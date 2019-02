LIVE Sanremo 2019 in DIRETTA: 7 febbraio, tornano in gara i favoriti Ultimo e Irama. Occhio a Cristicchi. Venditti, Tozzi, Raf e Vanoni: che ospiti!

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza serata Festival di Sanremo. OA Sport segue minuto per minuto le cinque serate del Festival con l’aiuto di alcuni esperti del settore che ci aiuteranno a sapere tutto sulla caratteristiche delle canzoni in gara, sulle qualità sonore e sui look dei partecipanti. Anche questa sera 12 cantanti in gara e una parata di mostri sacri della musica italiana tra gli ospiti. Vi terremo aggiornati su classifiche, votazioni, immancabili polemiche e novità, fino ad arrivare alla proclamazione del vincitore dell’edizione 2019 al termine della serata finale di sabato.

Nella seconda serata si esibiscono i dodici dei 24 cantanti e gruppi in gara che hanno riposato ieri: Francesco Renga con «Aspetto che torni», Livio Cori e Nino D’Angelo con «Un’altra luce», Zen Circus con «L’amore è una dittatura», Ultimo con «I tuoi particolari», Motta con «Dov’è l’Italia?», Boomdabash con «Per un milione», Patty Pravo con Briga in «Un po’ come la vita», Simone Cristicchi con «Abbi cura di me», Anna Tatangelo con «Le nostre anime di notte» , Irama con «La ragazza col cuore di latta», Enrico Nigiotti con «Nonno Hollywood», Mahmood con «Soldi». L’ordine di uscita sarà comunicato dall’organizzazione nel pomeriggio.. E’ prevista una votazione mista per decretare la classifica al termine della terza serata: TELEVOTO (40%)+ GIURIA DELLA SALA STAMPA (30%)+ GIURIA DEMOSCOPICA (30%). Gli ospiti musicali sono Antonello Venditti, Alessandra Amoroso, Raf e Umberto Tozzi e Ornella Vanoni. E’ prevista anche la presenza sul palco dell’Ariston dell’attrice Serena Rossi che presenterà la fiction su Mia Martino e del comico Paolo Cevoli.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE della terza serata della 69ma edizione del Festival di Sanremo: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti per non perdervi nulla di questo evento. Appuntamento alle 20.30 circa. Buon divertimento!

