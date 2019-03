LIVE Ginnastica, Trofeo di Jesolo in DIRETTA: trionfo degli USA, l’Italia lotta ed è terza senza Giorgia Villa

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Trofeo di Jesolo 2019, gara a squadre seniores della Classicissima della Polvere di Magnesio. La 12^ edizione della prestigiosa competizione di ginnastica artistica regalerà grande spettacolo in questo intenso sabato pomeriggio, dopo la mattinata riservata alle under 16 è arrivato il momento della prova cruciale di questo intenso sabato: spazio al team event delle big con alcune delle migliori atlete al mondo pronte a darsi battaglia al PalaArrex. Ne vedremo davvero delle belle in laguna, la stagione sta per entrare nel vivo e la sfida tra alcune Nazionali di riferimento del panorama internazionale si preannuncia particolarmente entusiasmante.

L’Italia punterà sul magico terzetto della classe 2003 composto da Giorgia Villa, Elisa Iorio, Asia d’Amato pronte alla prima grande uscita da seniores col body azzurro. Le Fate saranno affiancate da Desiree Carofiglio al rientro dopo l’infortunio, si tratta di una formazione molto solida e interessante che è in grado di competere ai massimi livelli e che è pronta alla super sfida contro gli USA di Gabby Perea ed Emma Malabuyo ma in pedana ci saranno anche la Cina e il Giappone per un quadrangolare da brividi. Spazio anche alle individualiste come Martina Maggio, Martina Basile e Alice d’Amato.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE del Trofeo di Jesolo 2019, gara a squadre seniores della Classicissima della Polvere di Magnesio: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, esercizio dopo esercizio, punteggio dopo punteggio, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 16.00. Buon divertimento a tutti.

Grazie a tutti per averci seguito. Appuntamento a domani (ore 14.00) con le Finali di Specialità per seniores e juniores.

18.40 L’Italia ha incominciato alla grande con una rotazione stupenda alle parallele asimmetriche (14.0 di media), poi abbiamo commesso delle cadute di troppo alla trave. Le azzurre si sono difese al corpo libero e poi hanno brillato al volteggio ma non è bastato per recuperare lo svantaggio su USA e Cina. L’assenza di Giorgia Villa è pesata moltissimo.

18.38 La statunitense Sunisa Lee ha vinto il concorso generale individuale con 56.466, alle sue spalle la cinese Liu Tingting (55.901) e la connazionale Emma Malabuyo (55.899). Alice d’Amato è la migliore italiana (quinta con 53.733), Asia d’Amato settima (53.500), Desiree Carofiglio decima (53.000) subito davanti a Elisa Iorio (52.966).

18.37 Gli USA hanno vinto il Trofeo di Jesolo con 166.798 punti, le americane hanno battuto la Cina (165.201). Terzo posto per l’Italia (161.333), quarto il Giappone (150.866).

18.36 Shilese Jones 13.800.

18.35 Dobbiamo aspettare soltanto il punteggio di Shilese Jones al quadrato per ufficializzare le varie classifiche.

18.34 Gli USA hanno vinto il Trofeo di Jesolo davanti alla Cina e all’Italia, aspettiamo solo il verdetto ufficiale.

18.33 Tang 13.267 per chiude la rotazione della Cina alla trave.

18.33 Per Emma Malabuyo un buonissimo 14.233 al corpo libero, esercizio di spessore dell’americana.

18.32 Elisa Iorio 13.633 con un buon fty, dovrà crescere nelle prossime settimane in ottica squadra.

18.30 Gabby Perea ottiene 13.333 al corpo libero, Elisa Iorio chiude la gara dell’Italia al volteggio.

18.28 Liu Tingting confeziona un esercizio fuori logica da vera Campionessa del Mondo: 14.967 con 6.4 di D Score.

18.27 Buon esercizio di Malabuyo al corpo libero che mette l’ipoteca sul successo degli USA.

18.25 Comodissimo il 14.033 (5.0) di Carofiglio, Zhang però mette 13.767 alla trave. La rimonta per l’Italia si fa difficile.

