LIVE Ginnastica artistica, Prima tappa Serie A in DIRETTA: Villa e le Fate tra le grandi! Ferlito e Meneghini ritornano

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE scritta della prima tappa della Serie A1 2019 di ginnastica artistica, il massimo campionato italiano a squadre. Al PalaYamamay di Busto Arsizio si apre la stagione della Polvere di Magnesio, incomincia una lunga annata che culminerà con i Mondiali qualificanti alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e la prima uscita sarà importante per fare un punto della situazione dopo il lungo inverno di allenamenti. Si preannuncia grande spettacolo con praticamente tutto il meglio del nostro movimento che sarà in pedana, eccezion fatta per Vanessa Ferrari e Martina Rizzelli che erano impegnate in Coppa del Mondo a Melbourne.

Riflettori puntati in particolar modo sulle Fate, la classe 2003 fa il proprio debutto tra le seniores: Giorgia Villa, Elisa Iorio, Asia e Alice D’Amato sono pronte a incantare con il body della Brixia Brescia, grande favorita per la conquista dello scudetto. Le Campionesse d’Italia non sembrano avere rivali e non dovrebbero avere alcun problema a festeggiare, supportate non soltanto dal quartetto di fenomeni ma anche da Martina Maggio che ritornerà in scena dopo il lungo infortunio e dalla classe 2006 Angela Andreoli.

C’è molta attesa anche per Carlotta Ferlito ed Elisa Meneghini che erano assenti da diverso tempo e che si rimetteranno in gioco col body della Gal Lissone anche se soltanto su alcuni attrezzi. Lara Mori trascinerà la Giglio Montevarchi impegnandosi sul giro completo, spazio poi anche ad altre big nel giro della Nazionale come Martina Basile (Olos Gym Roma), Sara Ricciardi (Corpo Libero Padova), Irena Lanza (Reale Torino), Alessia Federici (Artistica 81 Trieste con l’infinita Federica Macrì e con Tea Ugrin). Assenti invece Giada Grisetti e Caterina Cereghetti in recupero da un infortunio.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta della prima tappa della Serie A1 2019 di ginnastica artistica: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, esercizio dopo esercizio, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 14.30. Buon divertimento a tutti.

Squadre, formazioni, ginnaste partecipanti – Fate, benvenute tra le grandi: la classe 2003 pronta a brillare – Carlotta Ferlito ed Elisa Meneghini, il grande ritorno

La presentazione della gara

