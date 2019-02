Ginnastica, Serie A1 2019: la Brixia vince a Busto trascinata dalle Fate, bene Carlotta Ferlito e Lara Mori

Al PalaYamamay di Busto Arsizio si è disputata la prima tappa della Serie A1 2019 di ginnastica artistica, la stagione della Polvere di Magnesio è ripartita con l’annunciata vittoria della Brixia Brescia. Le Campionesse d’Italia, che inseguono il 17esimo scudetto della storia (il sesto consecutivo), si sono imposte con 160.050 punti trascinate dalle Fate che facevano il proprio debutto tra le seniores: la classe 2003 è scesa in pedana per iniziare il lungo percorso che conduce ai Mondiali qualificanti per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Le ragazze di Enrico Casella non sono state perfette e hanno commesso degli errori, dovuti al carico di lavoro effettuato durante il lungo inverno e alle novità degli esercizi portati in gara che devono essere ancora stabilizzati e assimilati dal nostro quartetto.

Nel complesso si sono visti degli importanti sprazzi di talento da parte delle Campionesse d’Europa juniores che lasciano ovviamente ben sperare per l’imminente futuro: le sbavature ci sono state ma non destano particolari preoccupazioni, già dai prossimi appuntamenti le cose miglioreranno (si ritorna in pedana tra sei giorni con il Trofeo di Jesolo). Giorgia Villa ha aperto la sua giornata con un fantastico esercizio alla trave (14.250, 5.5), al corpo libero è purtroppo caduta pur presentando un’acrobatica di livello (12.700, 5.3), eccellente il doppio avvitamento al volteggio (14.500) ma poi purtroppo ha messo piede a terra due volte dagli staggi (12.750, elevatissimo 6.1 come nota di partenza). Alice D’Amato è stata bravissima col dty alla tavola (14.650) ma ha faticato a esprimersi al meglio al quadrato (12.300) e sui 10 cm (12.500), bene le parallele da 12.900. La gemella Asia è invece quella andata maggiormente in difficoltà: caduta sul doppio avvitamento al volteggio (13.100) non è poi salita sugli staggi, in precedenza 11.900 al corpo libero e 12.450 alla trave. Ruggito di Elisa Iorio sulle amate parallele (14.300, 5.8), buona risposta al libero (13.150), al volteggio si limita a un fty (13.600, ben eseguito), 12.100 sul legno.

C’era grande attesa per Carlotta Ferlito che ritornava in gara dopo quasi un anno e la siciliana ha risposto presente con due stoccate di altissimo spessore: 13.150 alla trave (5.3) e 13.600 (5.1) al corpo libero, lasciando intendere che può tornare a degli interessanti livelli e che potrebbe rientrare nel giro della Nazionale. La Gal Lissone non ha invece contato su Elisa Meneghini che non è scesa in pedana, proprio per questo motivo le brianzole si sono dovute accontentare della sesta piazza (146.250). Il secondo posto di giornata è tutto per la Ginnastica Civitavecchia (151.900) delle giovani Giulia Bencini e Giulia Cotroneo, un risultato a sorpresa per le romane che hanno indubbiamente i mezzi per fare bene ma che non ci aspettavamo così in alto.

Prova eccezionale di Lara Mori che ruggisce al debutto stagionale confermandosi già in forma per le prossime tappe di Coppa del Mondo a Baku e Doha: sbalorditivo corpo libero da 14.100 (5.6, quattro decimi di bonus) e stupenda trave da 13.950 (5.8, tre decimi di bonus). La capitana ha trascinato il Giglio Montevarchi verso un terzo posto pesantissimo (150.700) davanti all’Artistica 81 Trieste (147.450) di Alessia Federici e Tea Ugrin e alla Olos Gym 2000 Roma (146.450) di Martina Basile (14.000, 12.300, 12.400, 12.800). Irene Lanza è risultata la seconda di giornata alle parallele (13.700) ma non è bastato alla sua Reale Torino che si è dovuta accontentare del penultimo posto (143.600) davanti al Centro Sport Bollate (138.900) che ha dovuto fare a meno di Giada Grisetti e Caterina Cereghetti ai box per infortunio. Settima la WSA San Benedetto del Tronto (146.000), ottava la Juventus Nova Melzo (145.850), nona l’Estate 83 Lograto (145.500), decima la Corpo Libero Gym Team Padova di Sara Ricciardi (144.900).

Foto: Roberto Muliere