18.24 Avvitamento e mezzo per Carofiglio che commette un salto in avanti in atterraggio.

18.22 Bravissima Sunisa Lee con 14.333 al corpo libero, gli USA sembrano aver messo in cassaforte il successo.

18.21 Ora Liu Tingting alla trave, è Campionessa del Mondo di specialità.

18.20 Andiamooooooooooo! Asia ottiene 14.633 come la gemella, l’Italia è indemoniata alla tavola. Gabby Perea 13.333 al corpo libero, 13.767 di Zhang alla trave.

18.18 VOLAAAAAAAAAAAA! ASIA MAGNIFICAAAAAAAAAAAAA! Un altro doppio avvitamento stellare. L’Italia ha messo il turbo come ci aspettavamo.

18.16 SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII! 14.633 per Alice d’Amato, il suo doppio avvitamento è stato stellare. L’Italia cerca la rimonta!

18.15 Qi Qi 12.033 (5.3) alla trave dopo caduta e sbilanciamento.

18.14 Aspettiamo il punteggio di Alice mentre Gabby Perea mette piede fuori sul due e mezzo avanti in seconda diagonale.

18.13 ALICEEEEEEEEE! FANTASTICO DOPPIO AVVITAMENTO. L’Italia parte alla grande al volteggio grazie alla prima d’Amato.

18.11 Squilibrio importante e poi una caduta per Qi, ci si aspettava qualcosa di più.

18.10 Attenzione alla trave della piccola Qi Qi.

18.08 Ricomincia la gara, ultima rotazione tutta da gustare per chiudere al meglio questo grande pomeriggio di ginnastica artistica.

18.06 Giappone sugli staggi con Ashikawa, Sakatani, Niiyama. Poi ci sarà Martina Maggio alle parallele (no Martina Basile)

18.05 Cina alla trave con Qi, Zhang, Liu Tingting (Campionessa del Mondo), Tang, Liu Jingxing.

18.05 USA al quadrato con Perea, Sunisa, Malabuyo, Shilese.

18.04 La rotazione dell’Italia alla tavola: Alice d’Amato, Asia d’Amato, Desiree Carofiglio, Elisa Iorio. Tutte faranno due salti a parte Italia.

18.04 Italia al volteggio, USA al corpo libero, Cina alla trave, Giappone alle parallele asimmetriche.

18.03 Minuti di riscaldamento agli attrezzi prima dell’ultima rotazione.

18.01 Ora l’Italia proverà a recuperare qualcosa al volteggio ma 5 punti dalla Cina e 6 dagli States sono abbastanza importanti. Vediamo come andrà.

18.00 CLASSIFICA DOPO TRE ROTAZIONI. USA al comando con 124.432, Cina seconda con 123.200, Italia terza con 118.034, Giappone quarto con 114.166.

17.59 Si è conclusa la terza rotazione.

17.59 Martina Maggio 13.700 al volteggio.

17.58 Alice d’Amato ottiene 12.700 (5.0) al corpo libero, Emma Malabuyo ottiene 13.500 alla trave.

17.56 Che esercizio di Liu Ting Ting alle parallele, 14.500 superlativo per la cinese.

17.55 Alice d’Amato chiude la rotazione dell’Italia al corpo libero.

17.53 Asia d’Amato si ferma a 12.867 (4.9). Martina Maggio ora al volteggio.

17.51 Sunisa Lee 13.233 con la caduta. Alle parallele 12.733 per Qi e Zhang.

17.49 Doppio teso in prima diagonale, spettacolare seconda linea con un Tabac, in terza un doppio raccolto leggermente sporcato in arrivo. Grandissima energia da parte della genovese che chiude con degli avvitamenti da urlo.

17.48 Ottima Desiree Carofiglio che ottiene 13.267 (4.9). Punti importanti per l’Italia, ora tocca ad Asia d’Amato.

17.46 Cade anche Sunisa Lee dalla trave!

17.45 L’azzurra si distingue come sua abitudine per la parte acrobatica, brava sul teso avanti con cui chiude l’esercizio.

17.44 Ora Desiree Carofiglio al corpo libero.

17.43 Shilese Jones ottiene 13.033 nonostante il grosso sbilanciamento.

17.41 Iorio 12.533 (5.0) al corpo libero.

17.40 Intanto per Perea solo 12.367 a causa di due cadute. Sale Shilese Jones che commette un gravissimo sbilanciamento.

17.39 Doppia piroetta in avvio, teso-teso-doppio in seconda diagonale. Il triplo in seconda è un po’ sporcato in uscita. Stoppata alla perfezione la terza diagonale e chiusura con doppio carpio un filo basso. Nel complessivo un buonissimo esercizio dell’emiliana.

