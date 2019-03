LIVE Atletica, Europei indoor 2019 in DIRETTA: 2 marzo. In gara Malavisi e Vicenzino nelle qualifiche del mattino

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Europei Indoor 2019 di atletica leggera (oggi sabato 2 marzo). Seconda giornata di gare a Glasgow (Gran Bretagna), si preannuncia grande spettacolo con l’assegnazione di ben sette titolo e l’Italia proverà a essere assoluta protagonista con Gianmarco Tamberi che si presenta tra i favoriti della vigilia nel salto in alto. Il marchigiano va a caccia della medaglia d’oro ma la concorrenza si preannuncia di primissimo piano e non sarà semplice conquistare il titolo come Gimbo si aspetta, ad Ancona ha dimostrato di avere il 2.34 nelle gambe e oggi si spera in una sua prestazione da urlo.

In mattinata ci affideremo alle ragazze tra salto in lungo (Strati e Vicenzino) e asta (Malavisi) che inseguiranno una difficile qualificazione alla finale, nel pomeriggio attenzione a Claudio Stecchi che può essere outsider nell’asta dopo essere volato a 5.80 metri settimana scorsa.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE degli Europei Indoor 2019 di atletica leggera (oggi sabato 2 marzo): cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 11.00 con la sessione mattutina, poi alle ore 19.00 spazio alla sessione serale. Buon divertimento a tutti.

11.20 Si qualifica anche la serba Ivana Spanovic con la miglior misura finora saltata con 6.79.

11.19 Nel lungo si qualifica anche la tedesca Malaika Mihambo, che salta 6.74 metri.

11.17 Nell’asta femminile Sonia Malavisi salta 4.10 metri al secondo tentativo.

11.14 La bielorussa Nastassia Ivanova si qualifica direttamente saltando 6.77 metri, che è anche il suo primato stagionale.

11.12 In questo momento, dopo i primi nove salti, Strati scivola in terza piazza. In testa la coppia Irozuru (Gran Bretagna)-Rotaru (Romania) con 6.45.

11.10 Sta per partire anche l’eptathlon maschile.

11.08 Sonia Malavisi fallisce il primo tentativo a 4.10 m.

11.05 Parte anche il salto con l’asta femminile. Non salta l’ucraina Maryna Kylypko.

11.03 La prima a saltare è Laura Strati, che trova la misura di 6.35. Ricordiamo che la qualifica è a 6.65 o per le migliori otto misure.

11.00 Iniziano le qualificazioni del salto in lungo: non salta la belga Hanne Maudens.

10.55 Le prime gare del mattino saranno appunto le qualificazioni del salto in lungo femminile con Laura Strati e Tania Vicenzino e le qualificazioni del salto con l’asta femminile con Sonia Malavisi. In pista avremo invece il via dell’eptathlon maschile con i 60 metri e a seguire le batterie di 60 m maschili e femminili. In queste gare non ci saranno azzurri al via.

