F1, Test Barcellona 2019 (giovedì 21 febbraio): il programma e gli orari di oggi. Tutti i piloti in pista

Oggi si torna in pista a Barcellona per la quarta giornata dei test pre-stagionali per la Formula Uno in vista della prima tappa del Mondiale, prevista per il 17 marzo in Australia. Le prime tre giornate di prove ci hanno già fornito alcune indicazioni di massima, ma è ancora presto per capire i reali valori sul campo espressi dai team del circus sul tracciato catalano.

La quarta giornata ci permetterà di seguire nuovamente (dopo l’esordio di martedì) il monegasco Charles Leclerc al volante della Ferrari per procedere senza intoppi con il programma di lavoro e per abituarsi sempre di più alle dinamiche del nuovo team. Per la Red Bull sarà presente il francese Pierre Gasly mentre la Mercedes continuerà ad alternare Valtteri Bottas e Lewis Hamilton tra sessione mattutina e pomeridiana. Seconda uscita alla guida dell’Alfa Romeo per l’azzurro Antonio Giovinazzi, il quale cercherà di confermare le ottime prestazioni ottenute dal compagno di squadra Raikkonen nel day 3.

I test di Barcellona saranno trasmessi in diretta tv su Sky Sport F1 e Sky Sport 1 a partire dalle ore 14.00 e saranno visibili anche in diretta streaming su Sky Go. Si potrà seguire l’evento anche sulla piattaforma online F1 TV, che avrà due tipi di abbonamento: F1TV Access, disponibile a tutti ma con contenuti più basilari, ed F1 TV Pro, disponibile solo per alcuni stati selezionati ma con più contenuti e gare in diretta streaming.

I piloti impegnati nella quarta giornata di test

FERRARI – Charles Leclerc

MERCEDES – Lewis Hamilton e Valtteri Bottas

RED BULL – Pierre Gasly

RENAULT – Daniel Ricciardo e Nico Hulkenberg

HAAS – Kevin Magnussen

MCLAREN – Lando Norris

RACING POINT – Lance Stroll

ALFA ROMEO – Antonio Giovinazzi

TORO ROSSO – Alexander Albon

WILLIAMS – Robert Kubica