17.38 Ora Elisa Iorio al corpo libero.

17.36 Sbaglia anche Perea! Sull’accosciata si appoggia con le mani al legno e poi sull’elemento successivo cade. Pessimo inizio degli USA.

17.35 Sale Gabby Perea alla trave.

17.32 Si ripartirà con Elisa Iorio al corpo libero, abbiamo superato la metà gara.

17.30 Conclusi i minuti di riscaldamento, sta per ripartire la gara.

17.29 Alla tavola le giapponesi Ashikawa, Sakatani, Niiyama e poi le nostre Martina Maggio e Martina Basile.

17.29 La Cina sugli staggi: Qi, Zhang, Tang, Liu.

17.29 Le americane sui 10 cm: Perea, Shiles, Sunis, Malabuyo.

17.28 L’ordine di rotazione dell’Italia al quadrato: Iorio, Carofiglio, Asia d’Amato, Alice d’Amato.

17.27 Nella terza rotazione: Italia al corpo libero, USA alla trave, Cina alle parallele, Giappone al volteggio.

17.26 Ora i minuti di riscaldamento agli attrezzi. Intanto 12.200 per Basile al corpo libero.

17.25 Dopo una fantastica rotazione alle parallele, l’Italia ha sofferto alla trave ed è incappata in qualche errore di troppo. Ora dovremo reagire al corpo libero.

17.24 CLASSIFICA. USA al comando con 84.666, Cina seconda con 81.767, l’Italia perde terreno (79.200), Giappone quarto (75.233). L’Italia però non ha ancora gareggiato al volteggio.

17.23 Si è conclusa la seconda rotazione.

17.22 Basile esce di pedana sul Tabac, peccato perché stava bene eseguendo il suo esercizio.

17.21 Martina Basile al corpo libero chiude la seconda rotazione, 12.700 (4.4) per Martina Maggio che è in pieno recupero.

17.20 L’espressività di Martina Maggio fa sempre la differenza, il pubblico l’accompagna con entusiasmo.

17.20 Sunisa Lee stampa un inverosimile 14.700 (6.1) alle parallele e sembra poter spaccare la gara.

17.19 Carofiglio 11.767.

17.18 Tocca a Martina Maggio sulle note di un mix molto ritmato al corpo libero.

17.18 Molto pulita l’americana che risponde agli esercizi fallosi di Malabuyo e Perea. Intanto un super 14.500 di Qi Qi al volteggio.

17.17 Sunisa Lee chiude la rotazione degli USA alle parallele mentre aspettiamo il punteggio di Carofiglio.

17.15 Carofiglio cade sulla serie acrobatica dietro, era visibilmente in difficoltà. L’Italia esce male da questa rotazione, troppi errori dopo quattro esercizi di lusso alle parallele.

17.14 Desiree Carofiglio alla trave mentre Gabby Perea si ferma a 12.400 sugli staggi.

17.13 Jin Zhang al volteggio con 13.867.

17.13 Cade anche Gabby Perea! Secondo errore consecutivo per le americane alle parallele. Ci stanno regalando tanto…

17.12 Elisa Iorio meritava qualcosa in più di 12.733 (5.2), lo sbilanciamento costa caro.

17.11 Intanto Cina al volteggio: 13.567 di Liu e 13.800 di Tang. Giappone al corpo libero: Ashikawa 12.400, Sakatani 12.600. Shilese Jones 11.600 alle parallele, ora il testimone passa a Gabby Perea.

17.10 Buonissima entrata dietro, serie artistica gradevole senza particolari difficoltà. Elisa è fantastica sulla serie acrobatica dietro tenuta benissimo a cui è seguito un doppio giro di qualità. Commette poi un errore su una semplice ribaltata senza, salva una caduta ma lo sbilanciamento è stato rilevante. Uscita in doppio carpio.

