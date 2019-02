Sanremo 2019, il programma di stasera (6 febbraio): l’ordine di uscita, i cantanti e gli ospiti. Gara per dodici nella serata dedicata a Pino Daniele

La gara entra nel vivo questa sera, nella ormai consueta location del Teatro Ariston di Sanremo, con il secondo appuntamento della 69ma edizione del Festival della Canzone Italiana: tornano ad esibirsi 12 dei 24 artisti al via della competizione canora ed è consistente la presenza di importanti ospiti, musicali e non. A breve saranno comunicati i nomi dei cantanti che saranno in gara questa sera.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI SANREMO (6 FEBBRAIO) DALLE 20.35

La seconda serata prevede l’esibizione della prima metà dei cantanti in gara ed è molto importante perchè al secondo ascolto le giurie potranno cogliere particolari dei pezzi impossibili da notare al primo colpo.Gli ospiti musicali sono Fiorella Mannoia, che torna a Sanremo (che la lanciò 38 anni fa con “Caffè nero bollente”) due anni dopo il secondo posto ottenuto con “Che sia benedetta”, Marco Mengoni, che presenterà il pezzo scritto da Mahmood, che si sta ascoltando ora su tutte le radio “Hola (I say)” e un’icona della musica italiana nel mondo, Riccardo Cocciante, che a Sanremo trionfò nel 1991 con “Se stiamo insieme”.

In programma anche la presenza di ospiti non legati alla musica, come la presentatrice dello scorso anno Michelle Hunziker che dunque segue a ruota il suo “collega” del 2018 Pierfrancesco Favino e gli attori Laura Chiatti e Michele Riondino per un omaggio a Lucio Battisti. Il prossimo 14 febbraio saranno i protagonisti del film Un’avventura.

Completa il programma della serata la presenza dei comici Pio e Amedeo, star dei programmi Mediaset, reduci dal musical Tutto fa Broadway e il premio speciale alla carriera al monumentale Pino Daniele.