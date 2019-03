LIVE Atletica, Europei Indoor 2019 in DIRETTA: si assegnano le prime medaglie, c’è Stecchi nell’asta

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE scritta degli Europei Indoor 2019 di atletica leggera (oggi venerdì 1° marzo). Si preannuncia una giornata particolarmente ricca a Glasgow (Gran Bretagna) dove si apre la rassegna continentale al coperto, in programma diverse qualificazioni/batterie ma si assegneranno anche i primi titoli per aprire al meglio un weekend davvero molto ricco e avvincente.

L’Italia vorrà essere grande protagonista in pedana, ben 13 azzurri saranno impegnati in gara e caliamo subito i pezzi da novanta. Gianmarco Tamberi è il grande favorito per l’oro nel salto in alto e incomincia dal turno eliminatorio, Claudio Stecchi si è scatenato nelle ultime settimane issandosi fino a 5.80 e nel salto con l’asta punta alla finale, attenzione al salto triplo dove l’eterno Fabrizio Donato e Simone Forte puntano a superare il taglio, Marcell Jacobs può essere un outsider nel lungo e cercherà la qualificazione, riflettori puntati anche su Alessia Trost ed Elena Vallortigara nell’alto, da non perdere Leonardo Fabbri nel peso e i 400 femminili con Ayomide Folorunso e Raphaela Lukudo.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta degli Europei Indoor 2019 di atletica leggera (oggi venerdì 1° marzo): cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 11.00 con la sessione mattutina, poi dalle ore 19.00 spazio alla sessione serale. Buon divertimento a tutti.

14.53: La prima parte della diretta odierna dell’Europeo di atletica si chiude qui. Appuntamento alle 19. Buona giornata

14.49: Ivanyuk e Bubenik sbagliano tre volte e Tamberi è in finale assieme a Protsenko, Bednaker, Baker, Wendrich, Ivanov, Przybylko e Baniotis

14.48: Il tedesco Przybylko supera 2.28 e va in finale

14.46: Secondo errore anche per Tamberi a 2.28 ma stanno sbagliando tutti e l’azzurro è terzo a 2.25

14.42: Il britannico O’Hare vince la seconda batteria dei 3000 piani con 7’53″79, davanti a Filip Ingebrigtsen, terzo il francese Kowal, quarto il tedesco Parsons, qualificati anche Gressier, Leanderson, Atkin e Orth, tutti dalla prima batteria

14.41: Errori per tutti a 2.28 compreso Tamberi

14.39: Nel peso del pentathlon femminile Vedder in testa con 15.40, seconda Klucinova con 14.73, terza Preiner con 14.32, poi Kriszan e Emerson, Johnson Thompson terz’ultima con 13.15

14.34: Si andrà avanti nella gara perchè il tedesco Przybylko supera 2.25 al terzo tentativo e sono già dieci quelli che hanno superato questa misura. fuori a 2.25 Glebauskas, Acet, Nedasekau e Skabeika. Si sale a 2.28

14.32: Ivanyuk e Bubenik al terzo tentativo supera 2.25. Potrebbe già essere questa la misura decisiva per centrare la finale

14.32. TAMBERI C’E’!!! Supera il 2.25 al secondo turno!!!

14.31: Wendrich e Baniotis al secondo tentativo superano 2.25

14.30: Il norvegese Ingebrigtsen, dopo i 1500, si qualifica anche nella finale dei 3000 piani vincendo la prima semifinale in 7’51″20 davanti al britannico Butchart, terzo il francese Bedrani, quarto il tedesco Bartelsmeyer

14.29: Ivanova al secondo tentativo supera 2.25

14.27: Protsenko supera 2.25 al primo tentativo

14.26: Tamberi commette il primo errore a 2.25. Bednarek è il primo a superare la misura

14.25: Vetter con 15.40 nettamente in testa nella gara di peso del pentathlon

14.24: Nel salto in alto eliminati a 2.21 Kroytor, Kobielski, Beer e Heindl. si sale a 2.25

14.22: Bubenik, Baniotis e Neadeskau superano i 2.21

14.20: Iniziata la gara di getto del peso del pentathlon donne, tra poco le due semifinali dei 3000 metri maschili

