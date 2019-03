LIVE F1, Test Barcellona 2019 in DIRETTA: Sainz firma il miglior tempo, Vettel studia la sua Ferrari

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE dell’ultima giornata dei test collettivi di F1 a Barcellona (Spagna). Sul tracciato del Montmeló (Spagna) calerà il sipario su questa fase pre-stagionale e i team saranno tutti intenti a provare gli ultimi dettagli in vista dell’inizio del Mondiale 2019 previsto il 17 marzo a Melbourne (Australia).

Quest’oggi spetterà a Sebastian Vettel completare il lavoro in casa Ferrari. Il tedesco, protagonista suo malgrado di un incidente in curva-3 provocato dalla rottura del cerchio della ruota anteriore sinistra, ha voglia di salire in macchina e inanellare diversi giri per accumulare km e aumentare sensibilmente la conoscenza della nuova monoposto. La SF90 sembra essere una macchina nata bene e quest’oggi il tedesco lo vorrà dimostrare.

Una sessione importante quella che ci apprestiamo a vivere perché un po’ tutti cercheranno la prestazione, ivi compresa la Mercedes. Come affermato dal direttore tecnico James Allison, il lavoro del team campione del mondo verterà anche sulla massimizzazione della velocità e quindi forse vedremo qualcosa di più da parte del britannico Lewis Hamilton e del finlandese Valtteri Bottas. Curiosità anche per quanto riguarda la Red Bull. Ieri il francese Pierre Gasly, per un suo errore, ha urtato violentemente le barriere in curva-9, concludendo anzitempo le sue prove. I danni sulla RB15 sono stati notevoli. Tuttavia la scuderia anglo-austriaca si presenterà quest’oggi in pista con Max Verstappen e le aspettative sull’olandese sono piuttosto alte. Cresciuto in maniera esponenziale nella seconda parte del 2018, Max vuol far vedere di essere pronto per conquistare l’iride, inserendosi nella lotta tra le Rosse e le Frecce d’Argento.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE dell’ultima giornata dei test collettivi di F1 a Barcellona (Spagna): cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Si comincia alle 9.00. Buon divertimento! (FOTOCATTAGNI)

10.04 Arriva un miglioramento per Kvyat che si porta in sesta posizione con 1:19.381, il pilota della Toro Rosso ha usato gomme C4 e ha scavalcato Vettel sempre fermo ai box.

10.02 Gustiamoci qualche foto di questa ultima giornata di Test.

10.00 CLASSIFICA DEI TEMPI DOPO UN’ORA DI TEST.

1 Sainz McLaren 1m17.851s 2 Grosjean Haas 1m18.180s 3 Perez Racing Point 1m18.930s 4 Raikkonen Alfa Romeo 1m18.981s 5 Bottas Mercedes 1m19.180s 6 Vettel Ferrari 1m19.775s 7 Ricciardo Renault 1m20.570s 8 Kvyat Toro Rosso 1m20.980s Verstappen Red Bull No time Kubica Williams No time

09.58 La Ferrari è ancora ferma ai box, pochi giri per Vettel in questa prima parte di giornata.

09.57 Ulteriore miglioramento di Sainz che piazza 1:17.851.

09.55 La fiammata di Carlos Sainz! MIGLIOR TEMPO: 1:17.955 per lo spagnolo che porta la McLaren ai vertici con pneumatico C3.

09.54 Grande lavoro di Grosjean che si lancia anche con gomme prototipali, primi due settori da record poi perde tutto nel terzo.

09.52 Un bellissimo messaggio da parte della Williams che ringrazia tutti per il supporto in un momento così complicato.

Thank you to everyone in the team for sticking together despite the difficult start to the season #WeAreWilliams pic.twitter.com/pgVm7L0nYq — ROKiT WILLIAMS RACING (@WilliamsRacing) March 1, 2019

09.50 Mossa a sorpresa di Perez! Monta gomma C2 e sale al terzo posto in 1:18.930 scavalcando così Bottas. Il pilota della Racing Point è a tre decimi da leader Grosjean.

09.48 Bottas ha già completato 20 giri, in pista anche Perez e Ricciardo che ha completato un giro in 1:20.570 (settimo).

09.46 Poca attività in pista in questo frangente, la Ferrari ancora non si muove.

09.44 Intanto la McLaren con Carlos Sainz continua a stupire. Ottimo secondo posto nella classifica dei tempi.

09.42 John Elkann al muretto.

09.41 Solo un installation lap per Verstappen che rientra subito ai box.

09.40 Finalmente tocca anche a Max Verstappen sulla Red Bull, la macchina è stata riparata dopo l’incidente occorso ieri a Gasly.

The Bull is back on track 👊 Great work from the Team to work through the night to get the #RB15 ready to roll 💪 #F1Testing pic.twitter.com/So4CRnoAAz — Red Bull Racing (@redbullracing) March 1, 2019

09.38 Ulteriore miglioramento di Carlos Sainz, secondo con la McLaren: 1:18.817 per lo spagnolo che si orta a due decimi da Grosjean, Bottas scivola in terza posizione.