17.09 Tocca a Elisa Iorio alla trave.

17.08 La caduta costa tanto ad Asia, 11.967. Scarteremo questo punteggio, era un comodo over 13. Bassa la note E (6.7), penalizzata più del dovuto.

17.07 Shelese Jones è caduta alle parallele! Sbagliano anche le americane.

17.06 Che peccato quell’errore in avvio perché il resto dell’esercizio è stato eccelso, ottima l’uscita in doppio carpio. Quell’elemento va assimilato, Asia riuscirà a farlo nelle prossime settimane: era giusto provarlo oggi.

17.04 Asia d’Amato è caduta in ingresso alla trave. Inizio difficile per l’Italia sui 10 cm dopo una rotazione così bella alle parallele.

17.04 Malabuyo è stata molto brava alle parallele ma ha preso meno di tutte le azzurre: 13.633 (5.3).

17.02 Stupenda prova sugli staggi dell’americana. Arriva invece in 12.433 (5.0) di Alice d’Amato.

17.01 Malabuyo alle parallele.

17.00 Serie acrobatica dietro con un piccolo sbilanciamento, buono il successivo salto avanti e la serie artistica. Sbavatura sull’enjambé anello, bella la ruota senza ottimamente tenuta, uscita in triplo avvitamento un po’ storto. Esercizio nel complesso positivo.

16.59 Si riparte! Alice d’Amato alla trave.

16.58 Le azzurre, in body rosso, si stanno riscaldando alla trave.

16.57 Gli USA invece alla trave con Malabuyo, Shilese, Perea, Sunisa.

16.57 Alla tavola le cinesi Liu, Tang, Zhang, Qi, Liu.

16.56 Questo l’ordine di lavoro delle azzurre: Alice d’Amato, Asia d’Amato, Elisa Iorio, Desiree Carofiglio. Martina Maggio e Martina Basile saranno al quadrato dopo le giapponesi Ashikawa, Sakatani, Niiyama.

16.56 Rotazione molto insidiosa per le azzurre, sui 10 cm il rischio è sempre dietro l’angolo. Bisognerà cercare di essere precise come è stato fatto sugli staggi.

16.55 Italia alla trave, USA alle parallele, Cina al volteggio, Giappone al corpo libero.

16.54 Si stanno concludendo i minuti di riscaldamento prima della seconda rotazione.

16.51 Intanto Giorgia Villa tramite la Federazione: “Ieri sono arrivata scarsa sul doppio teso e ho messo male la mano. Ora farò una lastra ma non dovrebbe essere nulla di grave. Dovevo portare l’esercizio nuovo alla parallela e alla trave col raccolto avvitato. Vedo cosa mi dicono sul dito, spero di rimanere ferma pochissimo perché tra un mesetto ci sono gli Europei”.

16.50 CLASSIFICA DOPO UNA ROTAZIONE. USA al comando con 43.433, Italia seconda a 42.067, Cina terza a 39.600, Giappone quarto a 37.300.

16.48 Arriva il 12.967 di Martina Basile alla trave. Chiusa la prima rotazione.

16.47 Martina Basile risponde presente con un esercizio molto pulito ed estremamente concreto, ora la cinese Liu chiude la prima rotazione.

16.46 La rotazione dell’Italia: Iorio 14.067, Asia d’Amato 14.033, Alice d’Amato 13.967, Carofiglio 13.933. Media eccezionale del 14.0, oltre le previsioni. Ora Martina Basile alla trave.

16.45 ELISA IORIO! La migliore italiana alle parallele: 14.067 (5.8), fantastico esercizio dell’azzurra.

16.45 Il punteggio di Martina Maggio: 12.233 (5.2) con caduta, era un comodo over 13 per festeggiare il rientro. Peccato.

16.44 Bravissima anche Qi Qi al corpo libero, la cinese piace per l’eleganza e stampa un buonissimo 13.533.

16.44 Che botto di Jones Shiles! 14.700 dell’americana al volteggio, serviva questa stoccata agli USA.

16.43 Pak ed Eyova di qualità, Elisa è molto precisa sulle linee di cubitale ed esce in doppio! Anche l’emiliana risponde presentissima e l’Italia chiude una fantastica rotazione alle parallele. Stupende!

16.42 Shilese Jones firma un doppio avvitamento con ottima qualità in aria ma passo indietro in atterraggio. Ora Elisa Iorio alle amate parallele.

16.41 Che peccato, errore sul giro impugnato e caduta per Martina. Ha tutto il pubblico dalla sua parte, aspettavamo questo rientro.

16.40 E ora il grande ritorno in gara di Martina Maggio dopo 8 mesi.

16.40 GRANDE ASIA! 14.033 (5.8), d’Amato esplosiva sugli staggi. L’Italia viaggia su una fantastica media del 14 alle parallele.

16.40 Ashikawa 13.133 a tirare su il Giappone.

16.39 Malabuyo porta a casa 14.533 per il suo dty.

16.39 Tkatchev-Pak con gambe un filo divaricate, fase di cubitale ottima e doppio carpio in uscita. Asia fantastica, molto contenta per la sua prestazione, va subito ad abbracciare la sorella Alice. L’Italia si sta mettendo in luce.

16.38 Impeccabile il doppio avvitamento di Malabuyo, ora Asia d’Amato alle parallele.

16.37 Ashikawa un po’ troppo imprecisa sui 10 cm, discreto il triplo avvitamento in uscita. Ora Emma Malabuyo alla tavola.

16.36 Portiamo a casa un pesante 13.933 (5.5) di Carofiglio, i giudici hanno premiato la pulizia della sua esecuzione. Molto bene l’Italia in avvio di rotazione alle parallele. Tang 12.900 al corpo libero.

16.35 Poca acrobatica di livello per Tang al quadrato, si concentra in particolar modo sulla parte artistica e sull’interpretazione.

16.34 Per Tingting 12.867 al corpo libero, Ayumi si ferma a 11.600 alla trave causa evidenti sbavature.

16.34 Buono l’esercizio di Carofiglio, linee pulite e poche sbavature. Arriva intanto il 14.200 di Lee al volteggio col dty.

16.33 BRAVISSIMA ALICE! 13.967 alle parallele con 5.7 di D Score, punteggio pesante in ambito internazionale.

16.32 Doppio avvitamento per la Lee al volteggio ma passo indietro vistoso, ora Desiree Carofiglio alle parallele.

16.30 Attendiamo i primi punteggi del pomeriggio, intanto Liu Tingting al corpo libero.

16.29 Bene i Tkatchev di Alice, ottimo lo Shaposnikova prima della fase sulle cubitali ben eseguiti. Egregia l’uscita in doppio avanti con un piccolo saltello avanti.

16.28 Gabby Perea si limita a un avvitamento al volteggio. Ora Alice d’Amato alle parallele.

16.27 Apre la giapponese Sakatani che risulta un po’ troppo macchinosa, esercizio poco fluido e macchinoso.

16.26 INIZIA IL TROFEO DI JESOLO! Sarà una grande pomeriggio con la gara a squadre seniores.

16.25 Conclusi i minuti di riscaldamento.

16.23 Cina al corpo libero: Liu Tingting, Tang Xijing, Qi Qi, Zhang Jin, Liu Jingxing.

16.23 Giappone alla trave: Rinne Sakatani, Ayumi Niiyama, Urara Ashikawa.

16.22 Gli USA al volteggio: Gabby Perea, Sunisa Lee, Emma Malabuyo, Shilese Jones.

16.21 Questo l’ordine di rotazione dell’Italia: Alice d’Amato, Desiree Carofiglio, Asia d’Amato, Elisa Iorio. Martina Maggio e Martina Basile saranno invece dopo le tre giapponesi alla trave.

16.20 Iniziano i consueti minuti di riscaldamento all’attrezzo, l’Italia parte dalle parallele asimmetriche.

16.18 Conclusa la fase di presentazione delle squadre.

16.16 A cantare l’Inno di Mameli è Sara Bradaschia, ex ginnasta della Nazionale a metà degli anni 2000. Attualmente vive a Londra e ha seguito la carriera canora.

16.14 Le squadre sono entrate in pedana, suonano gli Inni Nazionali.

16.13 Ammiriamo anche le gemelle d’Amato in riscaldamento, tra poco le vedremo in azione.

16.12 Elisa Iorio qualche minuto fa in riscaldamento sulle parallele, ha già vinto a Jesolo nella finale di specialità tra le juniores.

