LIVE MotoGP, GP Qatar 2019 in DIRETTA: fuori Valentino Rossi, Dovizioso insegue la pole

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP del Qatar, prima prova del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato di Losail andrà in scena il primo time-attack della stagione che deciderà la griglia di partenza della gara domenicale. Sotto le luci artificiali del circuito nel deserto ci si aspetta un grandissimo spettacolo.

Il favorito numero uno per la conquista della pole position è lo spagnolo Marc Marquez. Il centauro iberico ha impressionato tutti nel corso delle libere, ottenendo anche il nuovo primato della pista, facendo capire che il suo feeling con la Honda è ottimale. Alla vigilia c’erano dei dubbi rispetto alle condizioni del fuoriclasse nativo di Cervera. I postumi dell’operazione alla spalla di questo inverno avevano fortemente debilitato il “93” e quindi non vi erano certezze rispetto a quanto avrebbe potuto fare. Marc ha messo d’accordo tutti ed ha rafforzato la propria candidatura alla pole odierna.

Cercheranno di contrapporsi le Ducati. In particolare, Andrea Dovizioso vuol far valere la bontà del pacchetto a propria disposizione, che su questo tracciato si è spesso esaltato. Non sarà però un’impresa facile perché, al di là di Marquez, anche la Yamaha dell’altro spagnolo Maverick Vinales è apparsa piuttosto in palla. Non si può dire lo stesso, invece, di quella di Valentino Rossi. Il “Dottore“, dopo aver stabilito il miglior tempo delle PL1, ha dovuto fare i conti con i problemi sull’avantreno della M1, finendo addirittura in 17esima piazza. Pertanto, per lui, si prospettano delle qualifiche in salita. Lo stesso discorso vale anche per il maiorchino Jorge Lorenzo. Il centauro della Honda è ancora sofferente per i problemi al polso sinistro (frattura allo scafoide nel corso dell’inverno) e quindi per il 5 volte iridato non sarà semplice.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP del Qatar, prima prova del Mondiale 2019 di MotoGP: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Si comincia con le PL4 alle ore 17.20 (italiane), a seguire le qualifiche. Buon divertimento! (Foto: LaPresse)

Il programma delle qualifiche del GP del Qatar – La presentazione delle qualifiche di MotoGP – La cronaca delle PL1 di MotoGP – La cronaca delle PL2 di MotoGP

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

18.41 Non si migliora Dovizioso. Marquez sfrutta la scia di Petrucci ed è terzo a 0.199 da Vinales, appena 1 millesimo dietro Dovizioso!

18.39 DOVIZIOSOOOOOO!! E’ secondo a 2 decimi e si rilancia! E’ casco rosso al primo intermedio!

18.38 VINALES SI MIGLIORA! 1’53″546!

18.36 Vinales si migliora al primo intermedio di 24 millesimi, ma Miller fa ancora meglio!

18.36 Il primo a lanciarsi è Vinales. Ora saranno fuochi d’artificio!

18.34 5 minuti al termine, tutti in pista. Vinales è favorito, vedremo se le Ducati riusciranno ad agguantare la prima fila.

18.33 Rientrano tutti ai box per cambiare le gomme. 6 minuti al termine delle qualifiche.

18.31 Nessuno avvicina il tempo di Vinales! Nakagami, grande rivelazione, è secondo a 0.395, terzo Quartararo a 4 decimi, poi Dovizioso, Marquez, Miller e Petrucci. 10° Morbidelli. E’ una Yamaha dai due volti. Rossi non riesce a guidarla quando calano le temperature di sera, Vinales invece vola.

18.30 Vinales precede Nakagami e Rins, ma ora si stanno migliorando tutti.

18.29 VINALES! Arriva la reazione da parte della Yamaha dopo l’eliminazione di Valentino Rossi! 1’53″844, è un tempo pazzesco! Lo spagnolo si candida per la pole.

18.27 Inizia il giro cronometrato di Petrucci, Marquez e Dovizioso. Petrucci però si rialza per non far prendere la scia allo spagnolo.

18.26 Tutti in pista, comprese le Ducati.

18.25 INIZIATE LE Q2! 15 minuti di battaglia per la pole-position!

Who will claim the first pole position of the 2019 #MotoGP season?

We're about to find out! Q2 is GO! 🔥#QatarGP 🇶🇦 pic.twitter.com/j1vvbahmMg

— MotoGP™ 🇶🇦 (@MotoGP) March 9, 2019