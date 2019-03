Moto3, Mondiale 2019: favoriti, outsider e possibili sorprese. Aron Canet una spanna sopra tutti nella stagione dei volti nuovi

Tutto pronto ormai per l’avvio del Motomondiale 2019. Le luci artificiali di Losail (Qatar) accoglieranno il Circus delle due ruote e le aspettative sono molteplici. Nella minima cilindrata si prospetta una stagione di cambiamenti. Tanti i piloti, che l’anno passato hanno animato la scena, hanno compiuto il grande salto di categoria in Moto2. Si possono citare lo spagnolo, campione del mondo, Jorge Martin, e il nostro Marco Bezzecchi, senza dimenticare gli altri centauri nostrani Enea Bastianini, Nicolò Bulega e Fabio Di Giannantonio.

Chi sarà quindi il favorito? Si potrebbero puntare le fiches sullo spagnolo Aron Canet. L’iberico, atteso sempre alla definitiva consacrazione, sembra avere l’esperienza e la velocità per imporsi. In sella alla KTM del Max Racing Team, l’iberico vuol finalmente porre il sigillo supportato da una squadra che ha in sé la figura del “Corsaro” Max Biaggi. Il quattro volte iridato nella classe 250cc, nonché vincitore dei titoli in Superbike nel 2010 e nel 2012, ha deciso di ritornare in gioco nelle vesti di gestore di un team, come il suo grande rivale di un tempo Valentino Rossi. Max dunque spera che Canet possa regalargli qualcosa di speciale.

Sarà però grande Italia in pista. Osservato speciale sarà Romano Fenati (10 vittorie e 23 podi nella categoria in carriera). La stagione della redenzione per l’ascolano? Probabilmente sì. Dopo il fattaccio di Misano e la squalifica del 2018, Fenny ne ha dovute passare tante prima di risalire la corrente: il licenziamento e poi la sospensione della licenza. Per sua fortuna il Team Snipers ha deciso di mettergli a disposizione una moto e dunque lui non vede l’ora di ricominciare. I risultati nel corso dei test sono stati confortanti, come del resto anche quelli di Tony Arbolino, altro “cavallino” da tenere in considerazione a cui il talento non manca di certo ma la continuità dovrà essere trovata per aspirare all’iride. In chiave tricolore ci si aspetta molto anche dallo Sky Racing Team VR46. Dennis Foggia, sul podio nel GP di Thailandia 2018, ha un anno di esperienza sulle spalle e in sella alla KTM spera di avere un mezzo competitivo. Le stesse speranze di Lorenzo Dalla Porta. L’anno scorso, sulla Honda del Leopard Racing, l’azzurro ha ottenuto il suo primo successo nella splendida cornice di Misano, collezionando cinque podi in totale. Pertanto, giusto considerarlo tra i papabili.

Degno di menzione, a chiosa, anche l’argentino Gabriel Rodrigo. Il nuovo alfiere del Team Honda Gresini è senza dubbio uno dei piloti più veloci ma il suo inizio sarà ad handicap vista la frattura alla clavicola nel corso delle ultime prove qatariane. Vedremo se il centauro sudamericano saprà recuperare in tempi brevi ed essere con i migliori per il Mondiale.

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL MOTOMONDIALE

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo