LIVE F1, Test Barcellona 2019 in DIRETTA: pomeriggio 21 febbraio, Leclerc cerca il tempone!

Benvenuti alla DIRETTA LIVE della sessione pomeridiana (14.00-18.00) di oggi, giovedì 21 febbraio, dei test riservati alla Formula Uno di Barcellona. Siamo giunti all’ultimo turno della prima settimana di questi importanti test pre-stagionali del Montmelò. Le squadre hanno ormai messo in cascina migliaia di chilometri, per cui nel corso di questo pomeriggio lavoreranno di fino, per arrivare pronti alla giornata di lunedì, che darà il via poi agli ultimi quattro giorni di test.

Vedremo all’opera Charles Leclerc con la Ferrari, che proverà a concludere nel migliore dei modi un avvio di stagione davvero positivo sia per lui sia per la sua SF90, mentre c’è grande curiosità nel capire se la Mercedes (sempre con Lewis Hamilton e Valtteri Bottas in coppia) svelerà le proprie carte o proseguirà a procedere con carichi di benzine importanti e senza cercare il tempo. La Red Bull avrà nel proprio sedile Pierre Gasly, dopo l’incidente di martedì, quindi rivedremo impegnato il nostro Antonio Giovinazzi nell’intrigante Alfa Romeo edizione 2019.

In casa Renault (con Daniel Ricciardo e Nico Hulkenberg) continuano i lavori per confermarsi quarta forza del lotto, anche se Haas (oggi tocca a Kevin Magnussen) e Racing Point (con Lance Stroll) non vorranno rendere la vita facile al team francese. Dopo il miglior tempo di ieri di Daniil Kvyat, poi, valuteremo il turno della Toro Rosso con Alexander Albon. Dopo i primi 23 giri di ieri di George Russell, infine, dovremmo vedere una Williams finalmente a pieno regime oggi, con Robert Kubica al volante.

Il pomeriggio dei test F1 di Barcellona si disputerà dalle ore 14.00 alle 18.00. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale delle ultime quattro ore di sessione di questa settimana. Chi concluderà nel migliore dei modi la prima parte dei test catalani? (FOTOCATTAGNI)

13.55 Cinque minuti al semaforo verde. Sta per iniziare la sessione pomeridiana del day 4 dei Test F1 a Barcellona.

13.54 Il miglior tempo è stato a sorpresa quello di Albon con Toro Rosso. Ieri il suo compagno Kvyat aveva chiuso la giornata al comando, vedremo se anche Albon si replicherà. Bene anche Ricciardo ma ha usato la gomma più morbida in assoluto proprio come il leader.

13.52 Oggi si è svegliato anche Lewis Hamilton dopo tre giorni nelle retrovie: il Campione del Mondo ha risposto presente stampando il terzo tempo ma con gomma C4, quindi più morbida rispetto a quella della Ferrari. La Mercedes si sta nascondendo?

13.50 Charles Leclerc, che martedì aveva firmato il miglior tempo, oggi si è concentrato sul passo gara e ha dato delle ottime risposte: addirittura 75 giri percorsi, buon feeling con la mescola C3 e Ferrari molto performante.

13.48 Queste le mescole che sono state utilizzate dai piloti per fare il tempo.

@F1 is it so hard for you guys to add the tyre compounds used to the timesheet? Like @pirellisport?🤔

I know laptimes don't say much yet during #F1testing. But to be able to compare teams just a little bit, mentioning the tyres 'd definitely help.🧐😜#F1 #f1testdays #F12019 pic.twitter.com/nFK6fIMSyJ

— Ria Grobbe-Premchand 🇳🇱&🇸🇷 (@Grobchand) February 21, 2019