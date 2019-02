VIDEO Vanessa Ferrari celestiale, vittoria in Coppa del Mondo: riviviamo l’esercizio al corpo libero dell’azzurra

Vanessa Ferrari ha trionfato in Coppa del Mondo, a Melbourne (Australia) l’azzurra ha realizzato il miglior esercizio al corpo libero e ha così festeggiato il suo grande rientro in gara dopo 500 giorni di assenza. La 28enne ha eseguito un eccellente esercizio totalizzando 13.600 punti e dominando la gara senza alcun problema, sciorinando tutta la sua infinita classe e conquistando un risultato pesante in ottica qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Di seguito il VIDEO dell’esercizio di Vanessa al corpo libero in Coppa del Mondo.

VIDEO CORPO LIBERO VANESSA, VITTORIA COPPA DEL MONDO:

Foto concessione Sigoa