14.17: nell’alto 2.21 superato anche da Baker, Protsenko, Acet, Ivanov, Przybylko, Skabeyka

14.16: Assieme a Folorunso entrano in semifinale grazie ai tempi Bueno, Doyle e Healy

14.15: In semifinale Ayomide Folorunso! Il tempo dell’azzurra resiste anche all’ultima batteria e dunque turno superato. L’ultima batteria va all’olandese De Witte in 52″56, secondo posto per la belga Bolingo Mbong in 52″60

14.13: Anche Bednarek supera 2.21

14.12: TAMBERI!!! Supera con facilità i 2.21 al primo tentativo

14.09: Wendrich, Ivanyuk e Glebauskas superano 2.21 al primo tentativo

14.07: Sesta batteria lenta, si avvicina la semifinale per Folorunso! Vince Polina Miller, aatleta autorizzata con 53″03, secondo posto per la lituana Serksniene in 53″14

14.04: Cinque errori a 2.16 nell’alto maschile ma tutti gli atleti in gara superano la misura

14.03: Tamberi supera 2.16 al primo tentativo!

14.02: Chiusa la qualificazione del triplo donne: in finale Saladukha, Costa, Papahristou, Peleteiro, Mamona, Diallo, Makela, Krasutska

13.59: Vittoria di facilità irrisoria per la svizzera Sprunger in 52″46, secondo posto per la lettone Vaicule (52″66), terzo per Bueno (Spagna) con 52″67, meglio di Folorunso che è la seconda delle ripescate al momento

13.56: Wendrich è l’unico finora ad aver superato 2.16 nell’alto, diversi errori, Tamberi non è ancora entrato in gara

13.55: C’è il primo eliminato nell’alto maschile. E’ l’ucraino Demyanyuk, tre errori a 2.10

13.51: Niente da fare per l’azzurra Folorunso che viene battuta sul filo di lana nella battaglia per il secondo posto da Rhyzhykova per due centesimi. Vince la polacca Swiety-Ersetic in 52″64. Per Folorunso 52″75n è il miglior tempo di ripescaggio. Dovrebbero passarle davanti in quattro nelle ultime tre batterie per eliminarla

13.46: Quando manca una rotazione di salti nella qualificazione del triplo le qualificate, oltre alle tre che hanno superato la misura, sono Peleteiro, Diallo, Makela, Mamona, Krasutska

13.43: Finalmente un lampo azzurro! Lukudo vince in rimonta la terza batteria! Chiude in 52″99, davanti alla francese Sananes (53″05). E’ la batteria più lenta ma l’azzurra è in semifinale

13.41: Iniziata la qualificazione dell’alto maschile

13.40: C’è l’azzurra Lukudo nella terza batteria dei 400

13.35: La polacca Baumgart-Witan si aggiudica la seconda batteria dei 400 con 53″17, rimonta da semifinale per la francese Raharolahy, seconda con 53″21, crolla nel finale la britannica Anning con 53″26, miglior tempo di ripescaggio al momento

13.29: La portoghese Mamona con 13.86 sale al sesto posto nelle qualificazioni del triplo

13.27: la francese Brossier vince la prima batteria dopo un finale rcambolesco (53″40), secondo posto per la slovena Horvat (53″53), in semifinale, terza l’ucraina Klymyuk, prima delle ripescate per ora

13.25: Al via la prima batteria dei 400 donne, nella terza Lukudo, nella quarta Folorunso a caccia del superamento del turno

13.24: Dopo la prima rotazione di salti nel triplo femminile, oltre alle tre già qualificate, sono momentaneamente fra le prime otto Peleteiro, Makela, Diallo, Krasutska e Ogbeta

13.22: Tra poco il primo turno dei 400 piani donne, con 7 batterie: passano le prime 2 di ogni serie e i migliori 4 tempi

13.19: Si è chiusa la qualificazione del peso. Entrano in finale Pezer, Haratyk, Bertemes, Stanek, Storl, Thomsen, Skarvelis e Belo

