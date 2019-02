Atletica, Europei Indoor 2019: programma, orari e tv di venerdì 1 marzo. Tutte le gare e i titoli in palio

Si apriranno domani, venerdì 1 marzo, gli Europei Indoor 2019 di atletica leggera. Presso la Emirates Arena di Glasgow, in Scozia, andrà infatti in scena la prima giornata di gare, con un programma già decisamente ricco e diversi appuntamenti da non perdere anche in chiave azzurra.

Soltanto tre i titoli in palio nella sessione serale: oltre al pentathlon femminile, dove non ci saranno italiane in gara, saranno assegnate anche le medaglie del getto del peso maschile e dei 3000m femminili, con Leonardo Fabbri e Margherita Magnani pronti a dare battaglia. Le protagoniste più attese, in particolare dal pubblico di casa, saranno le britanniche Laura Muir, campionessa europea in carica e bronzo mondiale lo scorso anno nei 3000m, e Katarina Johnson-Thompson, detentrice del titolo iridato nel pentathlon.

Giornata importantissima anche per diversi degli azzurri più attesi, che scenderanno in pista per le qualificazioni. Saranno in gara infatti tra gli uomini Marcell Jacobs nel salto in lungo, Gianmarco Tamberi nel salto in alto, Claudio Stecchi nel salto con l’asta e Fabrizio Donato e Tobia Bocchi nel salto triplo, tutti con l’obiettivo di accedere alla finale. Stesso discorso in campo femminile per Alessia Trost ed Elena Vallortigara nel salto in alto. Completeranno il contingente azzurro Ayomide Folorunso, Raphaela Lukudo nelle batterie dei 400m e Simone Barontini nel primo turno degli 800m.

La prima giornata di gare dell’Europeo Indoor 2019 di atletica leggera, in programma domani venerdì1 marzo, sarà trasmessa in diretta tv da Eurosport (soltanto la sessione mattutina) e potrà essere seguita integralmente in diretta streaming sulla piattaforma Eurosport Player. OA Sport proporrà la consueta DIRETTA LIVE testuale, per non perdere davvero nulla di questa prima giornata di gare. Di seguito il programma completo.

VENERDÌ 1 MARZO

Sessione mattutina

11.03 Salto in lungo M – qualificazione

11.05 60m HS pentathlon F

11.20 400m M – primo turno

11.45 Salto in alto pentathlon F

12.10 800m F – primo turno

12.30 Getto del peso M – qualificazione

12.55 1500m M – primo turno

13.00 Salto triplo F – qualificazione

13.30 3000m M – primo turno

13.30 Salto in alto M – qualificazione

14.00 400m F – primo turno

14.15 Getto del peso pentathlon F

Sessione serale

20.00 Salto con l’asta M – qualificazione

20.02 Getto del peso F – qualificazione

20.04 Salto in lungo pentathlon F

20.06 Salto in alto F – qualificazione

20.10 1500m F – primo turno

20.48 800m M – primo turno

21.25 Salto triplo M – qualificazione

21.35 Getto del peso M – finale

21.36 400m F – semifinali

21.55 400m M – semifinali

22.15 800m pentathlon F – finale

22.40 3000m F – finale

