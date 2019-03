LIVE Moto2, GP Qatar 2019 in DIRETTA: prove libere 3 e qualifiche, aggiornamenti in tempo reale

Benvenuti alla DIRETTA LIVE del sabato della Moto2 per quanto riguarda il Gran Premio del Qatar 2019. La classe mediana inizia a fare sul serio dopo la prima giornata dedicata alle prove libere, che ci ha permesso di capire i primi rapporti di forza sulla pista di Losail. La giornata si snoderà con il classico antipasto della terza sessione di prove libere, che prenderà il via alle ore 12.20 italiane, quindi si passerà al piatto forte rappresentato dalle qualifiche delle ore 16.25.

Da quest’anno la classe mediana cambierà il format del sessione che va a decidere la griglia di partenza, con 14 piloti che entreranno di diritto nella Q2 grazie alla classifica combinata dei tempi dei primi turni di libere, quindi altri 4 si qualificheranno per mezzo della Q1. A questo punto chi sarà il migliore e saprà centrare la prima pole position della stagione?

I nomi dei favoriti sono diversi, dal tedesco Marcel Schrotter (il più veloce nella FP1 di ieri), lo svizzero Thomas Luthi (suo compagno di scuderia nel team Dynavolt Impact dopo l’esperienza in MotoGP) il britannico Sam Lowes, senza dimenticare gli spagnoli Xavi Vierge, Alex Marquez, Jorge Martin (campione del mondo della Moto3) e Jorge Navarro. E gli italiani? I nostri portacolori non mancheranno nella battaglia, con Luca Marini a fare da capofila assieme a Enea Bastianini, Lorenzo Baldassarri e Andrea Locatelli.

Il sabato della Moto2 del Gran Premio del Qatar 2019 prenderà il via alle ore 12.20 con la FP3, quindi la Q1 delle qualifiche scatterà alle ore 16.25. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta dell’evento, per non perdersi nemmeno un secondo dell’esordio del Motomondiale a Losail! Lo spettacolo è pronto a incominciare! (Foto: Luca Marini Rainer Herhaus / Shutterstock.com)