13.16: Solita volata vincente per il polacco Lewandowski nei 1500. per lui 3’47″49 davanti allo spagnolo Gomez (3’47″53). Squalificato per una scorrettezza il belga Debjani che era arrivato secondo nella seconda batteria, non ci sono ripescati da questa batteria e dunque rientrano in finale il ceco Sasinek come secondo della seconda batteria, il britannico Fitzgibbon, il francese Denissel e il tedesco Bebendorf

13.16: Si qualifica anche il lussemburghese Bertemes nel peso lanciando a 20.97, terzo

13.14: L’ucraina Saladukha chiude la pratica qualificazione nel triplo con un salto da 14.40, è la terza finalista

13.14: Misura da qualificazione diretta per il polacco Haratyk nel peso: 20.98, seconda posizione provvisoria e finale conquistata

13.13: La spagnola Peleteiro salta 13.15 e si avvicina sensibilmente alla finale del triplo

13.13: Il tedesco Storl nel peso si migliora ulteriormente a 20.61 ed è terzo

13.11. Nel triplo donne raggiungono subito la finale la portoghese Costa con 14.28 e la greca Papahristou con 14.28. 14.20 la misura di qualificazione, le prime otto in finale

13.11: Al via la terza batteria dei 1500

13.07: Che brutto inizio per l’Italia in questi Europei. Anche Leonardo Fabbri è fuori dalla finale con una prestazione sconcertante. Lancio a 19.71, un metro in meno di quanto fatto segnare una settimana fa (!!!) ed è eliminato, attualmente 13mo

13.06: nel peso pratica finale archiviata per il bosniaco Pezer che lancia a 21.06 e sarà fra gli otto che si giocheranno le medaglie. Tra poco l’ultimo tentativo di Fabbri

13.04: Ancora un Ingebritsen, il fuoriclasse Jacob, vince la seconda semifinale dei 1500 con 3’42″00 davanti al belga Debjani (3’42″12. Tris di provvisori ripescati da questa batteria, nettamente più veloce della precedente: Sasinek, Fitzgibbon e Denissel

13.02: Al momento nel peso in finale Stanek, Storl, Haratyk. Bertemes, Thomsen, Skarvelis, Pezer, Belo. Misura per la finale salita a 20.31

12.58: Serve un lancio da 20.30 per la qualificazione alla finale per Leonardo Fabbri

12.57: Nel peso il tedesco Storl si inserisce al secondo posto con 20.58, il polacco Haratyk lancia a 20.51, terzo

12.56: Tra poco al via la qualificazione del triplo donne senza azzurre al via

12.56: Johnson Thompson sbaglia i tentativi a 1.99 e vince comunque la gara con di alto del pentathlon con 1.96, grande misura!

12.54: Il norvegese Filip Ingebritsen vince la prima semifinale dei 1500 con 3’46″50, secondo posto per il britannico Gurley (3’46″63), terzo posto per il tedesco Probste con 3’46″93, poi il serbo Bibic e lo spagnolo Ben che sono attualmente i ripescati

12.52: Rischio eliminazione per l’azzurro Fabbri che fa nullo nel secondo lancio nella qualificazione del peso. Aveva fatto 20.69 (misura più che sufficiente per la finale) una settimana fa…….

12.52: In corso la prima delle tre semifinale dei 1500 uomini: i primi due in finale più i migliori tre tempi

12.51: Thomsen si riprende il terzo posto con 20.41

12.49: Nel peso Pezer con 20.32 si porta al terzo posto e avvicina la qualificazione

12.48: Tra poco la prima di tre batterie dei 1500 maschili: non ci sono italiani al via

12.44: Nelle qualificazioni del peso Bertemes, Afonin, Thomsen, Szyszkowski, Pezer, Haralyk, Storl sono i qualificati al momento ma ancora si deve concludere la prima rotazione di lanci, Fabbri è 12mo

12.43: Johnson Thompason supera 1.96 e si allontana dalle rivali

12.41: Iniziata la qualificazione del peso maschile con Leonardo Fabbri che fa segnare 19.60 al primo lancio, non abbastanza per puntare alla finale. La misura per la finale è 20.90 raggiunta solo dal ceco Stanek finora. Sono 18 gli atleti al via, per otto posti in finale

12.39: Emerson sbaglia i tre tentativi a 1.90 e Johnson Thompson come da pronostico vince la prova di alto ma proverà a salire ancora più in alto per scavare un solco fra sè e le rivali nella classifica generale

