LIVE F1, Test Barcellona 2019 in DIRETTA: 21 febbraio, la Ferrari si affida a Leclerc

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE dell’ultima giornata di test di questa prima serie a Barcellona (Spagna). Sul tracciato del Montmeló i team saranno impegnati nel raccogliere ancora dati ed informazioni in vista del prossimo appuntamento in Catalogna, previsto dal 26 febbraio al 1° marzo.

Tornerà in pista per la Ferrari Charles Leclerc. Il monegasco, dopo aver ben impressionato alla guida della SF90, completerà il programma del team cercando di portare a termine il maggior numero di giri possibile senza disdegnare anche uno sguardo al cronometro. Appare chiaro che sia tra le fila di Maranello che in Mercedes, si stia facendo tutto tranne che spingere però è anche normale, da parte di chi è esterno, effettuare delle valutazioni sulla base dei riscontri finali.

Per quanto concerne il team di Brackley, Lewis Hamilton e Valtteri Bottas si alterneranno alla guida della W10. Il loro lavoro, finalizzato solo ed essenzialmente ad accumulare chilometri sulla nuova vettura, procede senza intoppi e il loro interesse per la prestazione pura, come detto, è prossimo allo zero. In casa Red Bull tornerà invece Pierre Gasly che, dopo essere andato contro le barriere a chiosa del day-2, vorrà di sicuro un po’ riscattarsi. Giusto sottolineare il ritorno al volante dell’Alfa Romeo del nostro Antonio Giovinazzi.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE dell’ultima giornata di test di questa prima serie a Barcellona (Spagna): cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Si comincia a partire dalle 9.00. Buon divertimento! FOTOCATTAGNI

9.19 La McLaren di Norris continua a girare per raccogliere dati sul nuovo fondo vettura, ma non sta spingendo.

Lando Norris currently the only driver out on track, putting in his first laps with the new floor, that delayed McLaren's start yesterday morning. #F1Testing pic.twitter.com/Pq56jG44j9 — F1onTrack (@Formula1onTrack) February 21, 2019

9.17 Pochissima attività in pista al momento: Norris completa il primo giro cronometrato ma il tempo è ancora altissimo.

I’m giving @McLarenF1 the first strategic win of 2019. End of the pit lane means the only team to get sunlight for the first hour or so. And it is not warm in the pit lane. #F1 #F1Testing pic.twitter.com/3dRqYdEQPY — Chris Medland (@ChrisMedlandF1) February 21, 2019

9.14 Lando Norris effettua un altro giro di prova per poi rientrare subito ai box. Temperature ancora troppo basse per effettuare degli stint significativi.

9.11 La Toro Rosso fa il suo esordio in pista in questa mattinata con il rookie thailandese Alexander Albon.

9.08 Anche Hamilton rompe gli indugi per saggiare il gelido asfalto catalano in un giro di installazione.

9.06 Entra in azione Charles Leclerc! Installation lap per la Ferrari del monegasco.

9.04 Si aggiunge anche Ricciardo all’elenco dei piloti sul tracciato, mentre rientrano in pit Norris, Grosjean e Giovinazzi senza aver messo a referto un giro cronometrato.

9.02 Subito in pista Giovinazzi, Norris, Grosjean e Kubica per un installation lap. Primo giro della stagione per il polacco sulla Williams.

9.00 SEMAFORO VERDE!! Temperature molto fredde al Montmelò

8.58 Mancano due minuti al via dell’ultima giornata di test della settimana! Prepariamoci all’ennesimo capitolo della sfida tra Ferrari e Mercedes.

8.55 Per la Mercedes vedremo all’opera il Campione del Mondo Lewis Hamilton nella sessione mattutina, mentre Valtteri Bottas lo sostituirà nel pomeriggio.

Anyone know who’s driving W10 this morning? 🤔 We should really make it super clear and obvious so we don’t forget… #F1Testing pic.twitter.com/aBxlvZIDzZ — Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) February 21, 2019

8.50 Seconda uscita stagionale al volante dell’Alfa Romeo per il pugliese Antonio Giovinazzi, il quale cercherà di continuare il programma di lavoro che ha portato il compagno di squadra Raikkonen in seconda piazza nel day 3 con gomme C5.

8.45 Fari puntati anche su Robert Kubica, con il pilota polacco che farà il suo esordio nei test di Barcellona salendo per la prima volta sulla sua FW42 dopo aver dovuto saltare le prime due giornate e mezzo di prove.

8.40 Uno dei protagonisti più attesi sarà sicuramente il monegasco Charles Leclerc, il quale proverà a proseguire il programma di lavoro portato avanti in maniera impeccabile nelle prime tre giornate per raccogliere dati preziosi legati alla messa a punto della vettura e al consumo delle gomme.

Barcelona Test 1 | Day 4 | Drivers Line Up Leclerc (Ferrari) 📸

Bottas/Hamilton (Mercedes)

Gasly (Red Bull)

Hulk/Ricciardo (Renault)

Norris (Mclaren)

Kmag (Haas)

Stroll (Racing Point)

Gio(Alfa Romeo)

Albon(Toro Rosso)

Kubica(Williams) #F1Testing #CL16 pic.twitter.com/lKvuSlserB — Scuderia Ferrari F1 News (@UpdatesFerrari) February 21, 2019

8.35 Andiamo ad elencare i piloti che vedremo in pista quest’oggi per i dieci team del circus di Formula Uno:

FERRARI – Charles Leclerc

MERCEDES – Lewis Hamilton e Valtteri Bottas

RED BULL – Pierre Gasly

RENAULT – Daniel Ricciardo e Nico Hulkenberg

HAAS – Kevin Magnussen

MCLAREN – Lando Norris

RACING POINT – Lance Stroll

ALFA ROMEO – Antonio Giovinazzi

TORO ROSSO – Alexander Albon

WILLIAMS – Robert Kubica

8.30 Oggi andrà in scena l’ultima giornata di prove della prima settimana, infatti si tornerà a girare per altre quattro giornate a partire da martedì prossimo, sempre al Montmelò.

8.25 Buongiorno e benvenuti alla diretta della quarta giornata di test a Barcellona.