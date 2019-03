Atletica, Europei Indoor 2019: Tamberi, Stecchi, Jacobs, Donato. Italia d’assalto nella prima giornata con 13 azzurri

Tanta Italia protagonista nella prima giornata degli Europei Indoor 2019 di atletica leggera che incominciano oggi a Glasgow (Gran Bretagna). Ben 13 azzurri saranno impegnati all’Emirates Arena con l’obiettivo di farsi strada nella competizione, la nostra Nazionale schiera subito i pezzi da novanta per iniziare la rassegna continentale nel miglior modo possibile.

Riflettori ovviamente puntati su Gianmarco Tamberi, la punta di diamante della nostra spedizione: il marchigiano si presenta con la miglior misura europea stagionale, è il grande favorito per la conquista della medaglia d’oro e non vuole deludere nelle qualificazioni del salto in alto. Gimbo punta a raggiungere la norma di 2.28 (ad Ancona è volato fino a 2.32) ma potrebbe bastare anche un 2.25 dopo un percorso senza errori per riuscire a rientrare tra i magnifici dodici (19 partecipanti). Il già Campione del Mondo al coperto affronterà in particolar modo Nedasekau, Przybylko, Protsenko.

La stagione indoor ha sorriso particolarmente anche a Claudio Stecchi che è volato fino a 5.80 metri con la sua asta, ad appena due centimetri dal record italiano di Gibilisco: servirà proprio 5.80 per accedere all’atto conclusivo, oppure bisognerà essere tra i migliori otto ma il toscano sembra essere entrato in una nuova dimensione e ha tutte le carte in regola per brillare in una gara priva di Lavillenie e Duplantis. C’è molto attesa anche per Marcel Jacobs che qualche settimana fa ha saltato 8.05 metri per ben due volte prima di accusare qualche problema fisico, l’azzurro si presenta con la terza misura europea stagionale e punterà a passare il turno in una gara molto interessante con Tentoglu e Nilsson tra i grandi favoriti della vigilia (norma fissata a 7.95, altrimenti bisognerà essere tra i migliori 12).

Grandi aspettative dal salto triplo con Fabrizio Donato che difende l’argento e Simone Forte che si presenta col 16.76 degli Assoluti (quarto accredito): obiettivo il 16.70 della qualificazione diretta, 16 iscritti e grandissimo equilibrio. Alessia Trost ed Elena Vallortigara piazzeranno due misure di livello nell’alto, almeno per tornare in pedana domani e giocarsi le medaglie? Da non perdere poi Leonardo Fabbri che spera di migliorare il personale di 20.69 nel getto del peso, Ayomide Folorunso e Raphaela Lukudo nelle batterie dei 400 metri, Margherita Magnani nella finale diretta dei 3000 metri.

Foto: FIDAL/Colombo