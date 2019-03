Atletica, Europei indoor 2019 (1° marzo): orario d’inizio e come vederli in tv. Gli italiani in gara oggi e il programma

Oggi venerdì 1° marzo incominciano gli Europei Indoor 2019 di atletica leggera, prima giornata davvero molto ricca a Glasgow (Gran Bretagna) con i primi turni di qualificazione/batterie e l’assegnazione di alcuni titoli. Ben 13 azzurri impegnati e subito spazio ad alcune delle nostre punte di diamante: Gianmarco Tamberi nell’alto, Claudio Stecchi nell’asta, Fabrizio Donato e Simone Forte nel triplo, Marcell Jacobs nel lungo, Leonardo Fabbri nel peso, Alessia Trost ed Elena Vallortigara nell’alto andranno a caccia del pass per le finali ma attenzione anche ad Ayomide Forunso e Raphaela Lukudo nelle batterie dei 400 metri.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari e gli italiani in gara oggi venerdì 1° marzo agli Europei Indoor 2019 di atletica leggera. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Eurosport, in diretta streaming su RaiWeb ed Eurosport Player, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

EUROPEI INDOOR ATLETICA LEGGERA: CALENDARIO, PROGRAMMA, ORARI, ITALIANI IN GARA

VENERDÌ 1° MARZO:

11.03 Salto in lungo (maschile) – Qualificazioni (Marcell Jacobs)

11.05 Pentathlon – 60 metri ostacoli

11.20 400 metri (maschile) – Batterie

11.45 Pentathlon – Salto in alto

12.10 800 metri (femminile) – Batterie

12.30 Getto del peso (maschile) – Qualificazioni (Leonardo Fabbri)

12.55 1500 metri (maschile) – Batterie

13.00 Salto triplo (femminile) – Qualificazioni

13.30 3000 metri (maschile) – Batterie

13.30 Salto in alto (maschile) – Qualificazioni (Gianmarco Tamberi)

14.00 400 metri (femminile) – Batterie (Raphaela Lukudo, Ayomide Folorunso)

14.15 Pentathlon – Getto del peso

20.00 Salto con l’asta (maschile) – Qualificazioni (Claudio Stecchi)

20.02 Getto del peso (femminile) – Qualificazioni

20.04 Pentathlon – Salto in lungo

20.06 Salto in alto (femminile) – Qualificazioni (Alessia Trost, Elena Vallortigara)

20.10 1500 metri (femminile) – Batterie

20.48 800 metri (maschile) – Batterie (Simone Barontini)

21.25 Salto triplo (qualificazioni) – Maschile (Fabrizio Donato, Simone Forte, Tobia Bocchi)

21.35 Getto del peso (maschile) – Finale (eventuale Leonardo Fabbri)

21.36 400 metri (femminile) – Semifinali (eventuali Ayomide Folorunso, Raphaela Lukudo)

21.55 400 metri (maschile) – Semifinali

22.15 Pentathlon – 800 metri

22.40 3000 metri (femminile) – Finale (Margherita Magnani)

EUROPEI INDOOR ATLETICA: COME VEDERLI IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su Eurosport e diretta streaming su Eurosport Player.

Diretta streaming su RaiWeb solo per la sessione serale.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: FIDAL Colombo