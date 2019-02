Ginnastica, Trofeo di Jesolo 2019: chi gareggerà per gli USA? Collegiale a fine mese per la corazzata

Manca meno di un mese all’attesissimo Trofeo di Jesolo, la Classicissima della Polvere di Magnesio che si disputerà nel weekend del 2-3 marzo: al PalaArrex andrà in scena una delle gare più importanti dell’intera stagione per quanto riguarda la ginnastica artistica, il livello tecnico si preannuncia di assoluto valore e il parterre sarà davvero stellare con tantissime big del circuito pronte a brillare in uno dei primi appuntamenti internazionali dell’anno. Sappiamo già che ci saranno due Campionesse del Mondo a impreziosire la 12^ edizione della competizione: Nina Derwael (parallele) e Liu Tingring (trave). L’attenzione sarà però soprattutto sugli USA che come da tradizione si esibiranno in laguna per incominciare al meglio la stagione, le Campionesse del Mondo sono pronte per regalare grande spettacolo ma quali saranno le statunitensi che saranno protagoniste a Jesolo?

La formazione verrà svelata solo al termine del collegiale che si svolgerà a Sarasota (Florida) dal 22-25 febbraio e per cui non sono ancora state effettuate le convocazioni: solo le ginnaste che si dimostreranno pronte per gareggiare saranno selezionate. Chi verrà preso in considerazione? Attenzione anche agli impegni di Coppa del Mondo: Simone Biles sarà a Stoccarda il 16 marzo, Riley McCusker a Birmingham il 23 marzo, Morgan Hurd a Tokyo il 6 aprile, Jade Carey a Baku dal 20 al 23 marzo, McCallum e Wong all’American Cup il 2 marzo. Vedremo davvero le super big al Trofeo di Jesolo? Non manca la speranza di gustarci le gesta della Reginetta indiscussa di questo sport ma staremo a vedere quali saranno le scelte tecniche. Gli USA verranno sfidati da Cina, Italia, Russia, Belgio, Francia e altre Nazioni pronti a brillare in uno degli eventi clou del 2019.

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: USA Gym