12.37: la belga Eykens con 2’03″07 vince la quarta e ultima batteria degli 800 davanti alla britannica Oskan-Clarke che rimonta e conclude in 2’03″50 battendoi sul filo di lana la francese Lamote che si qualifica con i migliori tempi assieme a Naumov, Smith e Lyakhova

12.33: Johnson Thompson supera 1.90 al secondo tentativo e va al comando della graduatoria provvisoria del Pentathlon

12.32: Si ferma dopo il primo errore a 1.87 Ikauniece e dunque questa gara se la aggiudicherà sicuramente una britannica: in gara a 1.87 solo Johnson Thompson e Emerson (1 errore a testa a 1.90)

12.30: Accelerano le britanniche nell’alto del pentathlon! Johnson Thompson e Emerson superano 1.87. Niente da fare invece per Dadic e Shukh, che si fermano a 1.84. Nell’altro gruppo Kriszan e Ndama si fermano a 1.78, prosegue invece solo Ikauniece che supera 1.84 e si mette alla caccia delle inglesi

12.29: Vittoria per la lettone Velvere che chiude in 2’05″37 una terza batteria molto tattica e dai tempi nettamente più alti rispetto alle precedenti. Secondo posto per la rumena Razor che conquista la finale, non ci saranno ripescate da questa serie

12.21: Dadic, Johnson Thompson, Shukh e Emerson superano 1.84 nel primo gruppo, nel secondo gruppo solo Ikauniece ha superato 1.81. Eliminate a 1.75; Maudens, Preiner e Vetter

12.20: La spagnola Guerrero vince la seconda batteria degli 800 metri con 2’02″96, battendo la svedese Lindh, entrambe in semifinale. Terzo posto per Lyakhova e tempo più alto della batteria precedente

12.15: Shukh e Emerson superano 1.81

12.14: Nell’alto Dadic e Johnson Thompson superano 1.81, Emerson, Shukh, Ikauniece e Maudens scavalcano 1.78. Eliminate a 1.75 Vicente e Klucinova

12.12: Tutto facile per la favorita svizzera Buchel che vince la prima batteria in 2’02″02 davanti alla britannica Tracey (2’02″51). Le prime due in semifinale più i migliori 4 tempi. Terzo posto per la spagnola Naumov in 2’03″13

12.08: E’ tutto pronto per la prima batteria degli 800 femminili. Non ci sono azzurre al via

12.08: Anche Dadic supera 1.78

12.08: Diverse atlete passano la misura di 1.75, Emerson è la prima a superare 1.78

12.04: Vicente, Emerson, Ikauniece e Kriszan superano 1.75

12.00: 1.72 superati anche da Shukh, Vicente, Dadic, Ikauniece, Kriszan, Maudens, Ndama, Vetter e Preiner. Non è ancora entrata in gara Johnson Thompson

11.56: Klucinova è la prima atleta del pentathlon a superare la misura di 1.72

11.51: Tra poco le quattro batterie degli 800 piani femminili, senza azzurre al via

11.50: Iniziato il salto in alto, seconda prova del pentathlon femminile

11.47: I qualificati per la finale del salto in lungo maschile sono Nykyforov (Ukr), Jaszczuk (Pol), Nilsson Montler (Swe), Tentoglou (Gre), Mazur (Ukr), Juska (Cze), Jovancevic 8Srb), Caceres (Esp)

11.44: Warhlom vince in 47″05 vince la quarta e ultima batteria dei 400 uomini, rimonta che vale la semifinale per l’ucraino Butrym che chiude con 47″22. I ripescati sono Chalmers, Guijarro, Leitis e Zalewski

11.42: L’ucraino Nykyforov conquista la finale con 8.03

11.39: Non è questa la sede dei bilanci ma Jacobs in una finale che, al momento, si poteva conquistare con 7.57, ci doveva essere

11.38: Triplo nullo per Jacobs. Inizia malissimo l’avventura italiana a Glasgow. Neanche un salto di sicurezza per l’azzurro. Oggettivamente non ci viene altro aggettivo che “disastrosa” per la prestazione dell’azzurro