09.36 Prima Bottas era in scia a Perez, forse questo ha influito sul tempo.

09.35 La Ferrari replicherà nei prossimi minuti? Vettel è piaciuto nella sua prima uscita su pneumatici C3 ma sarebbe importante migliorare il tempo per dare un ulteriore segnale alla Mercedes.

09.33 Valtteri Bottas ha già percorso 14 giri, subito una prova di forza della Mercedes.

09.31 Arriva la stoccata di Valtteri Bottas! Il finlandese risale in seconda posizione grazie a 1:19.180 firmato con mescola c3, sei decimi meglio di Vettel che scivola in quinta posizione.

09.30 Sebastian Vettel è tornato ai box dopo aver percorso 9 giri con mescola C3, è terzo nella classifica dei tempi a 9 decimi da Grosjean.

09.29 Romain Grosjean sta volando con la Haas: miglior tempo in 1:18.639 sempre su gomma C3.

09.28 Il Presidente John Elkann oggi è a Barcellona, ha fatto visita ai box!

Il presidente della Ferrari Jhon Elkann in visita al box Ferrari a Barcellona #F1Tesing #SkyMotori pic.twitter.com/big65mAYhp — Mara Sangiorgio (@mara_sangiorgio) March 1, 2019

09.27 Valtteri Bottas fermo ai box dopo 7 giri con gomma C3, la Mercedes si nasconde ancora una volta…

One final day of #F1Testing. Let's make it count 💪 pic.twitter.com/EEQf6NOpwA — Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) March 1, 2019

09.26 Verstappen e Ricciardo devono ancora scendere in pista, Red Bull e Renault aspettano.

09.25 Ulteriore miglioramento per Carlos Sainz, sempre con gomma C5: 1:19.216 per lo spagnolo su McLaren che si porta al secondo posto.

09.23 Kimi Raikkonen con gomma C5 non va oltre 1:20.003.

09.23 Romain Grosjean sorprende tutti! Monta mescola C3 sulla sua Haas e stampa 1:19.069, fa meglio di Sainz di un paio di decimi: miglior tempo per il francese.

09.22 Sebastian indemoniato! Tre giri veloci uno in fila all’altro: 1:19.775, ora è secondo a cinque decimi da Sainz.

09.21 Ulteriore miglioramento per il ferrarista che si porta a 1:20.132 ma rimane in terza posizione.

09.20 Primo tempo cronometrato per Sebastian Vettel con mescola C3: il tedesco ferma il crono a 1:20.889.

09.20 Max Verstappen deve invece ancora scendere in pista.

.@Max33Verstappen is nog niet op de baan verschenen, maar hij is inmiddels wel naar de garage van Red Bull Racing gelopen! #F1 #F1Testing #Verstappen pic.twitter.com/CUPYE0X1J5 — GPToday.net (@GPToday_NL) March 1, 2019

09.20 Vettel si sta lanciando dietro alla Renault.

09.19 SEBASTIAN VETTEL TORNA IN PISTA.

09.18 Diamo uno sguardo alla partenza di Bottas, ora definitivamente tornato ai box dopo aver percorso 7 giri.

09.17 Miglior tempo di Carlos Sainz: lo spagnolo ha montato mescola C5 e ha stampa 1:19.216, tempo ancora non irresistibile.

09.15 Oggi vedremo davvero dei miglioramenti da parte della Williams che al momento è il team nettamente più debole del lotto?

After his second full day of testing George Russell admits Williams is the slowest team at the moment, but says they're making progress every day.#F1 #F1testing #Formula1 #GR63 https://t.co/9Zk3fCUGan — WilliamsGPnews (@WilliamsGPnews) March 1, 2019

09.14 Bottas è il più attivo in pista ma ancora una volta non taglia la linea del traguardo, passa in pit-lane per simulare un’altra partenza. Il finnico vuole esercitarsi su questo fondamentale determinante.

09.12 Ferrari sempre ferma dopo l’installation lap di qualche minuto fa.

09.11 Bottas passa in pit-lane per una prova di partenza mentre si lancia anche la McLaren.

09.10 Ulteriore miglioramento di Bottas che abbassa il proprio riferimento a 1:21.023.

09.09 Diamo uno sguardo dettagliato alle perfette condizioni climatiche.

09.07 Bottas abbassa ancora il tempo: 1:21.216, sta simulando subito un long run.

09.05 Bottas completa il primo giro cronometrato in 1:22.164 con mescola C3. Mentre il sole fa capolino al Montmelò.

Ha salido el sol, debe ser hora de F1 ☀ 💪 ¿Qué quieres ver en el último día de pruebas?#F1 #F1Testing pic.twitter.com/cJ9uxGZLbw — Fórmula 1 Luisac (@F1Luisac) March 1, 2019

09.04 Solo un installation lap per Vettel che rientra subito ai box, Bottas continua a girare.

09.02 SEBASTIAN VETTEL! Subito in pista la Ferrari, seguita a ruota da Valtteri Bottas sulla Mercedes. Si lancia anche Kimi Raikkonen.

