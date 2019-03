LIVE Atletica, Europei Indoor 2019 in DIRETTA: 1° marzo, l’Italia cala subito gli assi Tamberi e Jacobs

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE scritta degli Europei Indoor 2019 di atletica leggera (oggi venerdì 1° marzo). Si preannuncia una giornata particolarmente ricca a Glasgow (Gran Bretagna) dove si apre la rassegna continentale al coperto, in programma diverse qualificazioni/batterie ma si assegneranno anche i primi titoli per aprire al meglio un weekend davvero molto ricco e avvincente.

L’Italia vorrà essere grande protagonista in pedana, ben 13 azzurri saranno impegnati in gara e caliamo subito i pezzi da novanta. Gianmarco Tamberi è il grande favorito per l’oro nel salto in alto e incomincia dal turno eliminatorio, Claudio Stecchi si è scatenato nelle ultime settimane issandosi fino a 5.80 e nel salto con l’asta punta alla finale, attenzione al salto triplo dove l’eterno Fabrizio Donato e Simone Forte puntano a superare il taglio, Marcell Jacobs può essere un outsider nel lungo e cercherà la qualificazione, riflettori puntati anche su Alessia Trost ed Elena Vallortigara nell’alto, da non perdere Leonardo Fabbri nel peso e i 400 femminili con Ayomide Folorunso e Raphaela Lukudo.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta degli Europei Indoor 2019 di atletica leggera (oggi venerdì 1° marzo): cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 11.00 con la sessione mattutina, poi dalle ore 19.00 spazio alla sessione serale. Buon divertimento a tutti.

