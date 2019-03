Moto3, GP Qatar 2019: risultato qualifiche. Aron Canet conquista la pole position davanti a Dalla Porta, Fenati 11°

Romano Fenati era il grande favorito per la conquista della pole position del GP del Qatar 2019 ma l’ascolano non scatterà davanti a tutti in occasione della gara d’apertura del Mondiale Moto3. Il centauro dello Snipers Team, al grande rientro dopo la squalifica dell’anno scorso, partirà soltanto in undicesima posizione: la sua scuderia ha sbagliato totalmente i tempi e lo ha mandato in pista troppo tardi, il pilota in sella alla Honda ha preso la bandiera a scacchi per questione di secondi senza avere il modo di completare un giro veloce e ha così concluso fuori dalla top ten attardato di otto decimi.

Lo spagnolo Aron Canet ha utilizzato una sola gomma ed è risultato il più veloce, il pilota dello Sterilgarda Max Racing Team (la scuderia di Max Biaggi) ha timbrato un ottimo 2:05.883 e ha preceduto Lorenzo Dalla Porta (Leopard Racing Honda) di 197 millesimi e il giapponese Kaito Toba (Honda Team Asia) di 0.226. Niccolò Antonelli ha risalito la china proprio nel finale strappando un ottimo quinto posto mettendosi tra il britannico John McPhee (proveniva dal Q1) e lo spagnolo Albert Arenas, Tony Arbolino è invece settimo appena davanti a Celestino Vietti (miglior tempo nella Q1). Ad Andrea Migno è stato purtroppo tolto il giro buono per un’infrazione e dunque prenderà il via dalla 17esima casella subito alle spalle di Dennis Foggia.

RISULTATO QUALIFICHE GP QATAR 2019 MOTO3:

Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.

1 44 Aron CANET SPA Sterilgarda Max Racing Team KTM 224.1 2’05.883

2 48 Lorenzo DALLA PORTA ITA Leopard Racing Honda 233.3 2’06.080 0.197 / 0.197

3 27 Kaito TOBA JPN Honda Team Asia Honda 229.3 2’06.109 0.226 / 0.029

4 17 John MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing Honda 228.0 2’06.308 0.425 / 0.199

5 23 Niccolò ANTONELLI ITA SIC58 Squadra Corse Honda 226.3 2’06.373 0.490 / 0.065

6 75 Albert ARENAS SPA Sama Qatar Angel Nieto Team KTM 224.8 2’06.526 0.643 / 0.153

7 14 Tony ARBOLINO ITA Snipers Team Honda 230.0 2’06.621 0.738 / 0.095

8 13 Celestino VIETTI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 222.0 2’06.663 0.780 / 0.042

9 77 Vicente PEREZ SPA Reale Avintia Arizona 77 KTM 226.6 2’06.670 0.787 / 0.007

10 25 Raul FERNANDEZ SPA Sama Qatar Angel Nieto Team KTM 229.1 2’06.673 0.790 / 0.003

11 55 Romano FENATI ITA Snipers Team Honda 223.3 2’06.681 0.798 / 0.008

12 19 Gabriel RODRIGO ARG Kommerling Gresini Moto3 Honda 220.9 2’06.805 0.922 / 0.124

13 22 Kazuki MASAKI JPN BOE Skull Rider Mugen Race KTM 231.3 2’06.978 1.095 / 0.173

14 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox PruestelGP KTM 224.2 2’07.247 1.364 / 0.269

15 79 Ai OGURA JPN Honda Team Asia Honda 226.8 2’07.363 1.480 / 0.116

16 7 Dennis FOGGIA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 222.9 2’07.411 1.528 / 0.048

17 16 Andrea MIGNO ITA Bester Capital Dubai KTM 229.4 2’07.525 1.642 / 0.114

18 61 Can ONCU TUR Red Bull KTM Ajo KTM 226.1 2’07.638 1.755 / 0.113

