LIVE Perugia-Tours volley, Champions League 2019 in DIRETTA: Block Devils a caccia della quarta vittoria

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Perugia-Tours, sfida valida per la quarta giornata della fase a gironi della Champions League 2018-2019 di volley maschile. Gli uomini di Lorenzo Bernardi accolgono in casa la formazione francese del Tours in un partita importante per il cammino europeo della formazione umbra.

Aleksandar Atanasijevic, Wilfredo Leon e compagni hanno raccolto tre vittorie consecutive nelle prime tre partite disputate e cercano un successo per confermarsi in prima posizione nel gruppo E e avvicinare la qualificazione ai quarti di finale. Marko Podrascanin e Filippo Lanza sono pronti a fornire il loro prezioso contributo in questa delicata sfida. Sarà fondamentale per i Block Davils non sottovalutare l’avversario: Tours si trova infatti con le spalle al muro e cercherà in tutti i modi di conquistare la vittoria. Nella partita di andata inoltre la formazione francese ha dato parecchio filo da torcere ai Campioni d’Italia, cedendo soltanto al termine di quattro set molto combattuti con il risultato di 3-1 (25-19; 16-25; 25-19; 27-25). Da tenere sotto stretta osservazione da parte della retroguardia umbra il lettone Hermans Egleskalns e il camerunense Nathan Wounembaina.

La sfida tra Perugia e Tours si giocherà alle ore 20.30 presso il Palasport Evangelisti del capoluogo umbro. Seguite l’incontro con la nostra DIRETTA LIVE, per non perdervi neppure uno scambio di questo appassionante appuntamento con il volley europeo. Buon divertimento!

6-6 Ottima diagonale stretta di Egleskalns che supera il muro a tre di Perugia

6-5 Servizio in rete per Trinidad

5-5 Primo tempo anticipato di Teryomenko

5-4 Invasione fischiata a Van Rekom, passa in vantaggio Perugia

4-4 Ancora un buon primo tempo di Ricci

3-4 Battuta troppo lunga di Leon

3-3 Azione confusa, De Cecco di seconda mette a terra la parità

2-3 Lungolinea a segno di Egleskalns

2-2 Primo tempo a segno per Ricci

1-2 Chinenyeze chiude dopo la difesa lunga di De Cecco

1-1 Attacco vincente di Wounembaina

1-0 Errore in battuta per i francesi

INIZIO PRIMO SET. Al servizio Tours.

20.34 Ecco le scelte dei due allenatori per i sestetti iniziali:

PERUGIA: Leon, Atansijevic, Podrascanin, De Cecco, Lanza, Ricci, Colaci (L).

TOURS: Chinenyeze, Egleskalns, Van Rekom, Teryomenko, Wounembaina, Trinidad, Henno (L).

20.28 Squadre schierate a centrocampo, si osserva il minuto di silenzio per la scomparsa di Leonardo Cenci, come già ricordato in precedenza. “Ciao guerriero…corri tra le nuvole” lo striscione esposto dai tifosi di Perugia.

20.25 Le due formazioni stanno completando il riscaldamento, manca davvero pochissimo all’inizio di questa delicata sfida!

20.20 Alla vigilia della sfida la società ha espresso la propria partecipazione per la scomparsa del maratoneta azzurro Leonardo Cenci, grande tifoso di Perugia, che si è spento all’età di 46 anni dopo una lunga lotta contro il cancro che non gli aveva però impedito di praticare il proprio amatissimo sport.

Un nostro tifoso,

uno sportivo,

un GRANDE uomo. Ha combattuto la sua battaglia sulla Terra, continuerà a sostenere tutti dal cielo. La società partecipa commossa alla scomparsa di Leonardo Cenci.#perugia #avantitutta #ciaoLeo #goSir — SIR Volley Perugia (@SIRVolleyPG) 30 gennaio 2019

20.15 Un’occhiata alle statistiche. Perugia è in vantaggio in tutti i fondamentali. Gli umbri sono nettamente superiore a muro, dove conquista in media 2,5 punti per set contro gli 1,7 dei francesi, ma i transalpini si difendono egregiamente sia in attacco (40% contro 36%), sia in ricezione (24% contro 20%). La sfida si annuncia dunque più equilibrata di quanto non lasci supporre la classifica.

20.10 La formazione francese del Tours, allenata da Patrick Duflos (palleggiatore con oltre 250 presenze nella Nazionale transalpina), accoglie tra le sua fila giocatori di ben otto nazionalità differenti e può definirsi a buon diritto una vera e propria “multinazionale” del volley.

20.05 Partita molto delicata per la formazione umbra allenata da Lorenzo Bernardi. Nella giornata di ieri la Dinamo Mosca ha vinto per 3-0 a Smirne raggiungendo Perugia in testa alla classifica del gruppo E. Serve dunque un successo ad Aleksandar Atanasijevic e compagni per riprendersi la prima posizione solitaria e avvicinare i quarti di finale.

Foto: Ettore Griffoni / LivePhotoSport