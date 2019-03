Moto3, GP Qatar 2019: prove libere 1. Romano Fenati riparte con il piede giusto e vola nel deserto di Losail

Dall’inferno alla rinascita? Romano Fenati (Honda Snipers), dopo il licenziamento della scorsa stagione (a seguito del “fattaccio” con Stefano Manzi nel corso del Gran Premio di Misano della Moto2), inizia la sua nuova vita nel Motomondiale piazzando subito il miglior tempo nella prima sessione di prove libere del Gran Premio del Qatar di Moto3, dimostrando di essere nettamente il più veloce del lotto (specialmente nel T3 della pista di Losail) con uno strepitoso 2:05.917, rifilando a tutti pesanti distacchi. Per il pilota marchigiano, quindi, è arrivata la conferma degli ottimi test disputati sullo stesso circuito nei giorni scorsi. In seconda posizione troviamo il ceco Jakub Kornfeil (KTM Redox) che, proprio in chiusura di turno, è stato in grado di portarsi a tre decimi dal pilota ascolano. Discorso simile anche per Lorenzo Dalla Porta (Honda Leopard) che sotto la bandiera a scacchi ha ridotto il suo gap a 457 millesimi.

Quarta posizione per Dennis Foggia (Sky Racing VR46) che, nonostante la cancellazione di due tempi per essere uscito dal tracciato, si classifica con 621 millesimi di distacco. Quinta posizione per il giapponese Ayumu Sasaki (Honda Petronas) a 766, sesta per un altro italiano, Tony Arbolino (Honda Snipers) a 847, settima per lo spagnolo Aron Canet (KTM Sterilgarda) a 860 dopo un turno assolutamente interlocutorio, quindi ottava per il suo connazionale Alonso Lopez (Honda EG 0,0) a 893, nona per il nipponico Kaito Toba (Honda Asia) a 899, mentre chiude la top ten il nostro Celestino Vietti (Sky Racing VR46) a 1.013, una casella davanti ad Andrea Migno (KTM Bester) che si ferma a 1.046.

Chiude il suo primo turno dell’anno in 13esima posizione, invece, Niccolò Antonelli (Honda SIC58) a 1.351, dopo essere finito nella ghiaia di Losail dopo pochi minuti dal via. Stessa sorte per lo spagnolo Jaume Masià (KTM Bester) autore di una caduta in chiusura di sessione che lo ha visto uscire dalla ghiaia dolorante a un piede. Tra gli acciaccati si segnala l’argentino Gabriel Rodrigo (Honda Kommerling) pronto a correre nonostante la spalla fratturata nei test della scorsa settimana. Si posiziona in 29esima ed ultima posizione, invece, Riccardo Rossi (Honda Kommerling) a quasi 4 secondi da Fenati. La Moto3 tornerà in pista alle ore 16.10 italiane per una sessione più indicativa, dato che le luci della sera inizieranno a farla da padrone e le temperature andranno ad abbassarsi come succederà per qualifiche e gara.

CLASSIFICA TEMPI FP1 GP QATAR 2019 MOTO3

1 55 Romano FENATI ITA Snipers Team Honda 229.4 2’05.917

2 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox PruestelGP KTM 224.5 2’06.217 0.300 / 0.300

3 48 Lorenzo DALLA PORTA ITA Leopard Racing Honda 232.9 2’06.374 0.457 / 0.157

4 7 Dennis FOGGIA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 230.5 2’06.538 0.621 / 0.164

5 71 Ayumu SASAKI JPN Petronas Sprinta Racing Honda 228.7 2’06.683 0.766 / 0.145

6 14 Tony ARBOLINO ITA Snipers Team Honda 230.7 2’06.764 0.847 / 0.081

7 21 Alonso LOPEZ SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 228.1 2’06.810 0.893 / 0.046

8 27 Kaito TOBA JPN Honda Team Asia Honda 229.8 2’06.816 0.899 / 0.006

9 13 Celestino VIETTI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 227.8 2’06.930 1.013 / 0.114

10 16 Andrea MIGNO ITA Bester Capital Dubai KTM 229.4 2’06.963 1.046 / 0.033

11 75 Albert ARENAS SPA Sama Qatar Angel Nieto Team KTM 226.6 2’07.110 1.193 / 0.147

12 44 Aron CANET SPA Sterilgarda Max Racing Team KTM 225.9 2’07.219 1.302 / 0.109

13 23 Niccolò ANTONELLI ITA SIC58 Squadra Corse Honda 227.8 2’07.268 1.351 / 0.049

14 25 Raul FERNANDEZ SPA Sama Qatar Angel Nieto Team KTM 230.9 2’07.273 1.356 / 0.005

15 22 Kazuki MASAKI JPN BOE Skull Rider Mugen Race KTM 229.2 2’07.287 1.370 / 0.014

16 6 Ryusei YAMANAKA JPN Estrella Galicia 0,0 Honda 228.2 2’07.341 1.424 / 0.054

17 77 Vicente PEREZ SPA Reale Avintia Arizona 77 KTM 231.7 2’07.365 1.448 / 0.024

18 40 Darryn BINDER RSA CIP Green Power KTM 229.3 2’07.530 1.613 / 0.165

19 19 Gabriel RODRIGO ARG Kommerling Gresini Moto3 Honda 228.6 2’07.583 1.666 / 0.053

20 17 John MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing Honda 224.8 2’07.595 1.678 / 0.012

21 76 Makar YURCHENKO KAZ BOE Skull Rider Mugen Race KTM 229.8 2’07.666 1.749 / 0.071

22 79 Ai OGURA JPN Honda Team Asia Honda 227.8 2’07.741 1.824 / 0.075

23 42 Marcos RAMIREZ SPA Leopard Racing Honda 234.1 2’07.869 1.952 / 0.128

24 5 Jaume MASIA SPA Bester Capital Dubai KTM 225.9 2’07.932 2.015 / 0.063

25 12 Filip SALAC CZE Redox PruestelGP KTM 225.9 2’08.144 2.227 / 0.212

26 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 230.8 2’08.150 2.233 / 0.006

27 61 Can ONCU TUR Red Bull KTM Ajo KTM 223.8 2’08.439 2.522 / 0.289

28 69 Tom BOOTH-AMOS GBR CIP Green Power KTM 225.0 2’09.024 3.107 / 0.585

29 54 Riccardo ROSSI ITA Kommerling Gresini Moto3 Honda 227.4 2’09.621 3.704 / 0.597

Foto: Valerio Origo