16.11 La gara sarà abbastanza snella, compatta nelle due ore tradizionali previste dal format con quattro Nazionali in pedana. La giornata si aprirà però con l’esibizione delle Farfalle della ginnastica ritmica che presentano i nuovi esercizi.

16.10 Iniziata la cerimonia d’apertura del Trofeo di Jesolo 2019.

16.08 La Cina si affiderà in particolar modo a Liu Tingting, Campionessa del Mondo alla trave. Gli USA puntano su Gabby Perea ed Emma Malabuyo che nel 2017 trionfò nell’all-around tra le juniores, le Campionesse del Mondo si sono presentate con una buona formazione nonostante l’assenza delle big di prima fascia.

16.06 L’Italia incomincerà la propria avventura alle parallele, gli USA al volteggio, la Cina al corpo libero e il Giappone alla trave insieme alle nostre individualiste.

16.04 Tutte le ginnaste sono reduci dalla prima tappa di Serie A. Le gemelle e l’emiliana hanno vinto insieme alla Brixia, hanno commesso degli errori ma hanno esibito degli esercizi di assoluto spessore tecnico che ci auspichiamo di vedere oggi al meglio. Benissimo anche il rientro di Desiree Carofiglio dall’infortunio.

16.02 Lo scorso anno Alice e Asia d’Amato insieme a Elisa Iorio (e a Giorgia Villa) conquistarono il trofeo tra le under 16. Vedremo come sapranno comportarsi nella giornata odierna.

16.01 Ormai il riscaldamento è alle battute finali, tra pochi minuti inizierà il Trofeo di Jesolo, la Classicissima di Primavera giunta alla 12^ edizione.

16.00 Questo invece il terzetto del Giappone. Ayumi Niiyama, Rinne Sakatani, Urara Ashikawa

15.58 La Cina si presenza invece con questi elementi: Qi Qi, Zhang Jin, Liu Jingying, Tang Xijing, Tang Jiaying

15.57 Questa invece la formazione degli USA: Emma Malabuyo, Gabby Perea, Shiles Jones, Sunisa Lee

15.55 Giorgia ci ha comunicato che domani andrà a fare le lastre di controllo ma non dovrebbe essere nulla di grave.

15.54 Giorgia Villa si è vestita e si è presentata in campo gara con le compagne ma non gareggerà a causa di un leggero fastidio alla mano destra.

15.53 FORMAZIONE ITALIA:

Asia d’Amato

Alice d’Amato

Elisa Iorio

Desiree Carofiglio

Come individualiste: Martina Basile, Martina Maggio

15.52 Ammiriamo anche Martina Basile e Martina Maggio che oggi gareggeranno da individualiste.

15.50 Ecco le nostre azzurre che stanno completando il riscaldamento. Come potete vedere il nuovo body della Nazionale è ROSSO!

15.46 In mattinata si è invece disputata la gara juniores vinta dalla Russia davanti a USA e Belgio, Italia quarta con le “young” e sesta con le “old”.

15.44 Le migliori otto classificate di ogni specialità (massimo 2 per Nazione) si qualificheranno alle Finali di domani pomeriggio.

15.42 Ricordiamo il format della gara: 4-3-3. Quattro ragazze in squadra, tre salgono su ogni attrezzo e tutti i punteggi vengono conteggiati ai fini della classifica.

15.40 Le ragazze stanno completando il riscaldamento, sono nell’ultima rotazione agli attrezzi. Entriamo nella fase calda del training prima dell’inizio ufficiale della competizione.

15.38 L’Italia affronterà gli USA, la Cina e il Giappone in un quadrangolare di altissimo livello tecnico.

15.36 Dunque l’Italia gareggerà con la formazione composta da Asia d’Amato, Alice d’Amato, Elisa Iorio, Desiree Carofiglio. Martina Maggio e Martina Basile sono le due individualiste.

15.34 ATTENZIONE. Giorgia Villa non gareggerà. CLICCA QUI PER SAPERNE DI PIÙ.

15.32 La gara inizierà alle ore 16.00, si gareggia al Pala Arrex.

15.30 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Trofeo di Jesolo 2019 di ginnastica artistica, gara a squadre seniores.

Foto: Alessia Lunghi