11.32: Lo spagnolo Bua vince la terza batteria in 47″02, seconda piazza per l’olandese Van Diepen con 47″32

11.30: Il greco Tentoglou con 8.01 mette subito le cose in chiaro e si qualifica per la finale

11.29: Vittoria nella seconda batteria dei 400 per lo spagnolo Husillos con il tempo di 47″34, secondo posto per il britannico Smith che ha fatto gara di testa con 47″50, Danmilenmko è fra i ripescati con 47″59, terzo ed elimina l’olandese Bonevacia, sesto nella batteria precedente, più veloce

11.25: Caceres, spagnolo, si inserisce al quarto posto con 7.76

11.24: Primo posto per lo svedese Nilsson Montler che vola a 7.95 ed entra già nella finale a otto

11.23: Rischio Jacobs!!! Ancora un nullo per il saltatore azzurro che dunque avrà un altro solo tentativo per tentare di entrare in finale

11.21: Vittoria per lo sloveno Janezic con 46″88 che va in semifinale assieme al francese Saidy con 46″99, terzo posto per il britannico Chalmers con 47″18, lontano dai primi l’atteso olandese Bonevacia, bronzo due anni fa. Primi due in finale, saranno ripescati i migliori 4 tempi

11.19: In pista, intanto, i protagonisti della prima di quattro batterie dei 400 piani uomini. Non ci sono italiani al via in questa gara

11.19: Completata la prima serie di salti nel lungo maschile. Solo sette misure e tre nulli

11.15: Il ceco Juska salta 7.61 e si porta al terzo posto

11.13: Che tempo per la francese Ndama che chiude con 8″09, seconda la britannica Johnson Thompson con 8″27, terza la estone Ikauniece con 8″29, tutte meglio delle protagoniste della serie precedente

11.10: Il polacco Jazczuk raggiunge Nykyforov in testa con 7.86. Nullo anche il greco Tentoglou

11.07: Nullo il primo salto di Jacobs, in testa Nykyforov con 7.86

11.06: Netta affermazione della austriaca Preiner con 8″38, personale, seconda l’altra austriaca Dadic, terza la britannica Emerson

11.04: Inizia anche il pentathlon femminile con la prima di due serie dei 60 ostacoli: sono 12 le atlete al via

11.02: Iniziano le qualificazioni del lungo maschile. Non c’è il campione in carica, l’albanese Smajlaj

10.58: Imopresa non impossibile, quella della qualificazione alla finale, per Jacobs che dovrà saltare 7.95 o in alternativa entrare fra i primi otto ma al via ci sono solo 10 atleti: Sayers, Jacobs, Nykyforov, Bertrand, Jaszczuk, Nilsson Montler, Tentoglu, primatista stagionale con 8.23, Mazur, Juska, Jovancevic, Caceres, Sjursen. Basterà mettersene alle spalle un paio per l’azzurro per accedere alla finale che assegna le medaglie in programma domenica mattina alle 11.35

10.56: Si inzia con il salto in lungo. L’azzurro Jacobs, al rientro dopo un lungo stop, quest’anno ha saltato 8.05 per due volte prima di fermarsi per precauzione ai campionati italiani

10.54: Jacobs, Tamberi e Folorunso sono gli azzurri più attesi in questa prima giornata di gare molto intensa

10.50: A seguire le qualificazioni del peso uomini (Fabbri), le qualificazioni dei 1500 uomini, le qualificazioni del triplo donne, le qualificazioni dei 400 donne (Folorunso e Lukudo), le qualificazioni dell’alto uomini (Tamberi), il getto del peso del pentathlon, le qualificazioni dei 3000 uomini

10.44: Due sono le sessioni in programma oggi. Nella prima, mattutina, il programma prevede le qualificazioni del salto in lungo uomini (con Jacobs), i 60 metri ostacoli del pentathlon, le qualificazioni dei 400 uomini, il salto in alto del pentathlon, le qualificazioni degli 800 donne,

10.40: Buongiorno agli appassionati di atletica. Fra qualche minuto prende il via la prima giornata dei campionati europei di atletica in programma a Glasgow, in Scozia, fino a domenica. Ci aspettano tre giorni di sfide appassionanti e speriamo che gli azzurri possano essere grandi protagonisti

