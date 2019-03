Ginnastica, Trofeo di Jesolo 2019: Giorgia Villa non gareggia, piccolo fastidio alla mano destra

Giorgia Villa non parteciperà al Trofeo di Jesolo in programma oggi pomeriggio a partire dalle ore 16.00. A ridosso dell’evento, infatti, è arrivata la comunicazione ufficiale in merito all’assenza della Campionessa d’Europa e Olimpica giovanile a causa di un fastidio alla mano procurato durante la prova podio di ieri: non si tratta di qualcosa di grave ma il CT Enrico Casella ha preferito tenere a riposo la 16enne bergamasca per evitare ulteriori problemi. L’azzurra sta assistendo al riscaldamento delle compagne con una fasciatura su due dita della mano destra. Domani verranno effettuate delle lastre di controllo.

La nostra stella, che oggi avrebbe dovuto debuttare con il body azzurro tra le seniores, sarà sostituita in squadra da Alice d’Amato e così la genovese completerà il quartetto insieme alla gemella Asia, a Elisa Iorio e a Desiree Carofiglio. La nostra Nazionale affronterà gli USA di Gabby Perea ed Emma Malabuyo, la Cina e il Giappone ma in gara ci saranno anche le individualiste Martina Maggio e Martina Basile.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DEL TROFEO DI JESOLO DALLE ORE 16.00

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Alessia Lunghi