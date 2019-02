Sanremo 2019. Seconda serata (6 febbraio): la scaletta, gli ospiti, come vedere il Festival in Tv

E’ tutto pronto per la seconda serata della 69ma edizione del Festival di Sanremo in programma al Teatro Ariston oggi, mercoledì 6 febbraio. Tornano ad esibirsi 12 dei 24 artisti al via della competizione canora ed è consistente la presenza di importanti ospiti, musicali e non.

La seconda serata prevede l’esibizione della prima metà dei cantanti in gara ed è molto importante perchè al secondo ascolto le giurie potranno cogliere particolari dei pezzi impossibili da notare al primo colpo. Gli ospiti musicali sono Fiorella Mannoia, che torna a Sanremo (che la lanciò 38 anni fa con “Caffè nero bollente”) due anni dopo il secondo posto ottenuto con “Che sia benedetta”, Marco Mengoni, che presenterà il pezzo scritto da Mahmood, che si sta ascoltando ora su tutte le radio “Hola (I say)” e un’icona della musica italiana nel mondo, Riccardo Cocciante, che a Sanremo trionfò nel 1991 con “Se stiamo insieme”. In programma anche la presenza di Michelle Hunziker che dunque segue a ruota il suo “collega” del 2018 Pierfrancesco Favino degli attori Laura Chiatti e Michele Riondino per un omaggio a Lucio Battisti e dei comici Pio e Amedeo, star dei programmi Mediaset, reduci dal musical Tutto fa Broadway e il premio speciale alla carriera al monumentale Pino Daniele. I CANTANTI IN GARA NELLA SECONDA GIORNATA DEL 69. FESTIVAL DI SANREMO

Achille Lauro con Rolls Royce, Arisa con Mi sento bene, Loredana Bertè con Cosa ti aspetti da me, Federica Carta e Shade con Senza farlo apposta, Ex Otago con Solo una canzone, Einar con Parole nuove, Ghemon con Rose viola, Il Volo con Musica che resta, Nek con Mi farò trovare pronto, Negrita con I ragazzi stanno bene, Daniele Silvestri con Argento vivo, Paola Turci con L'ultimo ostacolo,

FESTIVAL DI SANREMO (SECONDA SERATA): PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

20.35: Seconda serata

COME VEDERE IL FESTIVAL DI SANREMO IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su RAIUNO

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport

TUTTI I CANTANTI IN GARA AL 69. FESTIVAL DI SANREMO

Achille Lauro con Rolls Royce, Anna Tatangelo con Le nostre anime di notte, Arisa con Mi sento bene, BoomDaBashcon Per un milione, Daniele Silvestri con Argento vivo, Einar con Parole nuove, Enrico Nigiotti con Nonno Hollywood, Ex-Otago con Solo una canzone, Federica Carta e Shade con Senza farlo apposta, Francesco Renga con Aspetto che torni, Ghemon con Rose viola, Il Volo con Musica che resta, Irama con La ragazza con il cuore di latta, Loredana Bertè con Cosa ti aspetti da me, Mahmood con Soldi, Motta con Dov’è l’Italia, Negrita con I ragazzi stanno bene, Nekcon Mi farò trovare pronto, Nino D’Angelo e Livio Cori con Un’altra luce, Paola Turci con L’ultimo ostacolo, Patty Pravo con Briga con Un po’ come la vita, Simone Cristicchi con Abbi cura di me, Ultimo con I tuoi particolari, The Zen Circus con L’amore è una dittatura.

Foto Shutterstock