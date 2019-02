F1, Test Barcellona 2019: risultati mattina 21 febbraio. Albon a sorpresa in testa, Hamilton spinge ed è 3°. Buon passo gara per Leclerc

La sessione mattutina della quarta giornata di test pre-stagionali a Barcellona ha fornito diversi indicazioni interessanti riguardo alle prestazioni di alcuni team che in precedenza si erano nascosti, mentre per la Ferrari sono arrivate ulteriori conferme sull’ottimo comportamento della vettura sul tracciato del Montmelò.

Il miglior tempo della mattinata è stato firmato dal sorprendente rookie britannico Alexander Albon, il quale ha sfruttato nel migliore dei modi le gomme C5 (le più morbide in assoluto) per portare la Toro Rosso in testa con 1’17″637, il miglior crono della settimana. Simulazione di time attack con gomme C5 anche per l’australiano Daniel Ricciardo (Renault) a 0.148 dalla vetta dopo aver svolto diversi stint abbastanza brevi con pneumatici morbidi. Una delle indicazioni più interessanti della mattinata è arrivata però direttamente dal Campione del Mondo Lewis Hamilton, il quale ha finalmente spinto con maggiore convinzione anche con gomme morbide ed ha firmato il terzo tempo con 1’17″977 (con mescola C4). Il britannico della Mercedes ha provato per la prima volta anche un set di pneumatici C5 senza andare a caccia della prestazione pura e raccogliendo dati importanti sul consumo in uno stint di 7 tornate.

Quarta posizione parziale per Charles Leclerc con un buonissimo 1’18″046 ottenuto con gomme a banda gialla (C3), ma il monegasco ha impressionato specialmente nella fase centrale della sessione con un paio di stint molto efficaci con il compound C2. Leclerc ha percorso ben 75 giri (record di giornata) e si è confermato a proprio agio con la SF90 portando a termine diverse simulazioni di long-run molto costanti e siglando anche un promettente 1’18″475 con gomme C2, anche se si è reso protagonista di un piccolo errore di guida nel settore centrale in cui è finito sulla ghiaia prima di ripartire senza problemi per la vettura di Maranello. Buon inizio di giornata anche per il pugliese Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo), quinto a meno di mezzo secondo da Leclerc con la medesima mescola e con un totale di 56 giri percorsi.

Da evidenziare anche una discreta Haas, con Romain Grosjean sesto a 0.926 dalla vetta ed efficace in particolare a inizio sessione con temperature basse e gomme dure, e la Red Bull di Pierre Gasly, 7° a quasi 2″ di ritardo senza forzare. Lando Norris (McLaren), Lance Stroll (Racing Point) e Robert Kubica (Williams) completano il quadro della top10 girando con gomme gialle e senza tentare dei time attack come Albon e Ricciardo. In particolare il polacco si è concentrato specialmente su alcuni test aerodinamici prima di iniziare a mettere a segno dei tempi competitivi.

CLASSIFICA – TEST BARCELLONA 2019 – DAY-4 (MATTINA)

1 Albon Toro Rosso 1m17.637s 2 Ricciardo Renault 1m17.785s 3 Hamilton Mercedes 1m17.977s 4 Leclerc Ferrari 1m18.046s 5 Giovinazzi Alfa Romeo 1m18.511s 6 Grosjean Haas 1m18.563s 7 Gasly Red Bull 1m19.495s 8 Norris McLaren 1m19.543s 9 Stroll Racing Point 1m20.026s 10 Kubica Williams 1m21.542s