09.01 Si rompe subito il silenzio, Robert Kubica in pista con la Williams.

Time to kick off the final day of pre-season testing and it's #RK88 behind the wheel 👍#F1Testing pic.twitter.com/uUqzdTxzye — ROKiT WILLIAMS RACING (@WilliamsRacing) March 1, 2019

09.00 SEMAFORO VERDE. Inizia l’ultima giornata di Test a Barcellona.

08.58 Uno sguardo anche alle gomme Pirelli. Questa ultima giornata sarà importante anche per raccogliere gli ultimi dati riguardo alle varie mescole.

E a Mercedes, hein? Será que, enfim, vai andar em ritmo de classificação hoje? Aí a preparação de pneus da equipe alemã #F1Testing pic.twitter.com/ho79rpa11E — Evelyn Guimarães (@eveguimaraes) March 1, 2019

08.57 Anche oggi splende il sole al Montmelò, condizioni meteo ideali per l’ultima giornata di Test.

It's the last day. Last chance to test. Last chance to see the new F1 before the season starts! Let's go! #F1Testing pic.twitter.com/JbtwwpkE1W — Circuit de Barcelona-Catalunya (@Circuitcat_eng) March 1, 2019

08.55 Intanto vengono ringraziati tutti i marshalls e il team medico per il lavoro svolto in queste due settimane. Cinque minuti all’inizio della giornata di test.

They are the best! Meet the Circuit marshalls and medical team! Thanks for your hard work at the #F1Testing 👌💪 pic.twitter.com/zdUX1XkEFe — Circuit de Barcelona-Catalunya (@Circuitcat_eng) March 1, 2019

08.54 Ha impressionato anche la Red Bull sia sul passo gara che sul giro veloce. Oggi vedremo quali cartucce deciderà di giocarsi il lanciatissimo Max Verstappen.

08.52 La Mercedes si è sempre nascosta, oggi Lewis Hamilton e Valtteri Bottas firmeranno il tempone per dare un chiaro segnale a tutti i rivali? Staremo a vedere cosa deciderà di fare il team di Toto Wolff.

08.50 La Ferrari ieri ha giganteggiato con Charles Leclerc dopo i problemi avuti tra martedì e mercoledì (prima un problema col sistema di raffreddamento, poi il brutto schianto di Vettel). Oggi la Rossa cerca l’ultimo ruggito dopo aver impressionato durante questi otto giorni di prove.

08.48 Anche la Ferrari saluta questo ultimo giorno di test. Ci sono ancora otto ore di lavoro a disposizione per farsi trovare preparati all’inizio del Mondiale.

08.46 Ricordiamo in maniera schematica il line-up della giornata odierna.

Driver line-up for final day of pre-season testing: Alfa Romeo: Räikkönen

Mercedes: Bottas/Hamilton

Ferrari: Vettel

Red Bull: Verstappen

Renault: Ricciardo/Hulkenberg

Haas: Grosjean/Magnussen

McLaren: Sainz

Sport Pesa: Perez

Toro Rosso: Kvyat

Williams: Kubica#Kimi7 #F1Testing pic.twitter.com/nR5zDUtWwc — Kimi Räikkönen #7 (@FansOfKR) March 1, 2019

08.45 Quindici minuti all’accensione del semaforo verde.

08.42 L’Alfa Romeo punta invece su Kimi Raikkonen per questa ultima giornata, Carlos Sainz sulla McLaren e Sergio Perez sulla Racing Point. A chiudere Kvyat sulla Toro Rosso e Kubica sulla Williams.

08.40 Max Verstappen al volante della Red Bull per otto ore, staffetta invece in casa Renault: Dani Ricciardo in pista al mattino, al pomeriggio toccherà a Nico Hulkenberg.

08.38 La Mercedes si affiderà invece a Lewis Hamilton nel pomeriggio mentre Valtteri Bottas girerà in mattinata.

08.36 Ricordiamo il cambio di programma avvenuto in Ferrari. Oggi girerà solo Sebastian Vettel dopo che ieri era stato dato spazio esclusivamente a Charles Leclerc, tutto per dare a entrambi la possibilità di girare equamente dopo l’incidente di mercoledì quando c’era il tedesco al volante.

08.34 Il semaforo verde si accenderà alle ore 09.00, i piloti avranno a disposizione otto ore di lavoro seguendo questo calendario: 09.00-13.00 e 14.00-18.00.

08.32 Oggi è in programma l’ultima giornata di prova al Montmelò, si conclude anche la seconda finestra di test sul circuito catalano e al termine della giornata odierna ci si darà appuntamento direttamente all’inizio del Mondiale previsto il 17 marzo col GP d’Australia.

08.30 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Test F1 di Barcellona.