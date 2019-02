Ginnastica, Serie A 2019: tutte le squadre, le formazioni, le ginnaste partecipanti, la startlist. Quante big azzurre in pedana

Domenica 24 febbraio si disputerà la prima tappa della Serie A 2019 di ginnastica artistica, al PalaYamamay di Busto Arsizio incomincerà il massimo campionato italiano a squadre che quest’anno prevede tre appuntamenti (30 marzo a Padova e 4 maggio a Firenze). Si preannuncia grande spettacolo con il meglio del nostro movimento pronto a darsi battaglia, ci aspettano tre gare importanti anche per testare il livello delle ragazze che poi vestiranno il body azzurro agli Europei e ai Mondiali qualificanti alle Olimpiadi di Tokyo 2020.

La Brixia Brescia è come sempre la grande favorita e nessuno sembra poter togliere lo scudetto alle Campionesse d’Italia che si affideranno al magnifico quartetto della classe 2003 (Giorgia Villa, Elisa Iorio, le gemelle Asia e Alice D’Amato) oltre a Martina Maggio e alla classe 2006 Angela Andreoli (parliamo della formazione per Busto perché poi sono tesserate anche le varie Vanessa Ferrari, Erika Fasana, Martina Rizzelli, Francesca Noemi Linari). La Gal Lissone punta nuovamente su Carlotta Ferlito ed Elisa Meneghini, Lara Mori vestirà il body della Giglio Montevarchi mentre Martina Basile difenderà i colori della Olos Gym 2000 Roma. Giada Grisetti e Caterina Cereghetti sono i fari del Centro Sport Bollate, Sara Ricciardi con Padova e Irene Lanza con Torino. Desiree Carofiglio è l’unica big in Serie A2, col body del Fanfulla 1874. Di seguito le formazioni, le ginnaste e le rose delle squadre della Serie A1 2019 di ginnastica artistica.

SERIE A1 FEMMINILE: FORMAZIONI E GINNASTE PARTECIPANTI

BRIXIA BRESCIA

Andreoli Angela

D’Amato Alice

D’Amato Asia

Iorio Elisa

Maggio Martina

Villa Giorgia

GAL LISSONE

Angelini Alexia

Arosio Sofia

Bernardi Viola

Ferlito Carlotta

Iannarelli Morgana

Meneghini Elisa

Salvadori Lucrezia

Tagliabue Stefania

CENTRO SPORT BOLLATE

Cereghetti Caterina

Fadda Emma Matilde

Grisetti Emma

Grisetti Giada

Minotti Micol

Popa Roberta

Salmina Arroyo Deborah Mersedes

Saronni Letizia

GINNICA GIGLIO MONTEVARCHI

Becattini Silvia

Benedetti Bianca Arianna

Biondi Aurora

Llacer Sirera Maia

Malatesti Sara

Mori Lara

Pierazzini Viola

SOCIETÀ GINNASTICA DI TORINO

Lanza Irene

Levati Lisa

Losano Greta

Lovato Fabiana

Malerba Irene

Marti Emanuela

ARTISTICA ’81 TRIESTE

Danieli Anna

Federici Alessia

Macrì Federica

Novel Giovanna

Plozzer Giulia

Pontoni Beatrice

Ugrin Tea

Usoni Vittoria

OLOS GYM 2000 ROMA

Antonelli Elisabetta

Bandiera India

Basile Martina

Boccanera Desiree

Cavazza Melissa

Dragos Maria Giovanna

Palmisano Sonia

JUVENTUS NOVA MELZO 1960

Bellan Arianna

Bignotti Melissa

Bucciarelli Lara

Canali Alessia

Colombo Clara

Oggioni Sofia

Passalia Irene

Vergani Chiara

GINNASTICA CIVITAVECCHIA:

Bencini Giulia

Cotroneo Giulia

De Donatis Giada

De Pirro Alicia

Di Nicola Alessia

Esposito Manila

Paganelli Martina

Vincenzi Chiara

ESTATE 83 LOGRATO

Baffelli Greta

Bara Grace Luna

Cartella Nicole

Dotti Rebecca Anna

Lorini Greta

Messali Giulia

Migliorati Benedetta Maria

Rodriguez Rodriguez Cintia

WORLD SPORTING ACADEMY SAN BENEDETTO DEL TRONTO

Cocciolo Maria Vittoria

Filippini Lai

Giommarini Valentina

Longo Rebecca

Mattoni Jessica Helene

Mattoni Joelle Elisabeth

Morè Rebecca

Sanchez Alonso Violeta

CORPO LIBERO GYMNASTICS TEAM

Bizzotto Elisa

Cosmo Anita

Dalla Mutta Adua

Doria Giovanna

Nizzetto Gaia

Ricciardi Sara

Trombin Aurora

Villatora Giada

Zoppello Evita

SERIE A1 MASCHILE: FORMAZIONI E GINNASTI PARTECIPANTI

GINNASTICA PRO PATRIA BUSTESE

Bergamini Xuan Mario

Bubbo Andrea

Crimi Lorenzo

Edalli Ludovico

Federici Ares

Fermin Saul

Tramonte Matthias

GINNASTICA PRO CARATE

Abad Sanjuan Nestor

Abbadini Yumin

Bresolin Simone

Bronzieri Andrea

Frigerio Tommaso

Pareti Simone

JUVENTUS NOVA MELZO 1960

Caporlingua Federico Maria Alessandro

Demartini Matteo

Marzocchi Roberto

Parascandolo Simone

Sarrugerio Marco

LA COSTANZA ANDREA MASSUCCHI LIBERTAS

Alquati Mario

Amato Andrea

Corsico Luca

Garza Luca Lino

Liebrich Helge

SPES MESTRE

Belli Niccolò

Castellaro Filippo

Mozzato Nicolò

Patron Stefano

PANARO MODENA

Andreoli Gioele

Montorsi Gabriele

Rostov Alexey

Stradi Gionatan

Verni Wilmer

Zurlini Umberto

ROMA 70 GINNASTICA

La Scala Riccardo

Macchiati Mario

Valle Fabrizio

Zuliani Jacopo

LIBERTAS GINNASTICA VERCELLI

Barbiero Riccardo

Barchi Marco

Giglio Luca Giuseppe

Odomaro Davide

Pellegrini Aldo

Tallon Fernandez Alberto

GINNASTICA CIVITAVECCHIA

Corrado Alessandro

Lodadio Marco

Mazzelli Davide

Perni Tiziano

Russo Andrea

Taito Emiliano

Tosti Gianmaria

VIRTUS EVARISTO PASQUALETTI

Cingolani Andrea

Hryko Vladyslav

Lunghi Cristian

Principi Paolo

Tomei Lorenzo

CORPO LIBERO GYMNASTICS TEAM

Canazza Andrea

Dalla Valle Lorenzo

Iketani Masaki Mario

Macchini Carlo

Pieri Alberto

Zillio Giovanni

GINNASTICA SALERNO

Bartolini Nicola

De Vecchis Tommaso

Di Cerbo Gianmarco

Maresca Salvatore

Salsedo Carlo

Ventura Alessio