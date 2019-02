LIVE Sanremo 2019 in DIRETTA: 6 febbraio. Seconda serata: gara per dodici. Marco Mengoni, Fiorella Mannoia e Riccardo Cocciante infiammano l’Ariston

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda serata Festival di Sanremo. OA Sport segue minuto per minuto le cinque serate del Festival con l’aiuto di alcuni esperti del settore che ci aiuteranno a sapere tutto sulla caratteristiche delle canzoni in gara, sulle qualità sonore e sui look dei partecipanti. Vi raccontiamo tutto, dallo stile della presentazione di Claudio Bisio e Virginia Raffaele, supervisionati da Claudio Baglioni, agli ospiti: questa sera tre mostri sacri della musica italiana, vi terremo aggiornati su classifiche, votazioni, immancabili polemiche e novità, fino ad arrivare alla proclamazione del vincitore dell’edizione 2019 al termine della serata finale di sabato.

Nella seconda serata si esibiscono i primi dodici dei 24 cantanti e gruppi in gara. Achille Lauro, Arisa, Loredana Berté, Shade con Federica Carta, Ex Otago, Einar, Ghemon, Il Volo, Nek, Negrita, Daniele Silvestri e Paola Turci. E’ prevista una votazione mista per decretare la classifica al termine della terza serata: TELEVOTO (40%)+ GIURIA DELLA SALA STAMPA (30%)+ GIURIA DEMOSCOPICA (30%). Gli ospiti musicali sono Fiorella Mannoia, Riccardo Cocciante e Marco Mengoni. E’ prevista anche la presenza sul palco dell’Ariston anche di Michelle Hunziker, degli attori Laura Chiatti e Michele Riondino e dei comici Pio e Amedeo. Sarà inoltre consegnato alla famiglia il premio alla carriera di Pino Daniele

OASport vi propone la DIRETTA LIVE della seconda serata della 69ma edizione del Festival di Sanremo: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti per non perdervi nulla di questo evento. Appuntamento alle 20.30 circa. Buon divertimento!

