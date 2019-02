Ginnastica, Serie A 2019: Carlotta Ferlito ed Elisa Meneghini, il grande rientro in gara! Stelle della Gal Lissone pronte al rilancio

Carlotta Ferlito ed Elisa Meneghini sono pronte per tornare in gara in occasione della prima tappa della Serie A 2019 di ginnastica artistica che si disputerà domenica 24 febbraio al PalaYamamay di Busto Arsizio. Le due atlete sono inserite nella formazione presentata dalla Gal Lissone e sono le due punte di diamante della squadra brianzola che punterà a salire sul podio generale alle spalle dell’inarrivabile Brixia Brescia, il campionato che scatterà tra pochi giorni rappresenterà l’occasione per rivedere all’opera due atlete che sono lontane dalle scene da troppi mesi.

La siciliana non gareggia dallo scorso 9 giugno quando al PalaVela si disputò l’ultima tappa della passata Serie A, la comasca è assente dalle pedane dal 7 luglio (Assoluti di Riccione). Carlotta, che ha da poco compiuto i 24 anni, proverà a rimettersi in gioco con l’auspicio di tornare sui livelli che le permisero di partecipare alle Olimpiadi di Rio 2016: la risalita non sarà certamente semplice ma è in possesso dei mezzi necessari per puntare in alto e per cercare un finale di carriera di un certo spessore. Elisa è invece reduce da un 2018 davvero problematico, non aveva risposto alla convocazione in Nazionale per il Trofeo di Jesolo e si era poi sostanzialmente chiamata fuori dal collegiale in vista dei Mondiali: spetterà alla 21enne dimostrare in campo gara di avere superato le proprie difficoltà e di poter essere ancora un fattore di spicco per il nostro movimento com’è stata in passato.

Ferlito rientrerà in maniera soft salendo esclusivamente sulla trave, il suo attrezzo preferito che le ha dato le soddisfazioni più importanti in carriera: c’è tanta curiosità attorno a questo esercizio sui 10 cm e per capire a che punto si trova la sua preparazione. Meneghini si cimenterà invece in due specialità con l’obiettivo poi di ritornare a essere competitiva sul giro completo. La rinascita passa da Busto Arsizio, una prova importante per il futuro di due atlete che hanno dato tanto alla nostra Polvere di Magnesio e che potrebbero ancora regalarci delle soddisfazioni, manca poco più di un anno alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e non c’è più tempo da perdere se si vuole tornare in gioco.