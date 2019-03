LIVE Salto con gli sci, Mondiali 2019 in DIRETTA: trampolino normale, Kobayashi e Eisenbichler a caccia dello scettro

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della gara maschile dal trampolino normale valida per i Mondiali 2019 di salto con gli sci, a Seefeld (Austria) si assegna il prestigioso titolo iridato e si preannuncia una gara estremamente combattuta con diversi uomini che possono puntare allo scettro. Ci sono almeno cinque atleti che possono ambire al successo e alle medaglie: i favoriti principali per l’oro sembrano essere il tedesco Markus Eisenbichler che ha trionfato sul large hill e il giapponese Ryoyu Kobayashi che ha dominato la stagione di Coppa del Mondo.

La rosa dei pretendenti all’iride però non si chiude qui: l’austriaco Stefan Kraft, campione in carica e primo nelle qualificazioni, il tedesco Karl Geiger, in grande forma dopo l’argento sul large hill, i polacchi Kamil Stoch e Dawid Kubacki, possono cercare il colpaccio. Attenzione a vari outsider come il russo Evgeniy Klimov, il sorprendente svizzero Kilian Peier, i tedeschi Richard Freitag e Stephan Leyhe, gli austriaci Michael Hayboeck e Daniel Huber.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della gara maschile dal trampolino normale valida per i Mondiali 2019 di salto con gli sci: cronaca in tempo reale, salto dopo salto, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 16.00. Buon divertimento a tutti.

16.08: Il finlandese Alamommo piomba giù a 88 metri e si inserisce in settima posizione con 84.2 punti

16.07: Vento sfavorevole ora, Maatta si ferma a 88.5 metri ed è sesto con 84.3 punti

16.07: Deludente l’elvetico Schuler, protagonista nel trampolino grande, è settimo con un salto da 86.5 metri e un punteggio di 78.7

16.05: Lo svizzero Egloff un po’ penalizzato dal vento è penultimo con 80.5 punti, fermandosi a 86 metri

16.05: L’estone Nomme si ferma a quota 83.5 metri ed è ultimo, sesto con 73.1 punti

16.04: Lo statunitense Larson atterra a 92 metri e totalizza 91.3 punti ed è secondo davanti a Colloredo

16.03: Il francese Learoyd si ferma a quota 90 metri ed è terzo a 88.1 punti

16.02: Il ceco Sakala atterra a 93 metri e va in testa con 95.3 punti

16.01: Colloredo arriva a quota 92.5 metri e arrivano 90.8 punti

16.00: 89.5 metri per Maltsev che arriva ad 85 metri

15.58: Il primo a saltare fra poco sarà l’estone Maltsev

15.55: Ci sono anche due azzurri al via che vanno a caccia della qualificazione al salto finale tra i primi 30: il veterano Colloredo e il giovane Insam

15.54: Nevica copiosamente su Seefeld

15.54 La gara scatterà alle ore 16.00 dal trampolino di Seefeld (Austria) dove si stanno disputando i Mondiali di sci nordico.

15.52 Attenzione poi a tanti altri outsider come Stefan Kraft che difende il titolo e che ha stampato il miglior punteggio in qualifica, il tedesco Karl Geiger argento dal large hill, i polacchi Kamil Stoch e Dawid Kubacki.

15.50 I due grandi favoriti della vigilia sono il giapponese Ryoyu Kobayashi che ha dominato la stagione di Coppa del Mondo e il tedesco Markus Eisenbichler che si è imposto dal trampolino grande qualche giorno fa.

15.48 Si preannuncia una gara estremamente combattuta e avvincente che dovrebbe viaggiare sul filo dell’equilibrio.

15.45 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della gara maschile dal trampolino normale valida per i Mondiali 2019 di salto con gli sci.

Foto: Marcin Kadziolka / Shutterstock