Moto3, Risultati FP2 GP Qatar 2019:  Arón Canet il migliore, Romano Fenati il primo degli inseguitori

Il solito grande spettacolo quello della Moto3. Nelle prove libere 2 del GP del Qatar, primo round del Mondiale 2019, non ci si è di certo annoiati. Un turno importante perché disputato nelle medesime condizioni con cui si terranno le qualifiche e la gara. Anche per questo i centauri della minima cilindrata hanno lavorato alacremente alla ricerca della miglior messa a punto per la gara nel contempo anche, ovviamente, per la massimizzazione della prestazione. Quest’ultimo aspetto è giustificato anche dalla novità dell’annata, vale a dire la suddivisione in Q1 e Q2 del time-attack di domani (clicca qui per saperne di più).

E’ stato lo spagnolo Arón Canet sulla KTM del Team di Max Biaggi a realizzare il miglior crono in 2’04″561. Lo spagnolo è stato abilissimo a massimizzare la propria prestazione lungo tutto il proprio giro, facendo meglio di un velocissimo Romano Fenati (Team Snipers), che in sella alla Honda ha confermato di trovarsi piuttosto bene sul circuito del deserto. L’ascolano si è fermato a 0″595 dalla vetta, mettendo comunque in evidenza un gran passo in prospettiva gara. Bel Paese che può festeggiare anche gli ottimi piazzamenti nelle prime posizioni di Niccolò Antonelli (Honda – SIC58 Corse) terzo, che ha saputo trovare il feeling con la moto dopo la caduta delle PL1 (+0″679), e di Andrea Migno (KTM – Bester Capital Dubai) quarto, anch’egli pimpante sull’asfalto qatariano (+0″814).

Sorprende decisamente poi l’argentino Gabriel Rodrigo (Team Gresini). Il pilota sudamericano, con la clavicola fratturata ed operata, è riuscito ad esprimere una grande velocità sulla propria Honda fermandosi a 0″824 da Canet. Completano la top-10 il ceco Jakub Kornfeil (KTM – Redox PruestelGP) a 0″914, i nostri Lorenzo Dalla Porta (Honda – Leopard Racing) a 0″919 e Michele Arbolino (compagno di squadra di Fenati) a 0″929, il giapponese Kazuki Masaki (KTM – BOÉ Skull Rider Mugen Race) a 0″961 e lo spagnolo Albert Arenas (KTM – Sama Qatar Angel Nieto Team) a 0″962.

Per quanto concerne gli altri centauri nostrani, Dennis Foggia (KTM – Sky Racing Team VR46) ha concluso 14° a 0″999 dalla vetta mentre Celestino Vietti, sempre della squadra gestita da Valentino Rossi, è 24°. In 29esima piazza troviamo l’esordiente della categoria Riccardo Rossi sulla Honda del Team Gresini.

L’ORDINE DEI TEMPI DELLE PROVE LIBERE 2 – MOTO3 – GP QATAR 2019

Foto: Valerio Origo