Antonelli.

11.48 Fenati risale in sesta posizione a 0.954 dal leader Perez.

11.47 Attenzione a Fenati che si è lanciato.

11.46 Nessuno ha migliorato i tempi realizzati ieri, siamo sopra di due secondi. Il vento complica davvero la vita ai piloti.

11.45 Fenati rientra in pista dopo una lunga sosta.

11.44 Vicente Perez ha incantato in questa prima parte di FP3, lo spagnolo domina con oltre mezzo secondo di vantaggio su tutti gli avversari.

11.43 Incredibile Toba che piazza un giro da urlo e si porta in seconda posizione a 0.612 da Perez.

11.41 Canet perde tanto nell’ultimo settore e non si migliora, lo spagnolo rimane in terza posizione.

11.40 I piloti rientrano ai box quando mancano 25 minuti al termine della sessione. Sta spingendo solo Canet.

11.38 Foggia è purtroppo caduto, al momento è 13esimo e ammesso al Q2. Nulla di grave, tenta di rientrare subito ai box. Fenati sempre fermo ai box.

11.37 Perez è davvero scatenato, prende la scia di Canet e stampa iun super 2:05.561. Ora Arenas è secondo a 0.717, Antonelli sale in terza posizione a 0.818 mentre Migno scivola in quinta piazza.

11.36 Mancano 28 minuti al termine della FP3. Soffia sempre un forte vento a Losail.

11.35 Altro giro veloce di Perez che stampa un buon 2:06.916. Migno ora è secondo a 0.741, Antoneli quinto a 08.28, Dalla Porta decimo appena davanti a Foggia mentre Fenati è sempre 23esimo.

11.33 Perez si migliora ulteriormente e scende a 2:07.756 con 0.293 di vantaggio su Canet. Migno terzo a 0.913, Foggia quarto a 1.105. Fenati rientra subito ai box, al momento è undicesimo a 1.5 secondi.

11.31 Perez al comando! 2:08.176, 38 millesimi di vantaggio su Canet, 0.911 su Fenati e 0.917 su Antonelli. Questo il responso della prima tornata.

11.30 Il trenino che si è lanciato in pista.

Away we go! This is the last chance for the #Moto3 riders to secure automatic entry to Q2! ⏰#QatarGP 🇶🇦 pic.twitter.com/qg22I9txBB — MotoGP™ 🇶🇦 (@MotoGP) March 9, 2019

11.29 Guardate come soffia il vento…

It's qualifying day at a windy Losail! 💨 We're about to get the action started with #Moto3 FP3!#QatarGP 🇶🇦 pic.twitter.com/QOIhvpGzLB — MotoGP™ 🇶🇦 (@MotoGP) March 9, 2019

11.28 Tutti i piloti si stanno lanciando.

11.27 Il vento che soffia a Losail potrebbe impedire di siglare tempi interessanti, ma i piloti dovranno sfruttare questa sessione per trovare il giusto feeling con la pista.

11.26 Ricordiamo i piloti al momento ammessi al Q2: Foggia, Arbolino, Migno, Rodrigo, Masaki, Antonelli, Toba, Canet, Dalla Porta, Fenati, Oncu, Arenas, Perez, Kornfeil.

11.25 SEMAFORO VERDE. Si inizia! Quaranta minuti a disposizione dei piloti.

11.22 Il gioco delle scie avrà un peso determinante anche in questa sessione ma al situazione sarà completamente diversa rispetto a quella vista negli ultimi anni. L’introduzione di Q1 e Q2 ha cambiato le carte in tavola.

11.20 Cinque minuti all’inizio delle prove libere 3 per la Moto3.

11.17 Ricordiamo che ora splende il sole a Losail, le qualifiche andranno in scena alle ore 15.25 italiane (le 17.25 locali). C’è molto vento sul circuito, potrebbe incidere sulle prestazioni degli atleti.

11.15 La pattuglia italiana è molto nutrita. Lorenzo Dalla Porta, Niccolò Antonelli, Dennis Foggia possono fare molto bene proprio come Tony Arbolino e Andrea Migno.

11.13 Va tenuto in forte considerazione anche Aron Canet che è risultato molto veloce nella giornata di ieri, lo spagnolo potrebbe sorprendere tutti con una prestazione di grandissima qualità.

11.11 I riflettori sono puntati in particolar modo su Romano Fenati che si è scatenato nei test e nelle prime due prove libere: l’ascolano sembra avere un grandissimo passo, vedremo se si replicherà in questo turno.

11.09 Ricordiamo che questa è l’ultima sessione utile per firmare il tempo. I migliori 14 piloti della classifica combinata dopo le tre sessioni di prove libere accederanno direttamente al Q2 delle qualifiche, gli altri saranno impegnati nel Q1 dove verranno messi in palio due posti per il Q2.

11.07 I piloti saranno impegnati sul circuito di Losail, il semaforo verde si accenderà alle ore 11.25. Quaranta minuti a disposizione dei centauri.

11.05 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere 3 del GP del Qatar per la Moto3.

